社評：師生情緒要關注 中學罷課不可取

罷課恒常化影響大

中學不應成角力場

今個暑假適逢反修例風暴，即使是小學生也知道香港發生了大事。參與過反修例和平示威的大學生、中學生和教師固然不計其數，一些暴力事件中，也出現了中學生和年輕教師的身影。暑假來到尾聲，這場政治風暴仍然持續，10間大專院校的學生會表示，將在開學日（9月2日）發起罷課集會，並在各自院校發起兩星期的「罷課不罷學」行動，不排除稍後會將行動升級至無限期罷課；有政治組織則與一些學生關注組籌組平台，號召中學生罷課，有組織者呼籲開學後「一周一罷」，逢星期一罷課。針對有人發起中學生大罷課，日前教育局長向全港校監及校長發信，強調任何人不應煽動或鼓動罷課，有辦學團體亦表示不支持罷課。

罷課作為一種表達政治訴求的手段，無可避免會影響學生正常學習，恰當與否要視乎很多因素，不能簡單說「成年人有罷工自由，所以學生也有罷課自由」，將一切罷課行動合理化。大學生大多是成年人，應該懂得權衡輕重，亦有足夠獨立思考能力，決定是否參與各類政治活動，並為自己的行為負責。對於大學生罷課，不同市民也許會有不同看法，未必人人支持，然而大體都會予以尊重。可是中學生的情况卻截然不同。

大學是成年人鑽研學問的地方，相比之下，中學和小學則是學童接受基礎教育的園地，也是他們成長的地方，罷課不單影響中小學運作，亦會妨礙學生正常學習。大專生的心智成熟程度，理應已經達到一定水平，可是中學生的情况卻相當參差，剛剛升中的中一生，跟準備應付DSE的中六生，無論識見和成熟程度都難以相提並論，最近教協談及罷課問題，亦提到中學生成長有快有慢，對社會事件的獨立判斷能力參差，不適合集體罷課或政治表態。以往個別中學生提出罷課，校方通常安排他們校內停課，要有家長信方可校外停課，由於規模有限、參與者多為高中生，一般問題不大，可是眼下醞釀的卻是「一周一罷」，情况有別。立法會教育界議員葉建源亦指出，罷課恆常化對教育會有很大影響，對社會和學生發展並非好事。

教師秉持專業原則

教學不滲個人情緒

反修例風暴持續，香港局勢動盪，數十年來前所未見，就連大人也有很多情緒壓力，對於心智未成熟的學童，學校應該成為他們的避風港，讓他們可以繼續專注學習和快樂成長，任何人都不應為求增加政治籌碼，打中小學主意，將學校推入政治鬥爭角力場。當然，這不是說校內教師和一些較為成熟的高中生，不可以在校外參與和平示威等活動自由表達意見，可是在校園內進行政治動員，又是另一回事，因為這會衍生「政治表態」問題，部分學生可能會因為朋輩壓力，感到要「跟大隊」；若有學生的父母是警隊中人，他們所承受的壓力就更大。校園一旦政治化，當前社會撕裂對立氛圍，有可能在校內蔓延，對學童百害而無一利。

學生應該關心社會，修例風波是大事，校方應讓學生從多角度認識事件，不應有太多忌諱。若有學生希望無限期「一周一罷」，家校雙方應該攜手鋪陳利弊，勸喻三思。反修例風暴對中學生的衝擊不能低估，可能有人領教過催淚煙甚至受傷被捕，亦有人可能因家人職業遭朋輩杯葛，又或因為政治立場與家人發生摩擦。開學後，校方若發覺學生情緒有異，更應多加關心，提供適當輔導。

另外，教師回到課室，亦要秉持教育專業，避免個人情緒影響日常教育工作。教師也是一般市民，人人可以有不同政治立場，然而在學生面前，教師的責任就是引導學生多角度思考，而不是有意無意地將個人政治信念灌輸給學生。教協會長馮偉華表示，即使學生持有不同立場，教師都應保持專業態度，勿讓校園出現欺凌情况。當前社會紛亂，為人師表並不容易，若教師感到壓力困擾，亦應向校方反映尋求支援。

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