社評：「太子站打死人」 流言蜚語惑人心

「太子站死人」傳言不息

折射官民信任危機深

「戰爭中第一個死傷者是真相」，現今也許香港算不上處於戰爭狀態，然而後真相時代，真相的確很易被淹沒，「太子站打死人」是近期最明顯一個例子。儘管政府、警方、醫管局連番澄清，但是傳言並未止息，太子站外四處可見「生要見人，死要見屍」等字句，有人還就「太子站死者頭七」悼念。有人堅稱消防處是受到政治壓力，才說「點錯」送院傷者數目，由10人變成7人。過去數天，不同傳媒機構重組事件，包括翻查閉路電視畫面，證實了消防處說法，當日確有7人經荔枝角站送院，「不知去向」的3人，疑被當作一般打鬥事件的傷者，經油麻地站送院，眾人均無大礙。

修例風波爆發以來，來自不同陣營的流言比比皆是。指控愈嚴重，愈要講證據，當社會處於理性狀態，大多數人都會明白這一道理，可是當社會局勢紛亂、嚴重缺乏互信，整個邏輯操作很易變成「指控愈聳動愈多人信」，事實憑據並非最重要，刻下香港就是處於這種狀態。由女子在拘留所遭性侵，到有女性遭誤導為「勇士」提供性服務等，很多駭人傳聞說得言之鑿鑿，卻未見太多實質憑據。

有些傳言明顯屬於語言誤解，像「金管局不再披露港元資產流出香港資訊」等，當然較易澄清，可是亦有一些指控，諸如警察勒令巴士車長遮蔽攝錄鏡頭、示威者頸骨折斷昏迷等，真相未必迅即曝光，在「不信者恒不信」氛圍下，隨時可以發酵一段時間；至於「太子站死人」，以及早前「爆眼女子」事件，由於性質太嚴重，若不盡快讓真相水落石出，只會令仇恨不斷加深，對社會帶來深遠傷害。太子站事件，當日警方以追捕疑犯為由「封鎖犯罪現場」，不准記者留下採訪，做法是否明智值得商榷。警方認為記者在場會「妨礙執法」，可是這亦令到傳媒無法迅即了解傷者情况，令流言滋生。

從還原真相角度而言，港鐵公開當晚閉路電視片段，理論上有助澄清傳言，然而港鐵處理必須審慎周全，兼顧各方面因素。7月新城市廣場事件，新地公開閉路電視片段，證明職員並非帶警察入商場執法；西鐵元朗站襲擊事件，逾700車長聯署要求公司交代，事後港鐵向員工發信並附上閉路電視截圖。前者涉及公司自證清白，後者則是向員工有限度發放說明材料，兩者都是出於企業自身考慮；相比之下，現在港鐵是因為外來政治壓力，考慮是否公開針對第三方（警方及被捕者）片段，事件性質並不完全一樣。有大律師指出，當事人根據私隱條例，按程序要求港鐵提供閉路電視片段，是較為可行做法。近期港鐵屢遭破壞，甚至受到暴力脅逼。港鐵若要公開片段，除了小心保障個人容貌私隱，亦要避免處理不當，留下不良先例。

政治文宣操作

助長不實傳言

民無信不立，「太子站打死人」傳言不息，突顯部分人對政府和警方嚴重缺乏信任，當局必須正視危機。事件同時亦反映後真相時代假新聞當道，不少人在社交媒體圍爐取暖，寧可相信自己接收的資訊來理解事情，有時連事實也不肯相信。這不獨是香港情况，也是全世界的問題。很多人說會根據新聞報道來源，判斷消息是否可信，然而芝加哥大學研究發現，現實是很多社交媒體用戶更傾向以「誰人分享」作判斷。

美國學者奧康內爾（Cailin O'Connor）指出，每個人相信什麼，很易受身邊的人影響，而幾乎所有人都有「從眾傾向」（bias toward conformity），有時明明見到反證，也未必想分享，以免與旁人唱反調，這類情况常見諸反疫苗又或否認全球暖化的圈子。除了社會和個人心理層面，假新聞擴散往往亦涉及政治文宣操作。奧康內爾指出，「人們太易從社交媒體取得資訊，令到別有用心者有很多機會進行操作，影響他人想法」，慣用手法之一是先迎合某一網上群體，取得信任後，再試圖以各種煽動措辭，影響圈內人想法。

假新聞當道，莫說是一般人，就算是有識之士一樣會中招。反擊不實傳言，最實際方法，始終是還原真相，讓事實說話，獨立調查委員會作用正在於此。不管是「太子站死人」還是「爆眼女子」事件，各方都應該設法讓真相水落石出。

■歡迎回應editorial@mingpao.com