社評：「港倫合併」政治阻力大 金融國際路不應卻步

政治不明朗困擾兩地

合併助鞏固金融中心

過去10年，證券交易所併購整合成為國際大趨勢，港交所和倫交所都嘗試尋找合併伙伴，應付新興對手和新科技帶來的挑戰。以交易所上市公司總市值計，目前港交所與倫交所分別位居全球第6及第7位，一旦合併將躍升至全球第3，只屈居於美國紐交所和納斯達克之後。港交所行政總裁李小加形容這是「世紀聯姻」，合併後將形成一個18小時持續的環球市場平台，《紐約時報》亦指出，倘若「港倫合併」成事，將構成一個敢於挑戰美國主要交易所的強大競爭對手。

今次港交所「求婚」，醞釀已有一年。港交所和倫交所各擅勝場，有很高的互補性。倫交所應對歐美交易時段，港交所應對亞洲時段；倫敦是離岸美元金融中心，香港是離岸人民幣業務樞紐；倫交所目標是歐美成熟市場，港交所則主要覆蓋亞洲新興市場。近年倫交所銳意開拓亞洲市場，與上海證交所建立「滬倫通」；香港方面，目前內地公司市值佔港股比重超過六成，近年港交所積極推動國際化，除了壯大自身實力，亦可避免市場過度依賴內地經濟。

國際金融中心地位不是自己說了算，更不能吃老本。倫敦國際金融中心地位，因為「英國脫歐」蒙上厚厚陰霾；香港作為中國的國際金融中心，受到反修例風暴衝擊，長遠會否出現變化，也是未知之數。「港倫合併」不僅可以發揮協同效應，對長遠鞏固兩地國際金融中心地位都有好處。

「港倫合併」要過三關，包括倫交所和港交所的股東支持，以及英國政府批准。今次港交所提出天價收購，溢價約為兩成，對倫交所股東本有一定吸引力，反而是香港方面有人擔心港交所每股盈利大幅攤薄，不排除股東反對。不過這次合併的最大阻力，始終是地緣政治因素。金融業是現代資本主義核心，股票交易所不僅是金融建基，更是重要戰略產業，象徵一個地方的資本實力高低。英國政府向來不太想倫交所由外人持有，「港倫合併」更觸動英國以至西方政治神經。《金融時報》指倫交所傾向「拒婚」，原因之一就是對政治風險有疑慮。

經濟金融國際化

彰顯香港獨特性

平情而論，倫交所和港交所的股權分佈都很國際化，倫交所單一最大股東是卡塔爾投資局，持股約一成；港府作為港交所單一最大股東，持股不足6％，倘若合併成事，單一最大股東將是卡塔爾投資局，港府僅列第2。李小加強調，港交所不是中國公司，甚至不是單純的香港公司，而是一間全球性的企業，可是西方最在意仍是「中國背景」，質疑合併後北京是否可以通過香港影響倫交所。雖然新首相約翰遜對華態度相對溫和，盼為一旦「硬脫歐」多留後路，惟「港倫合併」事關重大，不少英國人顯然寧可倫交所花270億美元收購數據提供商Refinitiv提升競爭力，多於選擇與港交所「雙劍合璧」。

殖民統治時代，香港是英國和西方伸張在華（以及遠東區）利益的橋頭堡，國際化的定位令香港得以左右逢源。回歸後香港奉行一國兩制，香港在經濟和金融方面的獨特性得以延續，然而中國崛起牽動世界百年未見變局，西方看待香港定位亦漸見變化。西方發現香港未能像昔日般對內地發揮重大影響力，反而看到香港逐漸加強與內地融合，成為中國在西方以至全球伸張利益的橋頭堡。港資在外拓展商業版圖惹來西方國家關注，並非新鮮事，10多年前和黃拿下巴拿馬運河兩洋出口海港經營權，便在美國引起甚大反應，然而近年西方戒心明顯上升，由去年長實牽頭收購澳洲天然氣巨頭APA集團碰壁，到今次「港倫合併」引起的迴響，都反映這一趨勢。

國際權力天秤出現變化，香港只能順勢而為。香港金融經濟愈國際化，愈能彰顯香港的獨特性和重要性，不僅有助提升競爭力，亦可提高香港面對各方的議價能力。港交所提出「港倫聯姻」，雖然阻力重重，然而正如李小加所言，不嘗試就絕對不可能成功。金融國際化元素在香港愈顯現愈好，就算國際形勢變化令道路變得更崎嶇，香港也要堅持。

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