社評：大灣區五個機場 合作不成會競爭

香港機場是國際航空運輸樞紐，是世界三大機場之一。去年旅客吞吐量近7500萬人次，世界機場排名第8位；貨運量512萬噸，世界第一。在旅客滿意度長年獲國際航空業評級機構排名全球最佳機場，今年雖然跌到第5，以一個彈丸之地來說，成就斐然，仍值得引以為傲。

深圳競爭本來無一物

香港自毁長城惹塵埃

香港機場負荷早已飽和，以鄰近珠三角的經濟發展仍然迅猛的情况看，發展潛力巨大，早應未雨綢繆計劃擴展業務設施。然而，興建第三條跑道的爭議曠日持久，受到政治干預，最終到2016年才動工，但完工日期一再延誤，目前的展望是2024年才能使用。

市場競爭，不進則退。就在香港旁邊的深圳機場，無論從規模、市場份額以至業務定位，跟香港機場比較是龜兔賽跑，根本不在香港機場競爭的「雷達區」。但是，深圳憑一股說幹就幹的勁，2011年才啟用第二條跑道，2013年旅客吞吐量已超過3000萬人次，3年後達到4000萬人次，今年預計超過5000萬人次，3年一個階梯，一躍而成全國第五大機場，這是人口膨脹和經濟規模上升後的必然結果。

深圳市政府的規劃雄心勃勃，設施擴建的速度更是驚人，航站樓擴建2010年動工，兩年後落成，第三條跑道從計劃到興建都比香港晚，但2021年就建成，比香港要早3年完成。

香港機場的另一個競爭對手是廣州白雲機場，本來的定位是國家地區航空樞紐，去年的旅客吞吐量已經逼近7000萬人次，與香港機場不相伯仲，近年銳意發展國際航線，分流本來使用香港機場的旅客。廣州市政府的「野心」更大，近年利用土地供應豐裕的優勢，主攻空港經濟，發展航空維修與培訓、航空物流與跨境電商等業務，在政策上開拓保稅區，讓出口商品可以退稅，讓進口商品可以延遲繳稅以提高企業資金流轉，提供了國際商品交易和物流的方便，發展機場承載旅客與貨運以外的商業利益。反觀香港提出要發展橋頭（港珠澳大橋與機場附近）經濟，仍然流於口頭，不可同日而語。

其實，無論廣州機場還是深圳機場的業績，除自身經濟規模發展而帶來的發展空間外，在某種程度上是在承接香港機場負荷飽和無法應付而外溢的業務。從發展角度看，即使香港機場第三條跑道建成能搶回一些業務量，粵港澳大灣區的發展潛力，也可以承受香港、廣州、深圳、澳門、珠海5個機場的共存共榮。况且，香港機場管理局在跟廣東合作方面也有驕人成績，入股並託管珠海機場，而今珠海機場旅客吞吐量已經超過1000萬人次，在港珠澳大橋開通後，應該還有更大的拓展空間，因為香港機場的貨運處理已經飽和，大可將一部分貨運轉到珠海機場，利用珠海的土地優勢，及港珠澳大橋的運輸便利，發展物流和倉儲，同樣可以收穫空港經濟的商業利益。

空域屬國家管轄範圍

深圳機場隨時乘勢起

但是，香港近日發生的紛亂，為航空經濟增添了隱憂。香港機場停擺兩天，取消航班近千，影響旅客數萬，貨運損失一堆。香港機場管理局以申請法庭禁制令制止了在機場的集會，如果這項法令得以有效執行，還是可以「止血」，但激進示威者會否捲土重來再次癱瘓機場，仍是不可預測。

中央對香港的政策，目前仍然採取克制態度，未見有轉變的迹象，特別是因為香港航空樞紐的角色，以其地理位置、獨立關稅區和航運業務的慣性，一時間還不可能被取代。可是，深圳機場和廣州機場對香港的業務「虎視眈眈」，一旦中央對香港的方針有任何改變，隨時可以成為香港機場的強勁競爭對手。要知道，空域分配是中央管轄範圍，香港的飛機起飛以後多數都要進入內地空域，中央要求國泰航空提交飛越內地空域的航班值勤人員名單，已經令國泰公司高層大地震，今後若在空域分配上對深穗兩機場略作傾斜，對香港航空業的衝擊將會更嚴重。

國家實施粵港澳大灣區戰略部署，是希望香港盡快融入國家發展大局，為香港增添經濟增長因素，航空業是香港優勢，如果能夠與廣州、深圳、珠海等城市機場進一步發展合作，加上香港機場第三條跑道的建成，將會是香港航空業發展的又一里程碑，而今發生一些令人憂慮的事情，增添了不確定因素，前路如何，難以逆料，若合作不成，深圳和廣州機場勢將搶佔香港機場業務的份額。

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