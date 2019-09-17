社評：危城百日港未見出路 暴力不息各方須反思

社會須嚴肅思考

容忍暴力到何時

短短百日，香港變得令人陌生，和平安寧彷彿是「奢望」，不少人覺得政府未有回應訴求，感到沮喪；每逢周六周日必生暴力亂事，同樣令很多人感到無奈無助，不知香港何去何從。回首過去10多個星期，暴力不斷升級，無論激進示威者還是警員所用的武力，都是自從六七暴動以來所未見。警方本月迄今所用催淚彈數目，幾乎是之前兩月總和，反映警隊應對策略愈來愈強硬，可是暴力事件不僅未見收斂，反而愈演愈烈。就在數周前，相信絕大多數市民仍沒有想過，投擲汽油彈和縱火等場面，如今幾乎成為了暴力衝擊的「指定動作」。

由鐵枝、彈珠到縱火，小撮暴力分子的攻擊手段愈來愈足以致命，至於警方發射催淚彈、布袋彈和橡膠子彈，現在也儼如「例行公事」。暴力事件在各區「遍地開花」，不同意見的人屢起衝突，單是過去數天，淘大花園、金鐘、北角和炮台山一帶，都發生市民爭執武鬥場面，折射民眾對立愈來愈尖銳，看法亦愈來愈兩極，以周末衝突為例，不滿警方的，談的是警方「選擇性執法」、對白衣人「袖手」；不滿「黑衣人」的，談的是灣仔黑衣人圍毆不同意見市民，受害者送院一度危殆。有議員形容，很多人只看自己想看的片段。社會撕裂如此，令人嘆息不已。

最近一個月，社會不少人公開呼籲停止暴力，然而現實是除了8月底「相對和平」的一周，暴力烈度持續惡化。剛過去的周日，單是政府總部一帶，便有超過80枚汽油彈橫飛；在灣仔，有兩名交通警員遭至少3枚汽油彈攻擊，一度拔槍示警。警察隊員佐級協會反應強烈，認為現場警員面對有組織的汽油彈攻擊，有權使用「相應武力或武器」保護自己和他人，包括以實彈槍械制止。汽油彈是足以致命武器，就算不滿警方執法，也不代表可以「殺人雪恨」，暴力上升至這樣的烈度，已不可能再以「傷物不傷人」等說辭去合理化；至於警方亦必須緊記，絕對不能隨便使用致命武力。根據警隊指引，警員為了控制局面，使用武力程度可以比對方高一個層次，可是當下事態暴力程度，已經來到隨時可以死人的臨界點，警方必須冷靜理智，避免擦槍走火。

反修例風暴持續3個月有餘，香港仍然困在死胡同。本報委託中大所作的9月份最新民調顯示，儘管愈來愈多聲音認為暴力不可取，然而社會仍未與暴力劃清界線，認同參與抗爭活動一定要堅守「和理非」（和平、理性、非暴力）原則的比例進一步下降，由上月近72％，跌至不足七成，較6月中的近83％，差距進一步擴大。雖然過去一個月激進暴力顯著升級，然而認為「示威者使用過分武力」的比例，與上月並無顯著變化。

政治問題政治解決，暴力只會帶來破壞，衍生更多暴力，令事態變得更糟。暴力容易令人產生錯覺，以為用武力可以令對手呼呼叫痛退讓一兩步，驟眼看似「有效用」，卻忽略暴力帶來的長遠破壞，當人人都覺得暴力是達至目的之手段，社會秩序就會瓦解，以後不會再有人講規矩談文明，反正遊戲規則就是「拳頭出真理」。社會不應高估武力的短暫作用、低估「和理非」抗爭的長遠力量，民調反映社會仍未認清暴力的長遠傷害。如果過去數周出現的汽油彈和縱火破壞，仍被視為「可以接受」的暴力程度，社會上下有必要思考，究竟要到什麼地步才是「不能容忍」。

政府須回應民情

警方要躬身自省

社會各界需要認真思考暴力的問題，警方和當局亦應反思怎樣做才能真正有效止暴制亂。警方執法屢惹爭議，最新民調顯示，逾七成人認為警方過分使用武力，若以10分代表「完全信任」，受訪者對警方信任度平均分僅為2.89分，近五成受訪者給予0分，即完全不信任。警方執法公正專業受到嚴重質疑，有必要躬身自省；本月初行政長官林鄭月娥宣布4項行動，包括正式撤回修例，然而七成半受訪者認為並不足夠，當中七成人認為最低限度須成立獨立調查委員會。撤回修例和獨立調查，是化解危機兩把鑰匙，政府應就反修例風暴展開獨立調查，回應民情。

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