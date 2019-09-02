社評：遏暴力當局硬的更硬 撫民情未見軟的更軟

破壞港鐵成新趨勢

太子站執法惹爭議

民陣發起的「8．31」遊行，雖因警方反對而取消，惟周末仍然有一批市民上街，與警方爆發激烈衝突，港島區多處火光熊熊。有暴力分子向政總、立法會和警察總部及不同地方投擲汽油彈，又以腐蝕液體等襲擊警員，警方則出動水炮車和催淚彈等驅散人群。暴力分子繼周末破壞港鐵多個車站後，周日又再大肆破壞東涌港鐵站，妨礙機場鐵路運作，一度癱瘓通往機場的陸路交通。

香港高廈林立人口密集，暴力分子在灣仔鬧市縱火，火勢高近兩米，不僅危及身邊的人，也對附近民居構成威脅，消防處對此便深以為憂，呼籲不要投擲汽油彈和燒燃雜物。反修例風暴初期，激進示威者常說「傷物不傷人」、包圍衝擊對象只是針對政府機關，可是一路發展下來，暴力不斷升級，已發展到四處縱火、肆意破壞民生設施、使用足以致命武器的地步。社會上下應該冷靜想一想，眼下香港很多光景，究竟跟外國的城市暴動還有多少分別；所謂「只破壞死物」，是否真的可以沒有底線。

過去兩天，其中一段最多人議論的現場畫面，是警方在港鐵太子站進入車廂揮棍追捕可疑人物。綜合各方說法，事件源於有黑衣暴力分子在旺角站大肆破壞，現場部分人其後乘列車往太子，其間與不同意見市民對峙，演變成打鬥，列車無法開出，港鐵報警並要求乘客離開車廂。片段顯示月台有大批人張開雨傘急忙更衣，警方到場執法，進入車廂追捕可疑人物，其間有警員揮動警棍和發射胡椒噴劑，有多人被打至頭破血流 。

泛民指控警方對市民濫用武力，警方則強調現場發生過打鬥，大批示威者更衣掩飾身分，在警方到場後，又用長遮等硬物襲警，警方「使用相對武力制服示威者」。面對「無差別打人」質疑，警方強調有「專業能力」區分激進示威者與一般市民。車站月台狹窄，任何打鬥又或你追我趕都很易發生危險。以當前社會氛圍，警方太子站執法所用武力是否合度，應該跟進。事發現場肯定有一批人不是「普通乘客」，不過警方執法必須小心，否則很易傷及無辜。

法治底線要守護

不能無視禁制令

過去兩天出現的一個新趨勢，是暴力分子以港鐵作為重點攻擊目標。數周前，一些激進示威者仍視港鐵車站為「安全島」，認為警方不會貿然入內捉人，然而8月21日元朗站遭大肆破壞，激進示威者事後乘搭港鐵專列「全身而退」，惹來不少爭議，內地官媒更抨擊港鐵「放生」。港鐵態度轉趨強硬，除了申請法庭禁制令，又多次以乘客及員工安全為由，封閉部分車站和暫停列車服務。市民不滿近期港鐵一些安排，然而不代表暴力分子「有理由」大肆破壞港鐵車站，過去兩天港鐵多個車站遭嚴重破壞，影響百萬計市民，激進示威者將大型雜物拋入路軌範圍，更是危及列車操作，罔顧他人安全。香港何時變成一個什麼事都可以訴諸暴力報復的社會，值得各方反思。

機場與港鐵均是香港重要基建，關乎民生，早前機管局和港鐵已獲法庭批出禁制令，禁止任何人阻礙或干擾機場和鐵路網絡運作，然而激進示威者未有理會。違反禁制令就是藐視法庭，屬於嚴重罪行，眼前情况已不是什麼「違法達義」、「反對政府決策不仁不義」，而是還要不要守護法治、尊重法庭決定。香港若連這條底線也守不住，法治將有走向崩潰之虞。

暴力升級到這一步，各階層都受到嚴重影響，香港6名宗教領袖發表聯合聲明，呼籲政府及示威者讓香港有兩個月「靜止期」，希望尋找出路。我們認為，政府引用《緊急法》是下策、出動解放軍更要盡力避免，然而現實情况卻是不斷朝最壞方向發展。為了制止暴力，社會必須劃清界線，不要再合理化暴力又或轉移視線；當局亦應多想辦法，剛柔並濟，硬的可以更硬，軟的亦要更軟。近期警方加強執法和拘捕力度，是否起到「止暴制亂」作用，還是激化仇恨衍生更多暴力，仍需時間觀察，然而在軟功方面，當局所做實在太少，除了開會籌備對話平台，市民看不到政府還有其他較大動作，遑論正式撤回修例和獨立調查。當局單靠硬功缺乏軟功，實在很難疏導民情。

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