社評：毁柱反智只講陰謀論 暴力升級社會要說不

破壞智慧燈柱不合理

捕風捉影打擊科技界

「和理非」（和平、理性、非暴力）氛圍持續不了數天，香港局勢又急轉直下，繼周三晚港鐵元朗站遭嚴重破壞之後，周六周日激進示威者又與警方爆發激鬥，觀塘、九龍灣、荃灣等區先後成為「主戰場」，這邊廂警方施放催淚彈、首次出動水炮車、遇襲下一度實彈開槍，那邊廂激進示威者亦破壞店舖及紅隧設施，投擲燃燒彈，火頭處處，不僅暴力升級，連武器裝備亦在升級。倘若不再與暴力切割、不向暴力說不，整個社會都要付出沉重代價。

周六觀塘區的示威，除了「五大訴求」，還有另一個議題，就是區內的智慧燈柱。香港智慧城市發展步伐緩慢，2017年政府公布「香港智慧城市藍圖」，提出多功能智慧燈柱試驗計劃，千呼萬喚，東九龍首批約50支智慧燈柱終於6月底啟用。適逢反修例風暴愈演愈烈，有人關注智慧燈柱裝有攝錄鏡頭，會否成為政府監控工具。周末觀塘區遊行期間，有人沿途高叫「反監控，救香港」等口號。合法遊行結束後，多支智慧燈柱成為破壞目標，示威者還合力將其中一支拉倒並「肢解」。

「智慧城市」旨在善用資訊科技，改善城市管理便民利民，世界各大城市都在朝這方向努力，香港已然落後太多，必須盡快趕上。當然，科技是一把雙刃劍，智慧燈柱可以配備各式感應器和監察鏡頭，蒐集城市各類實時數據，惟同時亦要平衡私隱考慮，美國芝加哥初推智慧燈柱計劃，便曾因為以手機網絡信號偵測人流，以及收音測量噪音，一度惹來身分辨識、秘密錄音監控等疑雲，當局花了不少工夫釋疑。在香港，近期政府再三強調智慧燈柱沒有人臉識別功能，亦不能偵測或讀取身分證資料，只用作收集城市數據，例如交通、氣象、空氣質素等，至於部分涉及私隱的功能，諸如以攝影機監察非法傾倒建築廢物黑點等，在社會未有共識前都不會啟用，然而部分人仍懷疑智慧燈柱背後包藏禍心。

刻下社會瀰漫不信任政府的情緒，圍繞智慧燈柱的爭議，折射了這一氛圍，可是若將這種情况推向極至，亦要小心脫離了合理性、變成反智反科技。港人崇尚自由，抗拒類似內地「天網」一類監控系統，可是如果因為政治不信任問題，變成否定智慧城市建設，結果只會給香港開倒車。全球最先引入智慧燈柱的城市是西班牙巴塞隆拿，倫敦、芝加哥等歐美城市相繼仿效，說智慧燈柱「不應該出現在民主社會」之前，應該先多去理解事實，而非抽空談意識形態；有人關注智慧燈柱是否用上內地零部件，一見到疑似「大陸製造」便大做文章，卻不知原來有關設備百分之百「香港設計」，這種捕風捉影態度，同樣大有問題。

反智孕育不了創科

政府可提高透明度

智慧燈柱有兩大功能，一是蒐集數據，二是發射信號，方便視障者等有需要人士定位。激進示威者破壞多支智慧燈柱後，網上流傳帖文，聲稱燈柱內的藍牙定位器，製造商為「TickTack Tech」，與內地「天網」工程承辦商之一上海三思路燈同名，云云。結果涉事公司「訊科系統」翌日急急澄清，公司股東、董事及所有員工均為土生土長香港人，從來沒有在內地擁有公司股權或有任何從屬關係。科技界人士指出，智慧燈柱項目，讓香港中小型科技公司難得有機會與本地研究機構、大學和科技巨頭合作。香港創新科技須急起直追，本地有人才，缺的是機會，破壞智能燈柱計劃，受害的到底是誰，社會上下應該冷靜想想。

智慧燈柱的私隱問題，完全可以透過理性討論解決，現在情况卻是只要有人心裏起疑、看不順眼便「動手」，以所謂「抵抗暴政無罪，拒絕極權監控」，將暴力合理化。這跟早前機場發生的濫用私刑事件，本質並無多大分別，都是在陰謀論驅使下，不講真憑實據便訴諸暴力。反智氛圍孕育不了創新科技，社會亦不應合理化暴力，資訊科技界人士有責任開腔以正視聽，政府亦應盡快提高智慧燈柱項目透明度，詳列各燈柱設備及功能等資料，以免落人口實。政府早前宣布成立智能燈柱諮詢委員會，邀請學者及專家作為第三方，檢視燈柱上的裝置和技術，當局可考慮讓公眾人士參與定期監察，釋除外界疑慮。

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