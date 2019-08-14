社評：癱瘓機場損人害己 社會要向「攬炒」說不

無理侵犯他人權利

損害香港旅遊形象

反修例風暴以來，市民不止一次在機場舉行「和你飛」集會，向世界各地旅客講解香港情况。近期香港多區暴力衝突頻生，相比之下，機場集會人士強調「和理非」，上周五有示威者在機場發起「萬人接機」，在入境大堂集會，外國和本地旅客普遍也不覺得受到滋擾妨礙，然而經過周日警民衝突後，事態發展急轉直下，大批示威者響應號召到機場集會，對警方表示不滿，其後更演變成癱瘓機場行動。

示威者改變策略，改為堵塞客運大樓出境大堂，阻止旅客入閘安檢，有人用行李手推車，阻塞通往離境閘口的升降機及電梯，有示威者甚至組成人鏈阻礙旅客。有示威者向CNN等外國媒體明言，「我們希望癱瘓機場」。鑑於客運大樓運作嚴重受阻，機管局連續兩天在下午宣布暫停所有航班登記服務，數百航班取消，萬計旅客受到影響。入夜後示威者先後包圍、綁起及毆打兩名內地男子，並一度阻止他們送院，警方協助救人後出現警民衝突，劍拔弩張氣氛嚇怕不少在場人士，同時也嚴重損害香港作為安全旅遊城市的形象。

香港國際機場是全球其中一個最繁忙的機場，平均每天有近800航班升降，去年客運量達到7470萬人次，每日有超過20萬名旅客進出，至於全年貨運吞吐量更超過500萬公噸，連續8年蟬聯全球最繁忙貨運機場。誠然，每逢颱風季節，香港機場偶而會因風暴吹襲而停擺，然而通常翌日便可全面恢復正常，機場人員工作效率之高，更叫港人自豪，以前年「天鴿」和去年「山竹」襲港為例，事後機場人員可在短短一天內安排逾1200班飛機升降，迅速疏導大量旅客。颱風是天災，屬於「不可抗力」，機場服務受阻一天半天對香港經濟影響有限，可是刻下機場運作遭到人為干擾，實是史無前例，倘若持續下去，對香港將帶來深遠打擊。

香港的國際金融中心地位，與國際航空樞紐角色息息相關，機場佔本港出入口貿易總額高達42%，一旦無法正常運作，對經濟民生影響相當巨大。對於外國旅客和商人來說，最重要是可預測性。當前香港機場陷入癱瘓，無人知道持續多久，就算明天服務恢復正常，不排除數天後又有新事態新紛爭，引發新一波干擾行動，令機場再度癱瘓。近期愈來愈多國家向香港發出旅遊提示，機場癱瘓持續、發生嚴重警民衝突，將令本港旅遊業雪上加霜，損害整體經濟。

暴力「攬炒」毁香港

各界須盡快遏止

示威者不滿警方，大可採用其他方式表達，不應侵犯他人權利，妨礙旅客入閘登機，示威者的做法予人觀感很差。一些對示威活動原本表示理解的市民和外國旅客，都對堵塞機場感到憤怒，根據本地媒體和外電報道，有旅客大罵示威者自私，亦有來自台灣的青年旅客表示，有示威者幸災樂禍「無得飛」，拿受影響旅客開玩笑，令人非常反感。

反修例風暴演變至今，社會上出現了一種「攬炒」氛圍。在網上論壇，有網民聲稱阻礙香港機場運作，可以打擊內地透過本港物流業賺錢，令內地經濟「雪上加霜」，云云；有人甚至主動提及2008年泰國「黃衫軍」佔領曼谷機場事件，認為可以借鑑，明知嚴重損害香港經濟民生，仍然要玉石俱焚。這種「攬炒」邏輯，不會對社會有何好處，只會毁掉香港，其危險性絕不下暴力行為。社會上下必須向暴力和「攬炒」同時說不，盡快遏止這些「自殘」行為，以免令香港承受無可挽回的傷害。

2008年底，泰國「黃衫軍」發起大規模反政府示威，佔領曼谷國際機場約一星期。就像香港一樣，旅遊業是泰國經濟重要支柱，曼谷機場是區內航空交通樞紐。當年「黃衫軍」的暴力示威和佔領曼谷機場行動，重挫泰國經濟，世銀數據顯示，泰國GDP增長率由2007年的5.4%，急跌至2009年的-0.7%，旅遊業所受打擊尤深。香港必須引以為鑑，癱瘓機場做法不合理，必須盡快停止。

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