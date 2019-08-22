社評：盼民憤轉化成出路 對話平台再難也要試

與民共商縮窄分歧

勿成為政治公關騷

剛過去的周日，數以十萬計市民參與民陣集會，過程和平未生衝突，特首林鄭月娥表示希望這是社會「回復平靜、遠離暴力的開始」，政府會馬上構建對話平台。本周六林鄭將與20多位不同界別「有心人」，包括天主教香港教區宗座署理湯漢樞機、教大校長張仁良、浸大校長錢大康、前運房局長張炳良、前政務司長唐英年、立法會前主席曾鈺成等，就如何構建對話平台舉行首次籌備會議。目前香港形勢依然嚴峻，經過數天平靜之後，昨晚西鐵元朗站又有激進示威者與警方對峙，「和理非」（和平、理性、非暴力）能否真的重佔主導，仍需更多時間觀察，可是刻下始終是讓危機降溫的良機，不應輕易錯過。

林鄭強調有誠意與社會各界對話，示威者和泛民則有所懷疑。民陣認為對話平台是「公關騷、陷阱」，拒絕加入，多位泛民議員亦質疑這是政府的拖延策略。有示威者則重申，他們要的不是什麼平台，而是政府滿足「五大訴求」。修例風波令市民對政府信任度跌至谷底，林鄭表示對話平台倡議是「非常有誠意的展示」，可是「誠意」始終不是特首本人說了算，而是要讓人看到，最重要還是看政府構建的對話平台，究竟是什麼模樣；可是話說回來，現階段便將對話溝通大門關上，似乎亦無必要。

今年初法國總統馬克龍發起全國大辯論，他在致國民的公開信，說了一段很有意思的話﹕「我們不會事事意見一致，但至少我們可證明，法國人不怕暢所欲言交換意見和辯論 ，也許我們會發現，原來大家能夠同意的事，比之前想像的多。」觀乎現時本港高度對立氛圍，難望政府與示威者和泛民一下子能坐下對話，然而只要有了平台，自然有逐步擴大的溝通空間。

過去一個多月，中大、浸大、教大三位校長均支持成立公開對話平台，讓政府與青年和不同階層、不同政見市民坦誠溝通；有民間學者亦主張以「復和調解」（Restorative Mediation）概念，透過溝通對話修補撕裂重建和平，香港調解學院院長鄭會圻表示，解決分歧並非追求某方全贏或全輸，而是求同存異，找出大家都覺得可以接受的方案。由有公信力的社會賢達做中間人，最大作用是盡量確保對話平台做到公道持平，設法縮窄官民分歧，「將怒火轉化為答案」。難如北愛爾蘭數十年衝突，也能透過復和溝通方式化解，香港沒理由不去嘗試。

香港劇變不再一樣

對話須因應新形勢

在法國，馬克龍發起的全國大辯論，邀請國民就四大主題，包括稅務、國家機關與公共行政等表達意見。為了方便討論，馬克龍在公開信拋出了一些具體問題，諸如國民覺得哪些稅項應降低、如何讓人民在國家管治上有更大發言權等，同時亦坦白告訴國民， 一些脫離實際的期望，諸如減稅之餘又不減公共開支，政府實在無法做到。經過3個月密集落區與地方議員、工人、學生等對話後，馬克龍宣布了一系列減稅措施，又廢除政治精英色彩濃烈的國立行政學院。雖然這些回應舉措並非人人滿意，黃背心示威亦未完全止息，然而這至少是與民共商後的結果，法國社會得以回復基本穩定。這些經驗值得特區政府參考。

當前香港需要更多對話而非更多暴力。對話溝通不應有前設，只要本着互相尊重原則，由反修例風暴到各種社會問題，什麼都可以談，市民可以說清怒憤、提出要求，官員亦可坦誠說出困難所在，讓各方思考究竟有什麼事是大家能夠同意，可以朝有關方向前行。政府籌建對話平台，觀乎獲邀參與商討人士的名單，除了泛民背景的張炳良，以及建制背景的唐英年和曾鈺成外，其餘大多是政治色彩較淡的社會人士，這對於增加對話平台的認受性，相信可以起到一些幫助。經過反修例風暴洗禮，香港已經不再一樣，無論內部政治生態、法治營商環境、社會對暴力和警方的看法，以至與中央和內地的關係，都出現了深刻變化，不會一切如常，政府和對話平台籌組人員，在推動官民溝通時，必須因應新變化新形勢，不能再以舊思維處理，否則很難對症下藥，為香港找到出路。

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