社評：鬥爭思維逼死香港 林鄭錄音不改大局

錄音外泄揣測紛紜

林鄭談話解讀迥異

路透社公開一段24分鐘錄音，內容涉及上周林鄭與商界一場閉門會晤。路透社強調對話內容獲3名與會者確認，特首辦和林鄭本人也沒有否認，只說早前林鄭曾跟商界會晤，與會者知道要奉行「不引述」原則，林鄭對有人泄露私人場合對話內容「非常失望」，認為「不能接受」。

以往林鄭出席閉門會晤，不時會「暢所欲言」，沒有太多避忌提防，談話內容事後外泄引起風波，亦非首次。例如2016年，身為政務司長的林鄭出席一場閉門交流，便不點名批評曾俊華，又議論時任特首梁振英的作風，儘管她「再三要求」不可引述，結果還是流傳了出去，然而外界普遍認為林鄭不是為了參選特首「放冷箭」。今次林鄭「暢所欲言」內容外泄，不僅談到個人感受和意見，還披露了一些政治情報，論內容更為敏感。

錄音中，林鄭表示自己引起了「不可原諒的浩劫（havoc）」，「如可選擇，第一件事會辭職下台和深切道歉」，最令她失落沮喪的，是自己無力提供政治環境，解決當前緊張局勢，現時風波已提升至國家、主權和安全層面，尤其正值中美關係前所未有緊張，自己的政治迴旋空間十分有限。她承認事件沒有短期解決方案，香港經濟會受損，中央無計劃出動解放軍，但亦不介意打持久戰，當所有事情平靜下來，中央會以正面措施協助香港。各方對錄音內容解讀迥異，有人認為錄音內容反映林鄭感到相當歉疚，多於想表達辭職與否「無得揀」；亦有人質疑錄音內容顯示林鄭連辭職的自主權也沒有，香港「再沒有高度自治」。

行政長官憲制地位特殊，採取「雙負責制」，同時向中央和香港市民負責，中央握有行政長官任免權，2005年前特首董建華「腳痛下台」，也要先得到中央同意。反修例風暴之初，「五大訴求」包括「林鄭下台」，未幾亦由「重啟政改」取代。昨天林鄭暗示，「如果可以選擇會辭職」是述說個人心路歷程，最終決定「捨易取難」不辭職是個人選擇，不存在她好想辭職而不能辭職的矛盾。目前社會氛圍是「信者恒信、不信者恒不信」，如何看待林鄭說法，言人人殊，不過林鄭辭職須中央同意，乃是憲制安排，亦是客觀政治現實，沒必要過度解讀渲染。

撤修例獨立調查解困

打持久戰將重挫香港

現今香港充滿對立和猜疑，各種陰謀論都有市場，有關錄音外泄的動機揣測，可謂林林總總。有人揣測錄音外泄顯示建制內有人「倒林鄭」；有人質疑外泄是政府「自導自演」，試圖向公眾傳達「想放軟但無能為力」的信息自辯；林鄭則強烈否認是政府「放料」。平情而論，若說錄音外泄是一場精心計算公關騷，可是觀乎民情，相信政府也深知，現在林鄭說什麼也難有公關效果；若說錄音外泄是要離間中央對林鄭信任，可是當前中央最關心的是「止暴制亂」，必然力挺林鄭，不大可能受離間計影響。糾纏於陰謀揣測，到頭來也不會有什麼結論，還不如將精力放在找出路。

不管承認與否，反修例風暴發展至今，已不止是為了反修例，而是變成一場與中央的博弈鬥爭。不少示威者將矛頭指向中央，視今次為「終局一戰」，中央則認為「少數暴徒」企圖把香港變成一個獨立或半獨立政治實體。昨天國務院港澳辦重提，希望香港盡快「止暴制亂」，可是根據林鄭在錄音中的說法，中央似乎亦有心理準備「打持久戰」。

近期內地有一種觀點，認為現在香港動盪不息，是很多人默許暴力的結果，如果這就是香港社會的選擇，那就讓香港崩壞下去，國家承受得起，中央在這場鬥爭中必須「企硬」。這種觀點與其說是靜待香港「浴火重生」，不如說是任由香港沉淪，直至民情反彈為止。倘若香港出現這種局面，將是不折不扣的浩劫，社會必須清晰向暴力說「不」，中央和特區政府亦必須避免香港走上這樣的道路。香港的危機，應該根據香港既有機制，以一貫方式處理，正式撤回修例和獨立調查，仍是最有機會疏導民怨的方法，如果特區政府這樣做之後，暴力仍然無法止息，公眾自然會思考誰是誰非。即使特區政府認為現在政治迴旋空間有限，也應設法游說中央，爭取以上述兩招化解危機。

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