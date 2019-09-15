社評：白宮團隊少隻鷹 中美角力不會變

國家安全顧問是白宮的高級官員，是總統在外交政策的首席顧問，但自特朗普上任以來短短32個月，已經三易其人，博爾頓上任17個月就被炒，但他也不是任期最短的，首任顧問弗林只做了24天。特朗普突然罷免高級官員，也不是什麼新聞，前國防部長馬蒂斯和前國務卿蒂勒森也是被掃地出門的。

博爾頓離任之所以特別引人注目，有兩個原因：一是因為他的鷹派主張異常高調，二是特朗普開除博爾頓之後，隨即宣布不排除跟伊朗談判，並且暗示考慮跟中國的貿易戰可以先達成一個臨時協議，所以他的離職不禁令人浮想連翩。

博爾頓確實是一個大鷹派，過去在小布殊總統政府中，協助制定對付「邪惡軸心」的政策，主張強硬對付朝鮮、伊朗和伊拉克，他被特朗普委任為國家安全顧問之前，曾強烈建議廢除美國有份談判簽訂的伊朗核協議。在對華政策方面，他認為中國在南海屬軍事擴張，建議美國軍事介入南海，他對美國的「一個中國」既定政策也表示懷疑，並力主「打台灣牌」，高調會見台灣官員。

一個博爾頓被炒

其他大鷹派不變

博爾頓甚至有「戰爭狂人」的稱號，伊朗擊落美國無人機後，他曾建議派軍機轟炸伊朗，特朗普在戰機起飛前一刻叫停行動。從此，博爾頓跟特朗普意見相左的消息逐漸在外間浮現。而兩人關係不和的說法，及後被證實。而美國的外交政策在兩方面似乎峰迴路轉，一是對伊朗的制裁政策有所鬆動，二是中美官員又重回談判桌，為下月的高級別磋商做準備，雙方都暫緩執行彼此進口商品加徵關稅。

美國與伊朗、中國的緊張關係在博爾頓離職後確實有所緩和，但美國的態度改變，究竟是與博爾頓離任有直接關係，還是特朗普藉罷免博爾頓而使出的花招，還有待觀察。特朗普在白宮對記者表示，他相信伊朗方面希望達成協議，如果伊方真的這麼做，很好；如果伊方不這麼做，也很好，因為伊朗正在經歷巨大的經濟困難，制裁對他們將會愈來愈艱難。這番話在中國觀眾聽來十分耳熟，因為特朗普對於同中國的貿易談判，不知道說了多少次類似的言論。

特朗普的對外言論，經常有出人意表之處，而且由於不停變化，而使人有撲朔迷離的感覺。但證諸過去的很多例子，特朗普都是以徹底否定原來的協議，來迫使對手走到談判桌前重新商議，在討價還價的過程中，特朗普不時會改變立場，誘使對手接受美國更強硬的條件。特朗普變幻無常的言論，是一種談判策略，在某一特定時段對外宣稱的立場，以及在某一時段的人事變動，都不能作為判斷美國整體政策變化的依據。

美國的外交政策，體現美國的利益，特朗普以「讓美國再次強大」作為競選口號。雖然特朗普的一些做法經常受到質疑，但總體來說其政策符合美國利益，故能成為美國的朝野共識。雖然以鷹派言論著稱的博爾頓被罷免，但特朗普的本質沒有變，也不會變，其他對美國外交政策有重要影響力的高官如副總統彭斯、國務卿蓬佩奧、國防部長埃斯帕、貿易談判代表萊特希澤等人也都是鷹派，所以，美國以強硬的手段重建國際政經秩序的總體策略，不會因為博爾頓的離開而有重大的變化。更何况臨時接替博爾頓的卡普曼，鷹派立場也毫不遜色，曾被指為鼓吹「伊斯蘭恐懼症」的一員大將。

對中國政策意見

未與特朗普不合

特朗普奉行的對外政策，是美國的戰略，博爾頓跟特朗普意見不一的地方，只是在戰術上，即是否在短時間內以戰爭手段對付伊朗，或者是否在此時此刻大張旗鼓地打「台灣牌」。如果博爾頓的建議將來因形勢變化而有利於美國的總體戰略，可能到時會被派上用場也說不定。

據美國不同媒體的報道，博爾頓在伊朗和朝鮮問題等跟特朗普意見不合，但沒有看到兩人在對華政策上明顯的看法不一。可以預期，美國的對華政策，不但不會因為博爾頓的離任而有所改變，由於特朗普限制中國發展空間的政策，被認為符合美國戰略利益，今後一段很長時間內，中美兩國仍會維持全方位的競爭關係。

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