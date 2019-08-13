社評：警察行動須合規守法 社會切割暴力勿含糊

太古執法行動危險

「卧底」拒示身分違規

踏入8月以來，暴力衝突在各區「遍地開花」，激進示威者包圍攻擊警署成為常態，警方清場和拘捕手段也愈來愈強硬，周日出現的諸般激烈衝突場面，正是具體寫照，顯示雙方所用武力均在升級。在尖沙嘴警署，警方指有激進示威者投擲汽油彈，擊中站崗警員導致腿部二級燒傷；對峙衝突期間，有女示威者眼部被擊中受傷，有可能失明；在太古城港鐵站，防暴警察追捕嫌疑激進示威者，在大約兩米短距離內連續發射胡椒彈；在葵芳港鐵站，有人射鋼珠和燃點煙霧餅，警方則向閘內示威者發射催淚彈。

港鐵站人多擠迫，警方在站內範圍使用武力，很容易「殺錯良民」，任何舉措都必須小心謹慎。警方表示，有激進分子視港鐵站如安全港、認為警察不會進入港鐵站拉人，然而就連港鐵方面亦對警方採取強硬行動表示非常遺憾，認為「極有可能影響站內乘客和港鐵職員安全」。

根據催淚彈供應商的安全指引，催淚彈只可於室外或通風良好地方使用。警方辯稱，葵芳站屬「半開放式」設計，並非位於地底，鑑於事發時站內有個別激進示威者用丫叉、鋼珠射向警員及燃燒煙霧餅，為了制止這些危險行為，於是發射了一枚催淚彈。葵芳站的設計，是否能夠算作「通風良好地方」、真的可以使用催淚彈，也許需要催淚彈供應商和專家提供更多資料，以便判斷，不過警方在太古站所採取的行動，明顯太過危險，有可能危及市民街坊安全，不管是否臨場判斷有誤又或所謂「無心之失」（honest mistake），都應批判譴責。

警方辯稱，防暴警察在太古站發射的胡椒球，散射出來的只是粉狀物，即使在近距離發射亦不會有致命威脅，可是根據現場片段，防暴警察追趕示威者期間，在自動扶手電梯推撞棍毆人群，確有可能釀成人踩人。警方行動須以公眾安全為先，當時示威者並無衝擊行為，警方是否有必要冒上致命風險，值得商榷。

警方周日執法另一爭議點，是安排警員當臥底，在銅鑼灣拘捕15名示威者。警方強調卧底調查的對象並非普通示威者，而是一群持有致命武器、多次在示威中帶頭滋事的「核心暴力分子」，又說警員喬裝期間沒有挑起事端或作出非法行為，可是涉事臥底警員在拘捕行動期間沒有展示委任證，面對在場記者詢問，又拒絕表明身分，明顯與《警察通例》和普通法要求有悖，警方有必要就此清晰回應外間質疑。至於尖沙嘴女示威者眼部受傷一事，坊間有指是鋼珠一類硬物所傷，但從新聞片段及圖片所見，傷者眼罩插有疑似布袋彈，警方應想辦法主動嚴正調查，以及聯絡傷者家人，也期望事主提供更多資料，以便各方了解真相。

警方必須堅守專業

社會要向暴力說不

香港局勢動盪，警察成為暴力攻擊和網上起底對象，處境艱難，然而即使面對各種挑釁，警方始終要堅守專業。警方必須嚴格遵守《警察通例》行事，區別對待激進暴力分子、一般示威者和市民，更是必須做到，否則即使能靠「強力執法」平息亂局，也只會在社會埋下更多怨憤和對立。警方周日多項行動，均惹來違反《通例》質疑，成千上萬示威者昨天在機場聚集表示不滿，令到機場運作癱瘓，說明民情有反彈，警方有必要檢視處理示威暴力新策略，以免將一般街坊市民推向對立面。與此同時，社會各界亦須清晰區別暴力與非暴力示威，毫不含糊地向暴力說不，否則很難打破眼前暴力衝突惡性循環。

暴力只會帶來更多暴力，激進示威者與警方所用的武力不斷升級，正是互相刺激之下的結果。一隻手掌拍不響，警方使用武力固然要審慎，激進示威者益趨暴力，社會亦須正視。反修例風暴爆發至今已有兩個月，迄今各方對於應持什麼態度看待暴力，仍然不夠清晰，客觀效果是令到小撮激進分子覺得暴力行為得到掩護包庇。當前香港暴力失控氾濫，必須盡快遏止，以免全社會「攬炒」，各方必須以實際行動叫停暴力、為稍後成立獨立調查委員會創造條件，不能繼續支支吾吾。

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