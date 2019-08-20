社評：深圳新定位無關港局 香港要爭氣善用機遇

呼應國家發展藍圖

去年提「先行示範區」

去年深圳GDP達到2.42萬億元人民幣，首度超越香港，成為大灣區「一哥」。論人均GDP，香港仍比深圳高出一倍，可是深圳發展勢頭無疑凌厲，在當地政府積極推動下，高新科技成為深圳發展最重要動力，較諸香港經濟產業結構單一化、發展動力不足，對比鮮明。這次中央發布《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》（下稱《意見》），標誌深圳在內地現代化建設新時代，有了新定位。

中央就深圳建設「先行示範區」提出19條意見，涵蓋經濟、法治、文化、民生、環境等領域。有別於以往的「沿海開放城市」、「自貿區」等概念，建設「先行示範區」，意味深圳將從主要圍繞經濟領域的改革開放，轉向更廣闊領域深化改革，向其他城市發揮示範作用。《意見》要求深圳「加快實施創新驅動發展戰略」，強化「產學研」深度融合創新優勢，建設以深圳為主陣地的綜合國家科學中心；以制度創新為核心，不斷提升對港澳開放水平，加快深港科技創新合作，助推大灣區建設；加強法治政府建設，全面提升民主法治建設水平，營造公平、透明的國際一流法治營商環境；優化政府管理和服務，完善社會保障體系。

近月香港局勢動盪，衝擊中聯辦等事件，在內地惹來很大迴響。中央支持深圳建設「先行示範區」，提及多項目標任務，諸如建設現代化經濟體系、國際一流法治營商環境、加快創科發展，以至推進人民幣國際化先行先試等，似乎都是香港既有強項或發展目標，然而若因此說中央由於反修例風暴，欲以深圳取代香港，則是誤讀。內地重視長遠規劃，像《意見》這類文件，往往經過長時間醞釀才出台，不會在短短兩個月由無變有。去年底國家主席習近平考察深圳，首度提出建設「先行示範區」，當時特區政府還未有修訂《逃犯條例》的構思，將兩件事扯在一起，與事實不符。

十九大報告為未來30年國家發展定下藍圖，建設粵港澳大灣區是其中之一，《意見》可視為落實十九大規劃、促進大灣區建設的指示。十九大提出2035年實現國家基本現代化，躋身創新型國家前列、完成法治國家建設；到本世紀中葉建成現代化強國，實現民族復興。深圳主打創新科技，《意見》為深圳定下短期目標，2025年建成現代化國際化創新型城市，隱然與之前的「中國製造2025」時間表呼應，至於中長期目標，則配合了十九大藍圖﹕2035年建成具有全球影響力的創新之都，綜合競爭力世界領先，要旨是為之後15年建設現代化強國提供範本；到了本世紀中葉成為競爭力、創新力、影響力卓著的全球標杆城市，實際就是要成為地位堪比紐約的首屈一指大都會。

「做大做強」大灣區

港應主動覓機遇

當然，世事往往知易行難，深圳也好，國家也好，在現代化道路上仍有很多困難要克服，然而深圳在改革開放「下半場」，勢將繼續扮演「排頭兵」角色。深圳加快發展步伐，難免為香港帶來競爭壓力，然而從「做大」大灣區整個餅的角度，香港一樣可以得益。《意見》強調深圳建設「先行示範區」，「有利於更好實施大灣區戰略，豐富一國兩制事業發展新實踐」，突顯香港也是持份者。大灣區本身就涉及如何在一國兩制框架之下，推進內地與港澳融合發展，深圳與香港在多方面加強互聯互通上的「先行示範」，可成為大灣區其他城市與香港互融互動的樣板。

當下深圳在創科方面有優勢，《意見》要求深圳在大灣區國際科技創新中心建設「發揮關鍵作用」，反映了這一客觀現實，不過香港仍然可以力追，關鍵在於自己是否爭氣。倘若香港放棄積極參與大灣區建設，未來大灣區核心很自然是深圳。當前香港需要思考，應當抱着什麼心態，看待深圳新定位和大灣區建設所帶來的機遇，近年香港官商學研在這方面處理得並不好，可以更加積極主動，特區政府應考慮成立新機制，促進與深圳等方面的合作，尋找更多發展空間。當深圳以30年後成為「東方紐約」為目標 ，香港也應好好想想，希望30年後是什麼模樣，如果不思進取，就真的有可能淪為配角。

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