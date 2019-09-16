社評：美國全力外交助台 自私虛偽難以持續

所羅門群島外交轉向

美全力施壓為台箍煲

自蔡英文上台以來，台灣已經有5個邦交國轉投了大陸，在剩餘的17個邦交國中，有6個是太平洋島國，其中只有60多萬人口的所羅門群島面積最大、人口最多，一旦斷交，可能在區內引發骨牌效應。太平洋島嶼控制着大量資源豐富的海洋和戰略位置，形成了美洲與亞洲之間的海上邊界。所羅門群島與瓦努阿圖、斐濟、湯加等島國，構成澳洲東北的「第一島鏈」，地理位置十分重要。

自從今年4月議會選舉後，所羅門群島就醞釀將外交關係由台北轉至北京，並宣布為此展開為期半年的研究，現已臨近最後決定的關頭。由早前的新聞報道看，該國的外交轉向很可能發生。台北固然十分焦急，美國亦全力以赴，美國大使多次發言，敦促所羅門對中國的金援承諾應「持謹慎態度」，不要匆促切斷與台灣關係。有報道稱，白宮近月幾乎每周都致電所羅門政要，甚至傳出副總統彭斯將在聯合國會晤所羅門總理索格瓦雷施壓，盟友澳洲總理亦致電所羅門總理游說，用放寬所國移民利誘之。所羅門外長上周訪台，在台灣外交部的歡迎晚宴上，美國在台協會駐台辦事處處長酈英傑（ William Brent Christensen） 高調出席，挺台意味甚濃。美國國防部印太安全事務首席副助理部長海大衛（David Helvey）更公開對台所邦交可能生變表達關切，他上周在華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）年度論壇上表示，保有外交伙伴能確保台灣不被孤立，也能確保台灣與區域的和平與穩定。因為台灣是對抗中國的前線，在遏制中國侵略與維護區域和平與穩定中，扮演不可或缺的角色。

海大衛這番話對美國全力維繫台所邦交作了最佳解釋，這並非美國在維持邦交國問題上首次向台伸出援手。去年9月，美國國務院就曾因多米尼加、薩爾瓦多、巴拿馬3國與台灣斷交，召回駐3國的本國使節商討。時隔一年，美國仍未放棄在當地施壓，本月初，美國駐多米尼加大使在與當地傳媒餐敘時，再度敦促該國在與中國交往中，應注意保持對本國港口、銀行業及政府信息等「戰略資產」的控制，並批評中國的價值觀、貿易透明度等問題。

中美角力打台灣牌

己所不欲逼迫他人

去年以來，隨着中美全面角力的白熱化，美國打台灣牌的力度也在不斷加強，除了國會通過《台灣旅行法》、《國防授權法》等惠台法律外，還向台灣大規模售賣武器，外交助台也是重要的一步。除了協助台灣與邦交國「箍煲」外，美台之間的官方外交也逐步升級，美國國務院副助理國務卿巴斯比（Scott Busby）上周訪台，先後出席美、台、日和瑞典4方合辦的第二屆「培養媒體識讀以捍衛民主」工作坊及美台合辦的「印太區域民主治理諮商」開幕儀式，雖然訪台官員級別未算空前，但畢竟是美台官方首度合辦多邊國際活動，象徵意義重大。尤其值得注意的是，巴斯比在台期間公開警告稱，大陸正投入大量資金，用各種方式試圖干擾台灣明年的總統選舉。這是美國官員罕見在台灣直接評論選舉事務，近乎赤裸裸地幫蔡英文助選。

不過，美國在外交助台的過程中，面對的最大質疑就是本身的動機與做法，有外國政要就指出，美國阻撓別國與台灣斷交與北京建交，但華府在1979年正是這樣做的，而且，美國現在也不敢與北京斷交，轉與台北復交。華府一面指摘中國政府利用貸款去建立邦交，一面卻對援助落後國家口惠而實不至。即使是協助台灣，美國也未為維持台灣的邦交國拿出過一個仙，而只是讓台灣的邦交國再與台北討價還價，讓台灣民眾也為一些需索無度的邦交國付鈔。這不僅令人懷疑美國協助台灣外交的真正動機只是為牽制北京，而其維護區域和平及民主自由的口號，不過是虛偽的掩飾。今次就算能勉強替台灣保住所羅門群島，今後能否讓台灣邦交國數量一個不能少，頗成疑問。

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