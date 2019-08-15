社評：邪路私刑觸目驚心 正途回歸「和理非」

不分衣色或制服

濫用私刑要不得

機場運作受示威活動影響，連續兩天陷入癱瘓。隨着法庭頒布臨時禁制令，禁止任何人干擾機場正常使用，昨天機場運作終於逐步恢復正常，然而激進示威者周二堵塞通道阻撓他人離境，甚至指罵、推撞旅客，在社會確實惹來甚大反彈，有旅客認為，示威者有不滿應該針對政府，不應該用民生作威脅，侵犯他人自由權利，亦有人擔心香港多年來努力建立的「好客之都」形象毁於一旦，即使事後有人在機場向旅客道歉，也未必可以挽回事件對香港的傷害。

癱瘓機場是一次鹵莽的行動，對示威者所爭取的訴求無濟於事，反而損害香港社會整體利益，至於周二晚發生的機場暴力事件，就更加令人側目，即使是一些同情示威活動的市民，也覺得難以接受。事件中，有兩名內地男子分別遭激進示威者包圍。有示威者懷疑他們是公安及冒認記者，除了動粗打人、用索帶綑綁手腳，又搜查男子的隨身物品和證件，甚至嘗試拉下其中一人的褲。立法會議員郭家麒在現場呼籲示威者冷靜，質問「你們罵警察行私刑，你自己又行私刑」，可是示威者拒絕放人。事件擾攘數小時，兩名內地男子才得以脫身。

有示威者辯稱，見到其中一名內地男子拿起手機拍照，所以才這麼緊張；有人試圖為示威者的激烈行為辯護，聲稱也許是周日警方派出喬裝警員，令示威者易起疑心，云云，然而香港是文明社會，濫用私刑沒有任何藉口。事件中，小撮激進示威者的行為，跟非法禁錮、折磨侮辱別人並無多少分別。過去一段日子，示威者多次指摘警方蓄意阻撓救援工作，周二晚有激進示威者阻止救護人員將不適內地男子帶走，沿途不斷擲物追擊，這種行為也很難自圓其說。

不管穿黑衣、白衣甚或制服，任何人濫用私刑就是錯，佔領運動「七警案」已說明，就算是警員，一旦證實濫用私刑，一樣要受法律制裁。當前香港法治已經搖搖欲墜，倘若連不得濫用私刑這條底線也守不住，人人認為自己有權「替天行道」執法，法治秩序將蕩然無存。若說警方周日部分執法行動過了火位，部分激進示威者周二在機場的行為，同樣是過了火位。其實周二晚身處機場的示威者，有很多都不認同濫用私刑，可惜他們只能站在外圍，未能勸阻一小撮人的過激暴力行為。這一情况，某程亦反映了當前整場反修例運動的處境。

「和理非」應成主導力量

社會必須與暴力切割

大型群眾運動，佔大多數的通常都是「和理非」支持者，惟論聲音最響的，很多時卻是少數激進派。當激進派在鬥爭中的角色愈來愈吃重，相對溫和的參與者又傾向不分化不切割，就有可能出現少數激進派主導（甚或挾持）整場運動的情况，北京八九民運正是一例。當年其中一個說法，是北京高校的學運領袖，大多傾向適時從天安門廣場撤退，回到校園深化民主運動，可是每次學生會議有人提出退場，就有激進派出來阻撓，質疑主張者是「妥協派、投降派」，退場建議不了了之。目前香港由反修例觸發的群眾運動，似乎也存在這種矛盾。

6月反修例風暴爆發以來，「不分化、不篤灰、不割席」成為了運動支持者的共識，「兄弟登山各自努力」，「勇武」的去勇武，「和理非」的繼續和理非，互不公開批評，務求政治運動得以持續，不過一路發展下來，勇武派愈來愈主導大局，「和理非」明顯處於弱勢，泛民角色儼如「啦啦隊」，就算現在民陣再度發起大遊行，也無人敢保證勇武派會響應呼籲，做一天「和理非」。

觀乎近期民情變化，不少人對警方強硬執法有不滿，同時亦對暴力事件愈演愈烈感到疲憊、厭倦和憂慮。暴力只會帶來破壞，不會帶來建設，經過了兩個月的動盪和折騰，社會各方需要與暴力切割，全面重返「和理非」道路，讓主流「和理非」聲音重新壯大，成為主導力量。

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