社評：法庭禁制令不容無視 勿讓法治沉默中死亡

干擾港鐵機場運作

挑戰法庭權威尊嚴

港鐵車站逾90個，當中約有一半受到破壞，單是周六便有32個遭殃，至於周日當災的則有15個。暴力分子破壞車站控制室、入閘機、售票機以至月台幕門等設施；在東涌站，有兩人疑因拍照，遭暴力分子拉扯毆打。旺角站和太子站因損毁嚴重，被迫關閉一天，經過緊急搶修，各線所有車站昨天總算可以開放使用，惟部分設施需要較長時間復修。港鐵強烈譴責破壞行為，可是昨天早上仍有人在多個車站發起所謂「不合作運動」，干擾列車運作，影響市民上班上學。

暴力分子所破壞的，不僅是港鐵一些硬件設施，而是最基本的法治精神。上月激進示威者癱瘓香港機場，事後機管局向法院申請了禁制令，禁止任何人阻礙或干擾機場運作，未幾港鐵亦仿效。根據法庭禁制令，在列車或車站鬧事、對其他乘客作出「構成煩擾的行為」，又或使用「任何威脅性的言論」，均在禁制之列。法官強調，列車服務遭不可估量的破壞，港鐵職員亦需免受傷害恐嚇，禁制令適用於所有人，「不論他的衣服顏色為何」。

可是過去數天，激進示威者完全無視禁制令，以種種手段阻礙港鐵及機場正常運作。機場禁制令列明，不得故意妨礙鄰近機場範圍的車路和通道，周日堵路活動明顯違反禁制令，至於小撮暴力分子肆意破壞港鐵設施，更是目無法紀。有人認為禁制令「未起作用」，關注當局還有何板斧應對，亦有人質疑即使政府引用《緊急法》，就禁止蒙面等緊急立法，同樣不會有用，云云。這些問題當然需要關注，不過激進示威者無視禁制令，傷害香港法治，事態更為嚴重。

比起鄰近地區，香港所餘優勢不多，其中之一是優良法治傳統。維護法治，首先必須捍衛法庭的權威和尊嚴，所有人必須服從法庭命令。機場與港鐵均是香港重要基建，關乎民生，法庭頒下禁制令合情合理，即使有異議，也必須「先遵守後爭辯」，按程序向法庭申請將之撤銷，任何人違反禁制令就是藐視法庭，屬於嚴重罪行，不容以任何政治理念作為託辭。

法庭無法處理政治問題，但有責任維護法律。2014年佔領運動後期，法院針對多個「佔領區」頒下禁制令，指出佔領活動曠日持久，影響很多人，不管示威者背後理由有多高尚，都不能以此反對禁制令。當年終審法院前首席法官李國能眼見有人不理禁制令，苦口婆心相勸，「法治是香港基石，永遠不可以讓這基石動搖」，年輕人的民主訴求可以理解，惟行動不可以凌駕法治。李國能這番金石良言，今天依然適用。

大律師公會斥違禁令

守護法治聲音須更壯

挑戰政治不公義，跟挑戰法庭權威，絕對不能混為一談。我們昨天指出，過去數天的情况，已不是什麼「反對政府不仁不義」，而是還要不要守護法治，香港若連這條底線也守不住，法治將有走向崩潰之虞。大律師公會發表聲明，嚴厲譴責群眾周末集體違抗法庭禁制令，所要表達的信息也是維護法治。公會提到，當局應正視民情憤慨，正式撤回修例、展開獨立調查，惟同時亦強調，集體違抗法庭禁制令，將把社會推向目無法紀狀態。

反修例運動，大批「和理非」（和平、理性、非暴力）示威者，都是為了香港核心價值站出來，當法治原則受到根本衝擊，各界都有責任發聲，不能因為政治立場，採取視而不見態度。佔領運動期間，有從政的法律界大狀揚言，禁制令「僅由單方面提出」，「不一定要遵守」，云云，惹來不少批評，促使李國能等人開腔以正視聽。上月機管局和港鐵申請法庭禁制令後，未再見到有公眾人物高談這類歪理，然而必須指出的是，除了大律師公會外，社會上並未有太多聲音，對群眾集體違反禁制令表示關注。

香港局勢動盪，暴力愈演愈烈，社會必須清晰向暴力說「不」，皆因不這樣做，就等同默許暴力持續；同一道理，若對藐視法庭行為不聞不問，不去高聲說「不」，香港法治就會逐步崩塌。守護香港法治，無分政治立場，法律界更是當仁不讓。除了大律師公會，本港還有很多擁有法律專業背景的學者、議員和團體，可以向公眾說明違抗禁制令的嚴重性，期望各方可以發出更多聲音，提醒所有人不要破壞法治這條香港「最後防線」。

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