社評：暴力獠牙愈顯猙獰 擦槍走火概率陡升

警員鳴槍有風險

暴徒襲擊可致命

反修例風暴，周日晚打響了「實彈第一槍」。重組事件經過，先是一批黑衣人在發生過「白衣人襲擊」的荃灣二陂坊聚集，有暴力分子襲擊麻將館和附近的遊戲機中心，警車到場後亦遭攻擊。一批暴力分子以鐵通等武器，追打落單警員。6名警員節節後退並拔出佩槍，1人向天開槍示警。觀乎事發片段，暴力分子攻擊兇狠，警員最終是向天鳴槍一響示警，然而當時情况確是凶險，隨時有可能擦槍走火。儘管今次無人死亡，可是如果暴力持續升級，難言下次會否有激進示威者或警員命喪街頭。

2016年農曆新年旺角暴動，有警員曾經兩度向天開槍示警。翌年法院審理「旺暴」案件，開槍警員作供說，當時眼見同僚倒地仍遭暴徒襲擊，他一再口頭警告無人理會，別無他選唯有向天鳴槍。法官沈小民形容案中被告是暴徒，認同案發現場警員裝備簡陋，面對20、30人包圍和攻擊，生命確實受到暴徒嚴重威脅。這次再有警員向天鳴槍，警方解說亦是在場警員受到暴徒襲擊，有同事跌倒，但是暴徒並未停止攻擊，警員生命受威脅，在多次警告無效下向天開槍。至於有警員踢向一名下跪呼籲不要開槍的人，警方表示當時警員負傷身處險境，自保為先無暇細辨眼前人是示威者或暴徒；對於一度朝記者方向舉槍，警方展示照片解畫，指出當時有磚頭由記者群位置拋出，警員擎槍指向擲磚位置，並非針對在場記者。

警員踢向下跪的人，做法一定不好，惟不能否認是，涉事軍裝警員面對暴力分子持械攻擊，連手持的圓盾亦遭擊裂，處境非常危險。若說警員鬧市鳴槍危險，社會亦應好好思考，是否應該對一小撮暴徒的行為視若無睹，又或繼續為他們的極端暴力行為找開脫理由。

反修例風暴以來，百萬計市民上街不滿政府，絕大部分人都是「和平理性非暴力」，可是亦有一小撮暴力分子，以和平示威作為掩護，伺機發難。誠然，暴力是果不是因，不能無視背後的深層次問題，政府未採取有效措施化解民怨，要為反修例風暴愈演愈烈負上很大責任，警方使用武力情况亦需正視處理，可是社會一日不與暴力劃清界線，暴力分子就有藉口不斷升級武力。

港鐵停駛惹爭議

暴力事件成理由

反修例風暴初期，激進示威者常說「傷物不傷人」、包圍衝擊對象只是針對政府機關，云云，可是發展下來，暴力不斷升級。以剛過去的周六周日為例，投擲汽油彈和縱火場面一再出現，有傳媒更拍攝到有黑衣人從暗角或高處蓄意向前線警員投擲汽油彈；黑衣人堵塞紅隧九龍出入口，破壞收費亭，同樣說不過去，所謂「增加政府管治和執法成本」等，不過是合理化暴力行為。

激進示威者不滿政府，沒理由拿民生設施來發泄。上周港鐵元朗站受嚴重破壞，全無必要，同樣是為破壞而破壞，不可理喻。港鐵周六因應觀塘遊行，以「員工、乘客及鐵路設施安全」為由，中斷觀塘線7站列車服務大半天，惹來不少批評，有示威者認為港鐵此舉妨礙合法遊行，亦有人質疑港鐵是受到內地官媒壓力。港鐵封閉多個車站停止服務，給市民帶來嚴重不便，當日做法是否過度反應，有必要認真商榷，然而若不是有之前的破壞車站事件，港鐵相信也沒有理由採取如此備受爭議的舉措。

我們說過警隊有「野性的獠牙」，激進示威者同樣亦有「暴力的獠牙」。反修例風暴演變到這一步，看看小撮激進分子的武器裝備、行動部署和破壞行為，已經是「暴力無底線」。即使有人認為這是政府和警方「逼」出來，可是社會各界確實需要冷靜想一想，香港作為文明社會，這些暴力行為是否真的可以接受。社會必須向暴力說「不」，將絕大部分和平示威者，與極小撮暴徒區分切割。

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