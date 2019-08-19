社評：「和理非」一天並不足夠 反暴力氛圍仍待鞏固

沒有擲磚和催淚彈

周六周日難得平靜

過去數周，每逢周六周日都是令人忐忑不安的日子。激進示威者包圍警署、與警方激鬥，彷彿已是「例牌」新聞畫面。相比之下，過去兩天算是「相對平靜」，儘管周六仍有一些暴力攻擊事件，惟起碼沒有擲磚縱火，也沒有催淚彈，亦沒有白衣人。周末「光復紅土」遊行後，部分示威者一度在旺角警署外聚集，以激光照射警署和擲蛋，有激進示威者不諱言目標是引警方再放催淚彈，然而最終未有嚴重亂事發生，較為凶險的一幕，是有人在旺角道行人天橋向警車投擲垃圾桶，警方以危及在場人士為由，開槍發射一枚布袋彈。

當然，這不是說此類暴力場面「可以接受」、長期繼續下去也「無妨」，可是暴力事態能夠緩和，對刻下香港而言，始終是一件好事，反映近期各界同聲呼籲停止暴力，初步起到抑制作用。現時香港猶如失血過多的垂危傷者，首務一定是遏止暴力先求「止血」，待傷勢穩定下來，再去處理一大堆政治死結。近日，香港社會不少知名人士以各種方式，諸如刊登全版廣告又或公開發言等，呼籲停止暴力，社會反暴力氛圍漸漸形成，然而若說香港已經走出「危險時期」，明顯言之尚早。

昨天民陣在維園舉行集會，以「和理非」為主調，數以十萬計市民冒着大雨參與，反映大多數港人支持「和理非」。不過話說回來，這場由反修例觸發的政治運動，一直強調「兄弟爬山，各自努力」，選擇「和理非」或「勇武」「悉隨尊便」，一路下來，「勇武派」主導了運動發展方向。這兩天的「相對和平」，是否真的反映全面回歸「和理非」，還是「勇武派」因應機場暴力事件和近日社會氣氛的「策略後撤」，仍需拭目以待。有參與周六旺角警署示威的「勇武派」明言，由於周日有民陣集會，為免影響「和理非」市民出來的意欲，所以周末盡量避免衝突。這是否意味周日「和理非」過後，暴力又將捲土重來，情况必須密切留意。

社會須擁抱「和理非」

政府與民對話要誠意

香港要重回「和理非」之路，必須與暴力切割，觀乎近兩個月的發展，港人對於「和理非」的堅持，確實有轉弱之勢。本報委託中大所作的最新民調顯示，認為警方和激進示威者過分使用武力的受訪者，前者比率超過六成半，後者亦約有四成；認同參與抗議活動一定要堅持「和理非」的受訪者，則有72%，比率較6月中旬大跌11個百分點。有關調查進行的時段，涵蓋了8．11多區暴力事件，以及癱瘓機場一事，惟未及反映上周二晚發生的機場暴力事件。經過最近幾天的事情，民情對暴力的看法會否再生變化，暫難斷言，可是堅持「和理非」原則的受訪者顯著下降，確實令人關注。

暴力不能解決問題，只會加深仇恨，帶來更多暴力。雖然近日反暴力的聲音有所增強，然而仍可聽到不少合理化或美化暴力的聲音。以上周機場暴力事件為例，小撮激進示威者的行為，本質就是行私刑，大多數市民也認為過了火位，可是仍有政治人物聲稱事件中激進示威者是在「行使公民拘捕權」，淡化私刑暴力元素。香港處於危緊關頭，政治人物和社會領袖有責任呼籲冷靜，不能為了政治鬥爭需要而歪理直說混淆視聽，損害法治根基。

最新民調對於「和理非」的看法，有一點值得特別留意。雖然堅持「和理非」的支持度下跌了一成，然而不同意堅持「和理非」的比例，升幅尚算有限，只由6.1%升至9.6%，真正顯著增加的，是選擇「（同意度）一般」的受訪者，比率由原先的一成，急升至17.7％。這批人不滿政府和警方，對於應否堅持「和理非」有動搖，可是他們同時亦覺得，不同意堅持「和理非」原則這種說話，實在很難說得出口，眼下要務應該是爭取他們重新擁抱「和理非」。為了釜底抽薪遏止暴力，各界需要繼續加緊向暴力說不，與暴力切割，同時政府亦應展示更多誠意與民和解。最新民調顯示，八成受訪者支持就修例風波展開獨立調查，政府可以先承諾成立獨立調查委員會，待社會平靜後才啟動調查，這樣做相信也有助於鼓勵各方與暴力切割。

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