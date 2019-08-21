社評：病房內打人濫用私刑 警隊害群之馬須嚴懲

濫用私刑蓄意傷人

性質惡劣如「七警案」

6月反修例風暴爆發以來，警方與激進示威者屢起暴力衝突，示威者指警方「過分使用武力」，警方則強調只是以「適當和必要的武力」，制止激進示威者愈演愈烈的暴力行為，雙方各執一詞。警隊作為有權合法使用武力的機關，執法期間有否過了火位，有時要訴諸司法機關或獨立調查才能定斷，例如佔領運動期間發生的朱經緯揮警棍打人案，儘管朱經緯強調當時「真誠相信」要用武力阻止佔領，最終法庭仍裁定他襲擊傷害他人身體罪名成立。然而像今次六旬醉漢的案件，事態性質已非執法是否過分使用武力，而是濫用私刑蓄意傷人，肯定超出警方合法使用武力的權限。

綜合各方資料，案發當日事主在上水醉酒與人爭執，又與到場警員發生衝突，疑有一名警員臉部被事主打中。事主被捕後情緒激動，輾轉送到北區醫院「紊亂病人休息室」治療觀察，由警員看守。根據醫院閉路電視片段，當時事主躺在牀上，遭警員掌摑扯頭髮，有警員用手強行張開事主眼睛，另一警員則用電筒近距離照射事主眼睛。事主除了遭拳打，更被警棍戳下體。事主家人還指有警員用沾有事主尿液的上衣，掩蓋事主口鼻，之後又出言恐嚇，事後事主右手無名指指筋斷裂，身體多處瘀傷、口角流血及下體感到痛楚。

儘管案件細節仍需進一步調查，可是單論閉路電視畫面，涉案警員打人明顯並非一時衝動，也不屬於錯手傷人一類「honest mistakes」，而是有意識傷害他人身體，顯然干犯了嚴重罪行。當時事主因醉酒而雙手雙腳被綁在病牀，難以反抗，涉案警員行為形同虐打，難有合理辯解，不存在無心之失的可能。昨天警方提到，按照警隊一貫理解，醫院病房並沒有設置閉路電視，不清楚原來案發現場的「紊亂病人休息室」裝有鏡頭。有關說法意味涉案警員應該沒想過一舉一動會被拍攝下來。外界有理由質疑，涉案警員是否認為當時身處的環境猶如密室，可以向事主露出野性的獠牙為所欲為。

反修例風暴令警民關係繃緊，今次濫用私刑案件，事態嚴重性質惡劣，勢將進一步損害警隊本地及國際形象，打擊公眾信心。案中事主家人表示，他們向警方投訴不果，感到「走投無路」；警方則說6月底收到事主兒子投訴，投訴課人員根據投訴人提供的聯絡方法，在6月底至本月初四度嘗試接觸均無果。雙方說法不一，究竟是誤會還是有其他原因，警方應詳細了解並向公眾說明，減少外界猜疑，監警會亦應考慮跟進。

社會瀰漫不信任情緒

警方須以行動證公正

警員是執法者，絕對不能知法犯法，若然因為有同僚遭打傷，感到「火遮眼」便濫用私刑報復，就是情緒蓋過專業。今次案件的性質，與佔領運動時的「七警案」有相似之處。當年案中事主曾健超向警員潑淋不明液體在先，可是警員即使遭到挑釁，無論如何憤怒，都應保持克制，不能濫用私刑將事主拖到暗角毆打。同一道理，今回就算是醉酒事主襲警在先，涉案警員也不能在「密室」病房報復。誠然，近期警隊一邊受到激進示威者暴力攻擊，一邊又要面對輿論批評，承受巨大壓力，然而就像當年「七警案」一樣，這些全都不能成為濫用私刑的理由。

片段曝光後，警方重案組以涉嫌襲擊致造成身體傷害罪或串謀襲擊致造成實際身體傷害罪，拘捕了3名涉案警員或前警員。警方強調有關暴力行為絕對不能接受，案件正循刑事方向調查，重申對個別案件絕不縱容和偏私。刻下社會瀰漫不信任警隊的情緒，警方必須以實際行動，證明定會公平公正處理這宗案件，還事主一個公道，不會姑息警隊中的害群之馬。另外，警方亦應加強內部紀律管束，確保前線警員有好好汲取「七警案」教訓，緊記任何情况之下，都不能有濫用私刑之心。

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