社評：深圳被選為示範區 不再仿效香港模式

深圳經濟特區成就斐然，以僅僅的40年的時間，從一個破落的小城鎮，發展到今天亞洲第五大城市，不但速度驚人，而且後勁凌厲。總結其成功經驗，是得到香港的資金投資，承接香港北移的工業生產和管理經驗，為經濟發展奠定基石；同時發展房地產業，土地價格飈升不但帶來豐厚的財政收入以提供社會服務，還迫使落後的加工業外溢到周邊地區，騰出土地發展金融業，從更廣泛的渠道吸納資金並管理財富，以及高科技產業提高產品的附加值，擴大整個經濟規模。

香港模式曾被翻版

深圳先模仿後突破

可以說，除了近年發展高科技所取得的成就跟香港不一樣外，深圳的發展模式基本上就是香港的翻版，香港為此居功也不為過。香港的經濟發展模式，不但深圳仿效，作為國家改革開放「總工程師」的鄧小平還說過，要在內地建100個香港，只不過是深圳能夠藉地理和人脈跟香港接近之便，做得特別出色而已。

然而，深圳在後期的發展，已經超出香港的發展模式，銳意發展附加值高的高科技產業，並且在突破土地供應不足的制約方面，利用制度之便和更開放的胸襟，在隔了一個惠州接近潮汕的地方，取得一塊相當於深圳原來面積四分之一的「飛地」，將部分工業生產轉移，既完成了國家賦予「共同富裕」的政治責任，也為深圳擴大了版圖。

中國推行改革開放，沒有先例可援，也沒有參照物，深圳經濟特區更加沒有，當時以香港作為模仿對象，可能是沒有別的選擇，但符合實際，也可以起到立竿見影的效果。改革開放在摸着石頭過河的情况之下，意味着靈活應變和不排除任何選擇，深圳模仿了香港的「成功之道」，而且在後來採用更靈活的措施和做法，一舉擴大了經濟規模，還超越了香港。

而今中央賦予深圳「先行示範區」的任務，有兩層意思，一是開創一個能夠在全國範圍內複製的發展模式；二是在建設粵港澳大灣區中起到核心引擎功能，以及更好擔當起重要職責。兩條都劍指香港。

深圳雖然在經濟發展上速度驚人，但也出現了不少社會問題，比如投資在教育方面的經費不足，40年才只有兩所大學，不利於利用科研成果服務工業和創新科技的發展，中小學學位嚴重不足，社會服務和醫療設施也不夠完善。同時房價高昂，並非可持續發展的根本。

深圳出現的這些弊病，雖然並非完全因為模仿香港模式所帶來的，但這種模式肯定不能輻射到全國其他地方，所以這次先行示範區的前設是「社會主義」，意圖十分清晰，深圳要放棄仿效香港的發展模式。中央的文件中提出了另一個條件，要求深圳創建一個「彰顯公平正義的民主法治環境」，這個要求的意思就十分明顯，就是香港民主法治的模式，絕對不能成為全國其他城市發展的參照物。

大灣區龍頭

棄香港歸深圳

至於建設粵港澳大灣區的龍頭地位誰屬問題，曾有一番爭議，現在要求深圳做核心引擎和擔當重要職責，意思十分明確，龍頭就是深圳。香港是否有能力和合適做龍頭，還可以商榷，但這次中央明確要求深圳擔當這個角色，就是認為不能指望香港去完成這個職責。建設大灣區，是習近平總書記「親自謀劃、親自部署、親自推動的國家謀略」，既然那麼重要，就不容有失，原來是寄希望於香港能夠利用好這個機遇，為香港提供一個經濟轉型和進一步發展的動力，可惜香港與之「擦肩而過」。

香港因循本來的發展模式，政府不能干預商業市場，不能補貼行業，不能參與投資，強加於自己的各種制約，導致香港在引領整個大灣區的策略上，一籌莫展，也毫無建樹。本來國家謀略就是時不我與，只爭朝夕，現在香港再生亂局，特區政府的首要任務變成止暴制亂和之後的收拾殘局，更加不可能騰出手來引領大灣區建設。所以大灣區龍頭地位就順理成章地給了深圳。

香港本來可以為國家做出更大的貢獻，其經濟發展模式和城市管理經驗，可以為內地其他地方借鑑，在建設大灣區方面，也有資金充裕和科研基礎雄厚等優勢，現在被「棄如敝屣」，徒嘆奈何。未能為國家做出更大貢獻，殊屬可惜，但對於香港自身發展而言，是時候考慮原來的發展模式是否有問題，是否應該從策略發展的角度，轉變思維，創出一個重新上路的新模式，為未來進一步發展殺出一條血路。

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