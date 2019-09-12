社評：收地可彰顯公義 關鍵在補償安排

非常時期非常手段

政府收地勿懼官司

反修例風暴與土地房屋問題並無直接關係，就算政府有魔術棒一下子變出大量房屋，也未必能令反修例風暴止息，然而在很多市民眼中，兩者同樣涉及公義問題。香港雖然富裕，可是不少人都覺得這個社會充滿不公義，認為政府在既得利益面前畏首畏尾甚至沆瀣一氣，很多政策都未能反映民意，修例風波成為引爆這股憤怒情緒的藥引。反修例風暴持續3個月，香港已經不再一樣，再搞「小修小補」的一套，不可能重建政治信任，政府需要有豁出去的決心，厲行改革，施政報告如何處理土地房屋問題，將是一個重要指標，檢視政府能否「跳出框框」革新管治思維。

今年初，土地供應專責小組發表報告，強調要「多管齊下」在短中長期增加土地供應，具體「藥方」包括優先收回粉嶺高球場東邊32公頃土地、發展新界棕地和私人發展商手上的農地儲備，以及東大嶼填海興建人工島等。土地小組的報告，是經過近半年土地大辯論得來，綜合了廣泛民意，所開「藥方」依然有效，毋須亦不應廢棄，不過政府在具體執行方面可以調整，回應社會公義問題。舉例說，土地小組出於基建配套等現實考慮，主張「優先收回」粉嶺高球場東邊32公頃土地建屋，可是政府仍然可以選擇一併收回餘下140公頃高球場地，全面開放公眾使用，結束目前「明益」小撮權貴的安排。至於發展私人農地儲備方面，政府也應該多讓公眾看到公義。

經過多年收購，地產商手握超過1000公頃 （逾1億平方呎）新界農地，當中很多因為欠缺基建配套，長期閒置。釋放新界私人農地發展潛力，離不開兩大方法，一是由政府確立「公共用途」，引用《條例》收回私人農地，用來興建公營房屋和公共設施；一是以公私營合作模式，由政府提供道路基建，方便地產商發展相關土地，換取地產商同意將部分土地用來興建資助公營房屋。土地報告強調兩種做法可以並行不悖，重點是小心處理，引用《條例》涉及私有產權問題，易惹官司，必須確保所收土地全作公共用途，不會用來建私樓；公私營合作則要以公開透明機制，杜絕官商勾結利益輸送之嫌。

香港樓價高企，地產商為求「賺到盡」，從來不會對市民「網開一面」。特區政府逾一半收入來自房地產，不少人質疑政府對地產商投鼠忌器，對公私營合作充滿懷疑，認為多用《條例》收回地產商囤積的閒置土地，才是恰當做法。修例風波令市民對政府信任度跌至谷底，現在談大規模公私營合作，很難取信於民，現實操作困難度隨時比收地更高，政府多用《條例》這把「尚方寶劍」收地建屋，既是現實情况使然，同時亦可回應市民對土地公義的期望，即使要打官司，亦要迎難而上。

收地補償須公道

避免讓利地產商

近日有建制派政黨一改原先立場，高調呼籲引用《條例》收地增建公營房屋，惹來不少議論和揣測。政黨操作必有政治盤算，選民自有判斷，無論如何，當前最重要是多讓市民看到公義和希望。昨天地產建設商會執行委會主席梁志堅表示，個人不反對當局引用《條例》，又說香港處於困難時期，地產商不能太自私。本港地產商主要業務都在香港和內地，香港政治經濟出現大問題，地產商亦會大受影響，倘若業界明白此一時彼一時，多盡社會責任，當然最好不過，眼下關鍵是握有大量新界農地的個別地產商，是否真的願意顧全大局。梁志堅亦承認，一旦政府大舉引用《條例》收地，不知道會否有地產商提出司法覆核。

政府積極引用《條例》收地，如何給予地產商「補償」，必須密切留意。即使地產商接受現有做法，根據甲級農地標準，以每平方呎1300多元計算賠償金，可是地產商財雄勢大，仍有很多方法在其他方面向政府索要好處作為「交換條件」，業界也可能趁勢提出各種要求，諸如要政府「減辣」又或廢除一手樓空置稅等措施。如果政府引用《條例》收地只是雷聲大雨點小，實際操作起來地產商原來除笨有精，公眾不會「收貨」。

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