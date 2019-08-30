社評：抵制起底欺凌 不要「仇恨學園」

網上起底成政治武器

開學後校園欺凌恐增

香港局勢動盪，開學在即，社會緊張不安的氣氛也滲進校園。有中學生發起罷課聯盟，表示已有超過90間學校的學生參與。教育局和不少學校表明反對罷課，事態發展難以預測。

同樣難以預測的，還有校園欺凌情况。最近網上出現不少有關警員或持不同政見人士的個人資料，連他們子女的名字、相片、就讀學校亦被公開，私隱專員公署便提到，有網民上載一張被「起底」的家庭照，下面留言「麻包袋接放學準備」；另外，亦有網民發起於開學日在紀律部隊宿舍外一齊「保護」警員子女上學及「記住佢哋嘅樣」。有網民公開煽動校園欺凌，呼籲其他學生在開學後盡快找出「目標」，欺凌有家屬當警察又或支持警方的同學，有人甚至在網上張貼「欺凌手冊」，羅列各種招數，輕則向目標投擲垃圾侮辱，重則杯麵淋頭拳打腳踢，甚至插贓嫁禍誣告他人。

有網民不諱言，發起欺凌警察子女，除了是要報復警方，也是為了向身為警察的家長施壓，目的是要逼他們為了家人辭職，務求打擊警隊，說得直接一點，就是變相以警察子女作為要脅鬥爭手段。也許有人會說，這不過是一些網民「戲言」，毋須當真，不過話說回來，過去兩個月，網上很多原先看似不太可能成真的激進呼籲，最終都化為了實際行動。雖然校園欺凌並非什麼新鮮事，部分學校和老師可能都有應對經驗，然而處理個別學生糾紛，跟應付有系統、有組織、有動機的欺凌，難以相提並論。除了警察子女，也不排除有其他學童，因為各種政治原因，在校內受到白眼或針對。私隱專員預期，開學後兒童及青少年被「起底」的個案會上升，校方和家長需要密切留意，及早介入，防止事態惡化。

反修例風波持續逾兩個半月，不時有人在網上被「起底」，私隱專員公署表示，6月14日以來，接獲及主動發現逾760宗疑似「起底」個案，情况前所未有。署方已「特事特辦」，將超過600宗可能觸犯刑事罪行的「起底」個案，轉介警方跟進。以往的「起底」個案一般涉及私人糾紛、情侶鬧翻等，今次則牽涉大規模肆意攻擊、煽動，並存在恐嚇行為，事態性質更為嚴重。根據公署資料，針對警察的「起底」雖佔大多數，惟亦有示威者、醫護人員等成為受害人，例如有人公開一些激進示威者的相片、姓名及職業等資料，呼籲僱主避免聘請他們，反映不同政治立場的網民，都將網上「起底」作為政治武器。

教師緊守教育專業

家校攜手保護學童

網上「起底」本質就是一種欺凌，企圖令別人惶惶不可終日、飽受精神折磨，甚至試圖煽動他人加諸身體傷害，是卑污可恥手段；「起底」氛圍瀰漫，還會帶來「噤聲」效果，侵害言論自由和表達自由，令其他人不敢多言又或見義勇為，以免成為「起底」攻擊對象。不管受害人政治取向或身分，社會都應該一視同仁，堅決向「起底」行為嚴正說「不」，任何情節嚴重的個案，必須繩之於法，遏阻當下歪風。

學校應該是學童健康成長的地方，辦學團體、校方和家長應當攜手協力，確保每一名學生都能夠安心上學、愉快學習，不會在校園感到不安和恐懼。家長應提醒子女，不要參與任何欺凌行為，若有問題應找可信任的老師或駐校社工商量；校方應以保護學生為優先，如有需要可考慮暫時寬鬆處理課業事宜，讓老師有更多時間接觸學生；前線教師應密切留意校園內學生之間的互動，看看有否異樣，同時亦要避免讓個人情緒和政治立場影響教學工作。

教師也是人，有情緒有好惡，過去兩月，一些教師積極參與了社會運動，然而回到校園，每位教師就要堅守教育專業，一視同仁對待每名學生、鼓勵多角度思考。昨天有警察組織代表稱，有警察子女在校園受欺凌實質例子，有個案甚至涉及教師。有關指控極為嚴重，警察組織宜更多作說明，教育局亦應了解跟進，弄清楚會否是一場誤會。較早前，有教師因為在網上發表「黑警死全家」一類言論，惹來極大爭議，多少影響了家校信任，新學年校方和家庭應保持緊密溝通，加強互信。

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