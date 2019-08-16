社評：美國走到台前 港局波譎雲詭

貿易談判扯上港局勢

特朗普改口風惹懷疑

過去數天，歐美多國政府紛紛開腔關注香港局勢，德國總理默克爾呼籲各方盡一切努力阻止暴力，在一國兩制和《基本法》保障自由的大框架下，透過對話尋求可行解決方案；法國外長亦促請特區政府與示威者對話，尋找和平化解危機的方法。美國特朗普更連續兩天談及香港，提到有內地部隊在深圳集結，又說希望香港動盪局面能夠和平解決，沒有人傷亡。各國領袖具體表述不盡相同，可是在短時間內如此異口同聲，不會是無緣無故。

日前香港國際機場癱瘓，影響大量國際航班，可是多國關注香港局勢，不能排除有其他因素。最近內地流傳大批武警車輛在深圳集結的片段，昨天外電更報道，數千名解放軍在深圳一個體育館閱兵。主管中央外事工作的楊潔篪，周二在紐約與美國國務卿蓬佩奧會晤，就中美關係「交換意見」，兩人有否談及香港，外界無從得知。昨天中國駐英大使劉曉明在倫敦公開表示，香港情况一旦惡化到特區政府控制不了的地步，中央不會坐視，北京希望香港亂局能有秩序結束，惟「亦已經作了最壞打算」，當局有足夠解決方案及力量迅速平息動亂。劉曉明的說法，反映北京已有具體部署，動不動手就看事態發展。

香港局勢本已相當嚴峻，特朗普忽然將香港問題扯上中美貿易談判，令情况變得更為凶險。特朗普表示，「中國當然希望與美國達成貿易協議，但請北京首先人道地處理香港」，又提出與習近平見面，談論香港情况。有美國國會議員更警告，若北京出動解放軍，會尋求制裁中國，云云。外交部發言人華春瑩回應說，特朗普說過香港是中國一部分，中方會自行解決問題，不需要外國建議，希望美方「說到做到」。

特朗普的推文語意不清晰，各方解讀不一，然而無可置疑的是，這是特朗普首次將香港情况與貿易談判掛鈎，跟兩周前強調這是「香港與北京之間的事情」，擺出置身事外姿態，口風明顯有異。華府有何盤算無法得知，不過值得留意的是，特朗普本月初發表「置身事外」言論的同一天，他將貿易戰升級，宣布9月1日起向餘下3000億美元中國貨加徵10％關稅；至於今次有關香港的發言，則「巧合」地跟華府決定押後向部分中國貨徵稅的同日發表。

中央考慮大局

港須停止暴力

本月初白宮提出加徵關稅措施，美國零售業和科技界等大力反對，擔心嚴重打擊美國消費者和聖誕購物旺季市道。雖然華府強調，今次押後到12月底才加徵關稅，並非向中方讓步，可是美國經濟隱憂浮現，無疑正在拖華府後腿。近日美國10年期和兩年期國債債息「倒掛」，意味長債債息不尋常地較短債債息更低，被視為美國一年多後可能陷入經濟衰退的重要徵兆。中美貿易談判能否如期在下月重新磋商，仍是未知之數。特朗普為了托市保經濟，在聯儲局同意大幅減息之前，較難打「關稅牌」向中國施壓，相比之下，現在打「香港牌」，至少可以維持對北京的壓力，不過北京會否容忍華府這樣做，卻是另一回事。

美國政客談人權人道，調門往往很高，可是考慮到實際利益，所謂「人道」又可以隨意「搓圓撳扁」。沙特當局派人暗殺流亡美國的《華盛頓郵報》專欄作家卡舒吉，屍體據悉遭肢解，白宮說了一堆空話，到頭來還是不了了之。北京認定有外部勢力介入香港亂局，不管美國政客說什麼，相信都不會影響北京對香港局勢的研判。華府再度亮出「香港牌」，相信北京將密切留意美方下一步有何動作。

港人看當下危機，當然是從香港自身角度出發，可是在北京眼中，香港問題不過是國家發展大局中的一個小局。中央向視香港如掌上明珠，可是亦不會容忍外部勢力利用香港作為對付中國的痛點，倘若香港亂局無法收拾危及領土主權，又或淪為外國政治籌碼、損害國家發展大局，中央權衡輕重，有可能選擇「長痛不如短痛」，重手處理香港情况。現時香港已屆危急存亡之秋，若要避免成為大國博弈注碼，又或出現解放軍介入的局面，社會各界必須向暴力說不，盡快停止暴力，讓局勢穩定下來。

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