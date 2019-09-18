社評：港鐵出軌流言湧動 速查早公布安人心

嚴肅看待鐵路安全

不排除任何可能性

今年是港鐵通車40周年，然而列車嚴重事故卻一再發生。今年3月，港鐵凌晨測試新信號系統期間，由於軟件問題，中環站交匯處發生列車碰撞意外，成為港鐵40年來首宗相撞事故，雖然出事列車並未載客，然而車廂損毁嚴重，叫人觸目驚心，未料半年後港鐵發生更嚴重列車出軌事故，事發時車上載有約500人，列車甩開分為兩段，3節車廂出軌，有車門鬆脫，可幸當時列車部分車廂已駛入紅磡站月台，車速顯著減慢，撞擊力大減，車廂沒有翻側，無人拋出車外，數名傷者只是肩頸不適、輕微擦傷和受驚。

鐵路事故莫大於撞車和出軌，就算測試期間發生亦不能接受，何况是在滿載乘客的繁忙時間。今次是港鐵歷來最嚴重出軌意外，未有釀成重大傷亡，實屬萬幸。港鐵形容事故「嚴重」、「罕見」，除了向乘客致歉，同時亦宣布會成立委員會，調查意外成因。

近年港鐵列車事故頻生，2017年觀塘線信號故障服務受阻逾10小時，2018年底荃灣線、觀塘線、港島線、將軍澳線「四線齊癱」，再到今年接連發生撞車出軌意外，事態一次比一次嚴重，不僅影響市民日常通勤，還關乎乘客安全，外界對港鐵系統老化存有疑慮，亦有人關注港鐵維修人手和經費預算是否足夠。港鐵應盡快查明事件，採取更多措施確保鐵路安全，避免再有同類事故發生，好讓乘客安心。

列車出軌通常離不開三大原因，一是路軌缺損，二是列車出問題，三是路軌上有外物。今次事故原因，各方議論紛紛，有人將焦點放在金屬疲勞、車輪損毁、信號系統失靈、檢查維修粗鬆等可能；有人關注出事路軌發現闊約1至30毫米裂縫，一些人甚至懷疑，事故會否與反修例風暴有關，涉及人為破壞，云云。政府和港鐵表示，暫時未能確定事故原因，一切尚待調查，現階段不排除任何可能。

去年沙中線醜聞連連，港鐵管理層表現不濟。今年港鐵高層大換血，銳意「重新出發」，未料屋漏兼逢連夜雨，甫上路便遇上反修例風暴，新管理層備受考驗。8月初以來，港鐵服務屢受干擾，情况不斷惡化，由最初有人放置單車、手推車等雜物在路軌上，妨礙列車行駛，到後來大規模攻擊車站肆意破壞，東鐵沿線路軌一再因為有人放置雜物，導致列車服務受影響，港鐵亦不止一次批評，這些行為不負責任和非常危險，有可能引致列車故障甚至出軌。今次港鐵列車出軌，在這樣的大背景下發生，各式揣測不脛而走，然而社會必須保持清醒理智，緊記一切要以事實證據為依歸。

適時通報調查進展

邀「外援」可增公信力

現時香港社會高度兩極化，充斥大量政治操作，不同陣營都有人在炮製政治文宣，但求搶先塑造輿論，達到政治目的。今次出軌意外，不同陣營都有政治誘因，企圖引導公眾朝截然不同的方向想像，然而現實是事故成因各方所知有限，到底是「出軌導致甩卡」還是「甩卡導致出軌」、路軌裂縫之於出軌究竟是因還是果等，全都有待查明，現階段最穩妥做法，是避免妄下定論，既不一口咬定成因，亦不排除任何可能，等待更多證據資料曝光，才進一步判斷。

後真相時代，將半真半假材料，與一些似是而非的所謂「疑團」共冶一爐，是文宣操作慣常伎倆，「太子站打死人」中從未有人見過的「死者家屬」正是一例。當前香港人心浮動，謠言很易擴散，港鐵深入調查出軌事故反覆求證之餘，亦應盡量提高透明度，若有重大發現，應適時向外界通報，以免社會有不必要揣測。港鐵邀請外國專家參與調查，可以是提高公信力的方法。港鐵正值多事之秋，不少員工身心俱疲，昨天出軌意外，有乘客批評疏散情况混亂，亦未有足夠職員協助，當局應檢視近期人手管理安排，是否足以應付重大突發事故，同時確保日常維修工作質量，不會受到近期事件影響。

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