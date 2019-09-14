社評：官媒罕有批地主 體制扭曲是禍因

「網開一面」惹爭議

「囤地圈錢」起紛爭

香港首富、長和系創辦人李嘉誠上月刊登廣告，以「黃台之瓜何堪再摘」等語句，呼籲停止暴力，各方議論紛紛，對於廣告內容含義各有解讀。近日李嘉誠再度談及社會局勢，希望「年輕人能夠體諒大局，執政的亦都能夠對我們未來的主人翁……網開一面」。李嘉誠的「網開一面」論，引起不少爭議。行政長官林鄭月娥表示不評論個別人士發言，惟強調政府不認同任何違反法治行為，一定會依法追究；有網民憶起1997年金融風暴後，大批小業主請求長實「網開一面」，惟長實堅持法律和合約精神，向小業主追債。

「網開一面」爭議持續發酵，涉及層面愈來愈廣、政治層次愈來愈高、火藥味亦愈來愈濃。中央政法委員會的官方微信號刊文，點名談到李嘉誠，批評「網開一面」的說法等於「縱容犯罪」，「不是為香港着想，而是看着香港滑向深淵」，又反問李嘉誠等「囤地圈錢」的地產商，會否對市民及香港的未來「網開一面」。李嘉誠回應稱早已「習慣莫須有指責」，強調當日言論被曲解，「寬容不等於縱容，不等於無視法律程序」，重申反對任何暴力，「包括語言暴力」，希望各方尋求空間而非「挑動矛盾」。地產建設商會則發表聲明，「澄清」有關「囤地的誤會」。

反修例風暴與土地房屋問題並無直接關係，就算現在政府有魔術棒一下子變出大量房屋，也未必能令反修例風暴止息。不過話說回來，當很多人都無法安居樂業、分享到經濟發展成果，社會長遠很難維持穩定，一旦遇上危機，民怨就可能全面爆發。香港產業空洞化，地產經濟獨大，高樓價高租金扼殺了產業發展空間，社會漸漸失去活力，貧富懸殊加劇，中產向下沉淪，年輕人缺乏向上流動機會，這些全是眼前事實，受害的不止是年輕人，還有大多數香港市民，不管有否反修例風暴，這些問題都必須處理。

昨天新華社發表評論文章，認為香港當務之急是止暴制亂，同時亦要「從解決居住難題入手，破解香港社會深層次矛盾 」。文章批評，一些「既得利益集團」阻礙政府增加土地供應，從而抬高自己囤積土地的價碼，牟取最大利益，各界應放下局部和私人利益，為香港尋求出路。新華社甚少具體討論香港民生議題，如此高調抨擊「既得利益集團」相當罕見。香港社會深層次矛盾千頭萬緒，土地房屋確是重中之重，新華社文章談到問題所在，關鍵是如何切實做到。

破解社會深層矛盾

政治改革不能迴避

要人放下私心私利，說來容易做來難，多年來特區政府未見有效措施處理社會深層次矛盾，除了以往為政者避事怕難，更大原因是香港政治體制扭曲，既得利益者擁有不成比例的政治影響力，無人動得了他們的乳酪，政治不公義與社會不公義交織，令民怨不斷累積。破解香港深層矛盾、「徹底消除社會動盪的病根」，不能單靠向既得利益者施壓，要他們多些向普羅大眾讓利，更要從政治體制改革入手。1997年香港回歸，工商界利益在「平穩過渡」大前提下，得到很多照顧，大財團勢力高速膨脹，染指各行各業，「地產霸權」等說法在坊間不脛而走。另外，行政長官和立法會的選舉制度安排，亦令到一些地區勢力和財雄勢大的既得利益者有很大話事權，可以左右大局。

「上層建築」要與「下層建築」相適應，香港是一個高度發達的資本主義社會，現行政治體制明顯應付不了香港公民社會的特質和要求，若沒有一套相適應的政治制度，當局處理社會深層次矛盾，必然阻力重重、事倍功半，出盡九牛二虎之力才有寸進。看看取消強積金對冲安排問題談了十多年，至今仍未有着落，情况便可見一斑。政府有意引用《收回土地條例》在新界收地興建公屋之說，近日甚囂塵上，部分發展商頗為不滿；政府刊憲準備就一手樓空置稅立法，發展商提出異議，要求暫緩。凡此種種都令人關注，政府是否有足夠的政治能量和決心迎難而上。香港要徹底破解社會深層次矛盾，不能迴避政治制度改革，當人們看到公義和希望，自然不會輕言「攬炒」。

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