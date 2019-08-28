社評：實施《緊急法》乃下策 須評估香港能否承受

《緊急法》內容「極辣」

出手過重易招反彈

《緊急法》是殖民地時代法律，1922年香港海員大罷工，港英政府通過相關法例，半世紀後的「六七暴動」，港英當局曾引用有關條例「維穩」。1997年初，全國人大常委會認為有關條例並無牴觸《基本法》，得以保留下來成為特區法律。去年超強颱風「山竹」吹襲後，香港交通大混亂，上班族怨聲載道，有政黨曾建議引用《緊急法》，將風災翌日定為假期，「保障市民安全」，政府認為欠缺法律基礎，輿論亦不以為然，沒料到一年後，特區政府真的有可能為了應付一場超強政治風暴，引用這條備受爭議的百年老法。

根據《緊急法》，倘若香港出現緊急情况，又或危害到公共安全，行政長官會同行政會議，可以訂立任何認為合乎公眾利益的規例，包括逮捕、羈留、驅逐及遞解離境等。有記者問行政長官林鄭月娥會否動用《緊急法》處理危機，林鄭表示，港府仍有信心自行處理社會紛爭，最佳的處理基礎是以法治為本，所有香港法律，如果能夠提供法治手段止暴制亂，政府都有責任檢視，一切依法辦事。香港動盪不安，暴力愈演愈烈，必須盡快遏止，由特區政府自行處理，總比中央介入出動解放軍為佳，然而引用《緊急法》其實也是「非常手段」，一旦採用這個「nuclear option」，對香港也會帶來很大衝擊，不能輕率行事。

《緊急法》是非常「辣」的法律。無論是昔日的港督，還是現在的行政長官，均可引用《緊急法》，以維護公眾利益為由頒布規例，審查刊物和通訊內容、管制海陸空交通運輸和對外貿易、沒收或取得任何財產和業務的管有權控制權、規定某些人進行工作或提供服務、暫停實施任何成文法例，以及逮捕羈留任何人，直至行政長官會同行政會議宣布撤銷規例為止。理論上，執政者用盡這些權力，絕對可以當一個獨裁者。

當然，法律工具的存在，不等於一定出現有權用盡的情况。《緊急法》賦予當局極大權力，至於用與不用、怎樣使用，仍要視乎政府首長的決定。有行政會議成員稱，外國也會引用類似法例處理特別問題，經驗可作參考，其中一個較常見例子，是引用《緊急法》立法去延長警察拘人的拘留期，另外當局亦可根據《緊急法》頒令打擊網上虛假新聞消息。可是以當前社會氛圍，《緊急法》未必是止暴制亂的萬靈丹。

政府應放下身段

獨立調查撤修例

港英政府曾引用《緊急法》應對「六七暴動」，然而此一時彼一時，特區政府貿然使出這一招，不排除引起反效果，令局勢火上加油。半世紀前的「六七暴動」，多數市民傾向支持政府平亂，反觀刻下民情卻是很多人同情示威者，不信任政府和警方。政府引用《緊急法》立法，即使盡量「輕手」克制、避免限制和平示威，都有可能惹來打壓基本自由人權的質疑；倘若政府出手太重，更有可能導致民情強烈反彈，局勢更難收拾。此外，政府亦要想清楚實際執行效果。舉例說，有人建議就禁制「蒙面」緊急立法，可是如果頒布規例後，導致更多人蒙面挑戰法令，屆時政府可以怎樣處理，亦是一個棘手問題。

除了考慮本地民情，政府也要想清楚引用《緊急法》立法，會否損害香港自由開放形象，打擊投資者信心。昨天商經局長邱騰華談到《緊急法》一事，強調從貿易角度而言，若無穩定和平環境，任何經濟活動都會受影響，看不到引用《緊急法》會對香港貿易中心地位有何影響。可是投資環境好壞，不是政府自己說了算，最重要是外國投資者的看法。倘若港府引用《緊急法》，難免為投資環境帶來新的變數，分寸拿揑稍有差池，確有可能嚇跑外資。

《緊急法》立法遏制暴力，雖比中央介入為好，仍然是下策，如非必要，不應隨便使用。《緊急法》過去鮮被引用，市民一定有戒心，政府必須三思後行，以免加劇官民對立。面對暴力不斷升級，現在政府宜採取「軟的更軟，硬的更硬」策略應對，軟是放下身段，撤回修例，成立獨立調查委員會；硬是嚴正執法，應付一小撮暴力分子。倘若軟功未能奏效，暴力變本加厲，才應將《緊急法》放上枱面研究考慮。

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