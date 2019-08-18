社評：廢克什米爾一國兩制 印鋌而走險一石多鳥

印覷準國際好時機

開領土紛爭壞先例

克什米爾爭端是1947年英國炮製印巴分治時留下的歷史包袱，當時克什米爾君主希望加入印度，但其佔人口多數的穆斯林居民卻想加入巴基斯坦，印巴為此爆發第一次戰爭，在聯合國調停下，克什米爾分為印巴兩部分。印度憲法第370條規定，印控區擁有自己的法律和旗幟，除外交、國防和通訊以外事務高度自治，印度其他地方人士在當地定居、投資置業有所限制。

1948年8月的聯合國安理會決議、1949年1月的聯合國印巴委員會決議、1972年《西姆拉協定》等國際法文件，都明確將克什米爾定義為「爭議領土」。所以說，印度今次取消其自治權，不僅意味開放印度教徒遷徙當地，將大幅改變當地穆斯林為主的人口結構，還意味着透過修改國內法將國際爭議領土變為自身「固有領土」，勢將激化與巴基斯坦的矛盾。果然，巴國已經宣布與印度的外交關係降級、中止雙邊貿易及文化交流等多項措施，兩國邊境局勢再度劍拔弩張。

從國際反應看，印度今次出手確實覷準了最佳時機—中美正為貿易戰纏鬥，北京注意力還遭香港牽制，美俄及北約在中程導彈部署博弈正酣，歐盟則在為英國脫歐事煩惱，經濟衰退徵兆更吸引了全球目光，因此，印度在克什米爾的大動作並未招致太多國際譴責之聲。最大的受害者巴基斯坦經濟正陷於困境，國內政治紛爭擾攘，國力與印度相差甚遠，難有實質的反制措施。

印度取消克什米爾特殊地位的企圖由來已久。70多年來，印度教民族主義者一直不滿憲法第370條縱容穆斯林，主張廢除，以建立統一的印度教國家。憲法第370條經多番修改，已只具象徵意義。如此也引發了區內穆斯林的反彈，大批民眾逃亡巴基斯坦，至1990年代在印控區終爆發內戰。

內外兼顧利弊互見

警惕威脅中國利益

印度教意識形態色彩濃厚的人民黨莫迪政府上台後，就矢言要加強控制克什米爾。今次取消其自治地位後，莫迪強調的理由之一，就是要令當地擺脫恐怖主義的騷擾。今年該黨在競選綱領中已承諾廢除克什米爾邦特殊地位，壓倒性勝選後，即付諸實施。印度經濟狀况不佳，莫迪正好趁機轉移人民視線，以利10月份幾個邦選舉中為執政黨拉票。

從外部因素看，美國與阿富汗塔利班的談判取得進展，也令印度產生危機感。由於巴基斯坦在和談中發揮重要作用，美巴關係有所回暖，特朗普甚至聲言要協助斡旋印巴紛爭，令印度擔心美國介入，同時亦怕巴國擺脫兩面受敵窘境後，可集中精力對付印度，塔利班的勝利再鼓舞印控克什米爾穆斯林武裝。

不過，莫迪的激進做法與高壓手段，也是一步險棋。此舉已經激起當地穆斯林武裝及巴基斯坦的反抗，巴方雖無力直接挑起軍事衝突，但會加大支持反印武裝力度，令當地局勢加劇動盪。同時，此舉暴露了印度教民粹主義者蔑視國際法和聯合國的霸權心態，更重要的是，莫迪政府的粗暴做法，對國內其他地區少數民族也將造成心理衝擊，加劇其國內政治分裂，也損害其作為世界最大民主國家的國際形象，以及爭做安理會常任理事國的努力。連印度主流英文報章《印度教徒報》（The Hindu）都刊文，擔憂莫迪政府會藉此機會，進一步擴大右翼民族主義意識形態影響力，以反恐為名，最終催生出「軍國主義」（militarism）勢力。

克什米爾地區位於中、印、巴三國之間，具有極高戰略價值。中國「一帶一路」倡議中，南亞的旗艦項目中巴經濟走廊，正是穿越巴控克什米爾地區，印度今次新設的兩個中央直轄區之一拉達克，就包涵了中印邊境有爭議的巴里加斯（Parigas）等地區，因此，此舉也被視為對中方主權安全的威脅與挑戰。值得警惕的是，印度慣於在中印關係改善之際搞小動作，1988年，時任總理拉吉夫‧甘地（Rajiv Gandhi）訪華前，就將被佔領的藏南地區升格為「阿魯納恰爾邦」，今次事件，又恰好發生在莫迪派外長赴京邀請習近平年內非正式訪印前夕，對新德里的險惡用心，中方必須謹慎應對，勿墮其圈套。

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