社評：地球染「肺炎」巴西有責 發達國心態亦須反思

都是巴西牛肉惹的禍

亞馬遜林火全球關注

巴西亞馬遜雨林火災，雖說發生在地球另一邊，與香港有萬里之遙，然而不能因此說事不關己。亞馬遜雨林面積550萬平方公里，相當於世界雨林總面積一半。亞馬遜雨林對全球生態系統極為重要，它不但吸收大氣層折射回地球表面的熱力，還會吸收二氧化碳、為地球製造兩成氧氣，被稱為「地球之肺」。溫室氣體排放加劇全球暖化，本已令地球「發燒」，這次巴西亞馬遜雨林大火，火場面積95萬公頃，不僅製造大量碳排放，同時亦會影響地球生態系統調節功能，地球得了「肺炎」，世人豈能不去關心。

巴西是全球最大牛肉出口國，香港入口量位列第一，佔近兩成半，就算剔除部分走私到大陸的巴西牛肉，港人消耗的巴西牛肉總量，相信仍可位居全球前列。今次亞馬遜雨林大火，跟巴西牛肉也有密切關係。近年當地不少農民焚林墾地用來養牛及生產飼料，希望增加收入改善生活。環保組織指出，養牛是亞馬遜雨林遭破壞的主因，當地逾65%伐林得來的土地用於放牧，今年林火遠比過去嚴重亦非偶然，矛頭直指右翼民粹總統博索納羅。

今年初博索納羅上台，支持發展亞馬遜雨林地區作商業活動，非法伐木和焚林墾地大增。博索納羅大削環保部門開支預算兩成半，放寬監管非法伐木，又被指漠視林火警告。今年巴西已發生逾7.8萬宗山火，較去年同期多出八成。由於本年當地雨水充足，不大可能因乾旱而自然起火，相信不少火災均屬人為。環保人士質疑博索納羅默許甚至鼓勵焚林墾地，巴西政府則堅決否認。

博索納羅一邊強調亞馬遜面積比歐洲還大，巴西缺乏資源，難以獨力對抗焚林縱火，另一邊廂又堅稱火災「受控」，拒絕外國協助救災。博索納羅這種態度，難免惹來非議，加深外界對巴西當局的猜疑，然而他抨擊西方富國抱着「殖民主義思維」向巴西施壓，也不是全無道理。被視為「富國俱樂部」的七大工業國集團（G7），日前在法國舉行峰會，東道主馬克龍表示要優先討論亞馬遜雨林情况，警告巴西如果不合作救火，法國不會確認早前歐盟與巴西等南美四國達成的自由貿易協議。這種要脅手法，很難叫巴西人接受，亦會影響其他南美締約國，做法並不公道。

富國心態高高在上

協助發展國欠積極

亞馬遜雨林大火事關全球，聯合國是最理想跟進平台，如果G7有心幫忙，應邀請巴西等南美國家政府代表列席共商，這才是平等尊重做法，現在卻是小撮西方富國高高在上指指點點，區區撥款2000萬歐元派飛機協助滅火，流於小恩小惠施捨。博索納羅抨擊這些「殖民主義與帝國主義」做法，猶如將巴西當作「殖民地或無主之地」，有關說法在西方不會有太大迴響，可是在發展中國家卻可以很有市場。

發達工業國與發展中國家如何分擔環保義務，一直是具爭議話題。西方享受了200年工業革命的好處，利用長期累積得來的政經軍事力量，建立起以西方利益為中心的國際秩序，然而直到上世紀末之前，西方工業國從未為它們對地球生態破壞承擔過多少責任。1990年代的《京都議定書》，奠下「共同但有區別責任」這一重要原則，發達工業國須負起歷史責任，同時讓新興國有發展空間。G7富國人口7.5億，相當於全球一成，GDP卻佔全球四成，掌握先進環保科技，絕對有能力大力扶持發展中國家脫貧、實現可持續發展，然而現實是很多援助都有附帶條件，諸如要發展國向工業國開放市場，環保技術轉移也不見得很慷慨。

減排方面，雖然歐洲一些國家較為積極，可是富國的高碳排放消費習慣整體未見改變，美國更退出了《巴黎氣候協定》。西方富國一邊未有大力提供金錢和技術支援，協助發展國推動再生能源，另一邊卻要發展國少用石化燃料，惹來印度等發展國不滿，認為這是剝奪新興國家民眾改善生活的機會，繼續鞏固西方富國主宰全球這一不公義的國際秩序。今次亞馬遜雨林火災，巴西政府抗災不力，必須負起責任，可是當西方多國呼籲抵制進口巴西牛肉之餘，也應想想自己為巴西農民改善生活，究竟做過多少事。

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