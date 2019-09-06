社評：期貨市場癱瘓太兒戲 港交所有負公眾期望

時勢敏感惹揣測

損金融中心形象

昨天早上開市不久，多間證券行便發現期指和期權交易系統有問題，成交速度很慢，甚至無法落盤，期指交易明顯大減。鑑於情况持續，港交所中午宣布，由於電子交易系統（HKATS）長時間出現連接問題，為了維護市場秩序，下午2時起暫停衍生產品市場交易，只會維持衍生工具結算系統運作。期貨市場癱瘓，部分投資者未能平倉難免造成損失，然而根據《證券及期貨條例》，投資者很難向港交所追討賠償。有證券業人士表示，可幸昨早現貨市場波動不大，相信投資者損失有限，倘若是在前天「死機」，適逢政府決定撤回修例恒指勁升千點，投資者損失可以相當慘重。

反修例風暴持續近3個月，香港國際金融中心地位雖未受到正面搖撼，可是投資氣氛難免受到影響。上月中，港交所行政總裁李小加強調，港交所交易一切正常，「系統安全穩定」，未受社會動盪波及，言猶在耳，本港期貨市場卻在如此敏感時刻鬧出大亂子。近日港府在外國報章登廣告，強調香港仍是根基穩固的經濟體，今次期貨市場大混亂，猶如潑上一盆冷水，有損香港國際金融中心形象。這次港交所期貨交易癱瘓，事態嚴重，各界議論紛紛，有網民笑稱是「港交所不合作運動」，有人質疑港交所期貨市場是否沒有後備系統，有人甚至揣測會否涉及黑客攻擊，云云。

當下香港人心浮動，任何風吹草動很易惹來猜測。舉例說，7月初本港多個網上論壇及網站一度集體「死機」，伺服器服務供應商事後迅速解釋，問題源於系統一個「bug」，強調與「阻斷服務攻擊」（DDoS）無關，可是仍有人懷疑是黑客攻擊。昨晚港交所表示，初步調查顯示，事故原因是交易系統軟件出問題，交易所正與供應商合作解決問題。立法會金融服務界議員張華峰亦稱，據了解今次事故與交易系統接駁問題有關，相信可以排除黑客入侵的可能。港交所應盡快查明事故始末，並向外界詳盡交代真相，含糊其辭只會導致投資者戒心增加。

2011年，港交所「披露易」網站一連兩日遭到黑客的DDoS攻擊，導致匯豐、國泰等7間上市公司，以及逾400隻窩輪與牛熊證需要停牌半日，事後一名電腦網絡服務公司東主落網，判監9個月。由於DDoS絕非什麼複雜的網絡攻擊手段，事件引發外界關注港交所的系統保安、風險管理，以及危機應變能力。港交所表示，集團自2012年起已開始逐步革新旗下市場基礎設施，包括興建世界級數據中心和網絡，以及升級證券交易系統。港交所強調系統高效可靠，為香港股市和各式投資產品提供穩固交易平台，可是這次期貨交易系統大混亂，展現的卻是另一幅景象。

系統安全穩定最重要

港交所應變需要檢討

港交所投入大量資源改善系統，軟硬件理應相當完備和頂級，即使一旦發生事故，亦應該有後備系統，不應出現類似昨天的癱瘓情况。港交所有責任保持交投正常運作，在防範網絡攻擊做到固若金湯，亦要確保系統的穩定，今次事故不符投資者和公眾期望，港交所引以為傲的系統，是否存在不足，甚至出現明顯弱點，當局有必要仔細檢視。交易系統軟件出問題，港交所有必要追究供應商，確保不會再有同類事故發生，然而外界亦想知道，港交所升級基建系統，除了致力提高交易處理能力、爭取更多生意之外，在系統安全穩定方面的投入是否足夠。

今次期貨交易大混亂，港交所有必要汲取教訓，除了檢視系統，亦應檢討緊急應變處理。有證券行表示，他們早於9時左右已察覺衍生產品系統連接極不穩定，無法確保輸入的買賣盤能否及何時執行，市場風險大增，然而港交所延至中午才宣布停止期貨交易，有證券行認為決定來得太遲，對投資者並不公道，應該一發現問題就暫停。李小加則說，停市是不能隨便做的大決定，只有在判斷市場運行不再有序時，才能下此決定。投資者和港交所考慮角度不同，看法難免有異，然而港交所仍應檢討，看看是否有更理想的處理方法。

更正：昨天社評標題實應為「撤修例遲來釜底抽薪 還原真相靠獨立調查」，謹向讀者致歉。

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