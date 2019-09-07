社評：西方看香港返回「原點」 一國兩制要重塑平衡

香港內地經濟融合

有別融入治理體系

美國的標準普爾、穆迪和惠譽，被視為國際三大評級機構。香港的評級，長期以來都比內地高。港府盈餘充足，很少公開發債，沒有償還問題，評級下調對香港經濟實質影響不大，然而惠譽這次決定，多少有損香港國際形象，影響外國商界對香港營商環境的信心。

惠譽下調香港評級，所持理由有二，其一涉及「一國兩制」香港與內地關係，另一是香港本地局勢發展。惠譽指出，反修例風暴是對「一國兩制」韌性和尺度的一次考驗，預料「一國兩制」大框架可保持不變，惟香港在經濟、金融及社會政治方面，與內地的聯繫逐步加強，這「暗示」香港持續融入國家治理體系，將帶來更大的體制及監管挑戰，惠譽認為此一發展趨勢，與香港與內地主權評級差距收窄一致。香港本地局勢方面，惠譽認為近期事件，影響國際社會看待香港法治和管治制度效率的觀感，造成了長遠損害，令人質疑香港營商環境的穩定性和動力。

香港暴力事件愈演愈烈，癱瘓機場、破壞鐵路一再發生，法庭禁制令也不被當作一回事，凡此種種難免影響外資對香港的信心和觀感。惠譽將香港評級展望列為負面，原因是就算當局對部分示威者要求讓步，公眾不滿情緒某程定仍會持續，社會動盪未來可能再度爆發。經過這3個月，香港在管治、法治以至人心各方面，已經不再一樣，難望回到從前。至於「一國兩制」會否變味，莫說是外資，就是香港人也相當關注，關鍵是討論要對焦。

惠譽將香港與內地在各方面加強聯繫，視為香港「融入國家治理體系」，惹來不少議論，行政長官林鄭月娥不同意惠譽決定，又反駁「融入內地發展會削弱香港獨特性」的說法，強調多年來香港受惠於內地開放改革。「融入內地發展」跟「融入國家治理體系」是不同概念，以往惠譽一直有仔細區分，惠譽一份研究報告甚至肯定，大灣區發展促進香港內地經濟融合，長遠對香港經濟有益。惠譽最新說法，調子跟之前似乎有點不一樣。

香港融入大灣區發展，可以是灣區城市逐步向香港和國際做法看齊，而不是把內地的治理方式加諸香港。過去惠譽多次指出，香港與內地評級有差距，建基於香港管治水平、法治基礎、營商環境及監管制度與內地截然不同。今年6月惠譽提到，大灣區融合發展，本身不會令兩地評級縮窄，如果兩地制度及監管框架趨於一致、削弱香港自治水平，才會重新評估。細看惠譽最新公布，並沒說香港出現了以上兩個情况。惠譽僅表示，若香港自治遭削弱、社會動盪持續損害法治觀感和營商環境等，會考慮進一步降低香港評級。

國際變局打破舊平衡

一國兩制要各守局限

「一國兩制」是矛盾對立統一體，當年鄧小平提出的「一國兩制」，是一個符合多方利益的方案，促成國家恢復對香港行使主權，亦保障了香港獨特性。對西方陣營而言，香港獨特性不僅見諸自由和法治，也涉及香港在國際舞台的獨特位置。港英時代，香港一直是西方伸張在華利益的橋頭堡；香港回歸後奉行「一國兩制」盼令港人安心，西方亦期望可以繼續運用香港獨特位置，在華爭取最大利益。然而中國崛起之快出乎意料，西方「一哥」美國隱然視中國為最大假想敵，香港加快融入內地發展格局，當年「一國兩制」帶來的微妙平衡出現變化，西方自然關注自身利益。

七大工業國（G7）峰會關注香港局勢，呼籲避免暴力，支持香港高度自治，「重申《中英聯合聲明》的存在與重要性」；昨天德國總理默克爾訪華，也表達類似觀點。西方看待香港的態度，隱然回到1980年代初香港前途談判時的狀態，折射了西方的焦慮。近年「一國兩制」經歷了不少風雨，港獨改變了香港，中央收緊對港政策；香港民主停滯不前，人大8‧31決定惹來不滿，亦加劇香港與內地緊張關係。「一國兩制」要成功，各方均要明白各自局限，「一國」太過壓倒性，會影響「兩制」空間；只談「兩制」不講「一國」，同樣會將香港逼入死胡同。倘若各方都不接受、不嚴守界線，「一國兩制」要行穩致遠，必然荊棘滿途。

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