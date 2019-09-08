社評：美國重振雄風 全球雞犬不寧

中美貿易戰鹿死誰手還有待觀之，但庫德洛日前對記者表示，雙方牽涉的利益太大，美國要取得應有的利益，需要很長時間，如果需要幾十年，也就只能這樣。他以個人在列根總統政府服務期間的經驗說，美國也是花了幾十年的時間，才將當時的蘇聯變成今天的俄國。白宮高級官員的這番言論，實際上是將這次貿易戰跟當年的冷戰聯繫起來，意思就十分明確了，美國對於跟中國的爭鬥，遠超於表面上的貿易之爭。

幾乎所有的評論都認為，中美貿易戰將沒有贏家。表面上看，中美爭鬥，投靠美國的就是贏家，跟中國站在同一戰線，就成為輸家。有研究機構從數據分析，由於美國對中國商品加徵關稅，中國出口美國減少的商品，越南、墨西哥、韓國等出口都有所上升，這些國家可以被算做贏家。除了商品貿易外，從中國撤出的製造業商家，都轉而投向越南，甚至是返回美國本土，用特朗普的話，中國正在經歷幾十年來最艱難的時候。

中美貿易戰漣漪

全球各國難倖免

越南的確在短期內嘗到甜頭，但也有報道指出，不少越南出口美國的商品，都是從中國進口半製成品，在越南做最後裝配然後出口，况且，這些做裝配的廠家，投資者很多也是中國商人，所以實際上獲利佔大頭的還是中國。今年前8個月對越南的外資投資中，中資就居首位，而且，美國也在警告越南，不能接受越南享有數百億美元的貿易順差。所以，長遠來說，越南的優勢能否持續，還要觀察。

在贏家與輸家之間，大部分國家是處於中美爭鬥的夾縫中，歐洲是最典型的例子，歐盟對中、美兩國的貿易額，旗鼓相當，都佔相當大比例，歐盟國家不可能捨中取美，反之亦然。從德國總理默克爾在即將卸任之際，也要到中國訪問，鞏固兩國關係，可見一斑。新加坡也有同樣的境况，總理李顯龍日前在該國國慶講話中也表示，中美兩國在不同領域對新加坡都很重要，新加坡在處理跟這兩個國家的關係時，不會受到情緒的影響而搖擺。

即使這些國家試圖在中美之間左右逢源，但在全球經濟疲軟的大環境之下，經濟增長都受到重創，歐盟的GDP從去年同期的2.3%回落到1.4%，新加坡雖然未被加徵關稅，GDP去年3.2%，預測今年全年將會低於1%，持續下去，將會進入技術性的衰退期。印度雖然有龐大的國內市場，抵禦外在因素的變化，但也不能倖免，GDP從去年的8%拾級而下，今年上半年只錄得5%。

面對美國的四面出擊，各國都謀求對策，在美國南北的鄰國，墨西哥和加拿大對美國的地緣政治至關重要，美國無論如何都要控制在股掌之間，所以最先被美國拿下而達成協議。歐盟雖有強大的實力，但對外貿的依存度很高，德國每四名工人便有一個是從事出口貿易有關的行業，當中美因經濟疲軟而減少進口，德國也難以置身度外。

香港貿易毫不設防

只能融入國家大局

面對各國之間的貿易糾紛，世界貿易組織（WTO）本是解決紛爭的仲裁機構，但由於處理程序繁複，條約本身的多面性，根本無力履行職責，連具有國際影響力的大國尚且無計可施，小國就只有自求多福。現存的國際貿易秩序在瓦解冰消的過程中，一些國家只能使出「殺手鐧」，日本將壟斷國際市場的3種半導體材料限制出口韓國，印尼宣布明年初將限制鎳的出口，這些作為保護本國利益的手段，本來在自由貿易的原則下，並不符合國際貿易慣例，但在新的國際貿易秩序未有建立之前，各國之間打亂仗和亂打仗，也就都不問情由了。

香港是自由港，對外貿易完全不設防，更沒有與任何貿易伙伴抗衡的籌碼，現時受到外圍因素影響，今年第二季的GDP只有0.6%，是10年來的新低，往後還會受到更多負面因素的影響，今年全年的GDP不容樂觀。更大的問題是，香港不但不可能是中美貿易戰的旁觀者，還成為被美國要脅中國的籌碼，而且自身的金融和財政政策的工具都十分弱，如何能夠力挽狂瀾，是對特區政府的考驗。

中美貿易戰不但沒有停息迹象，很可能還會愈演愈烈，這是一場國際格局大變的戰爭，國際間如何應對是一場大博弈，香港沒有獨立應對的能力與籌碼，應該及早考慮盡快融入國家發展大局，以減少國際因素波及的傷害。

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