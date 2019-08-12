社評：美逼中國談「中導」 亞太地緣新博弈

彌補海空打擊力量不足

中國專心研發導彈有成

所謂中程導彈，是相對於短程導彈和長程洲際導彈而言。美俄1987年簽署的《中程導彈條約》（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF）規定，兩國不再保存、生產或試驗射程為500至5500公里的陸基巡航導彈和彈道導彈。中程導彈只是一種武器載具，既可安裝常規彈頭，亦可安裝核子彈頭。從名稱看，INF主要意義是限制戰略核子武器。特朗普自去年10月就揚言要退出INF，今年2月啟動退出程序，本月2日生效。俄羅斯亦宣布退出，令INF壽終正寢。

美國退出INF的理由有兩條，一是指俄方長期違約，另一就是指未納入中國。前者是「項莊舞劍」，後者才是「意在沛公」。白宮國家安全顧問博爾頓上周就明言，中國已經部署了幾千枚中程導彈，由於中國不是INF締約國，「他們可以自由部署這類導彈」。但中方則聲稱，中國的核武數量遠遠低於美俄，不應被拉進核裁軍談判。

其實中美雙方講的都沒錯，美方講的是中國的中程導彈數量，中方講的是中國的核彈頭數量。美方其實是想限制中國佔優的常規中導，但常規中導畢竟屬於常規武器，列入戰略軍控談判議題欠缺說服力。

美蘇簽署INF時，中國的導彈技術還十分落後。但1990年代的台海危機，令解放軍深感海空軍實力不足，沒有攻擊型潛艇和遠程轟炸機，缺乏遠程精確打擊能力，於是埋頭專心發展導彈，尤其是改用固體燃料、增加了雷達末端制導能力的東風11-26系列導彈，成為技術領先的中程導彈。這種把常規彈道導彈當作超遠程大炮的戰法，顛覆了戰區火力以空中打擊為主的傳統，令解放軍在第一島鏈內擁有強大的火力優勢。中國還首創反艦彈道導彈，大幅改變了海戰的形態。

其實，美國雖受INF限制，但在中導研發方面並未束縛手腳，除可由海空發射「戰斧」巡航導彈外，以反導名義發展的多種「靶彈」隨時可變成陸基彈道導彈。加之強大的海空攻擊體系，美方說自己在亞太地區已失軍事優勢根本言過其實。不過，中國的陸基導彈都是部署在本土，屬防禦性質，且具高度機動性能，一輛發射車在公路或鐵路就可發射；美國在亞太區的導彈、戰機、戰艦多部署在盟國，屬進攻性質，維護成本高、花費巨大、指揮控制鏈和反應時間相對較長。更尷尬的是，這些美軍基地，從關島到日本、韓國，都在解放軍中程導彈有效射程之內。

美發展中導遇兩大樽頸

華可提建議被動化主動

美國要發展中導並在亞太區部署，面臨兩大樽頸，一是規模，雖然美國具有必要的技術，但並不等於可在短期內輕易重建常規中導力量。擁有技術與符合效益的量產是兩回事，更何况要達到與中國約1200枚中導的同樣規模並非易事；二是外交，當美國宣布要在亞太區部署中導後，中方反應強烈，外交部軍控司司長傅聰發表聲明稱，中方「將不得不採取必要的反制措施」。亞太各國對美國中導的進駐紛紛耍手擰頭，菲律賓、澳洲政府已公開聲明不會讓美方部署，韓國政界亦擔心重演引入薩德反導系統遭中方制裁的一幕。

雖然日本從本身利益希望限制中國導彈發展，但引入可裝核彈頭的中程導彈，違反其無核化政策，可能引發國內的反對聲浪。再加上中日關係今年以來改善勢頭強勁，雙方剛於上周宣布重啟停頓了7年的戰略對話，顯示雙方有意為明年習近平官式訪日維持良好氛圍。相信，如果美國執意要在中國周邊部署陸基中導，勢必會引發亞太地緣政治的新一輪博弈。

因此，美國在亞太區部署中導很可能只是虛晃一槍，主要目的是逼北京參與新中導談判，用條約來框限中方發展。對此，俄羅斯也態度曖昧，稱持開放態度。

軍備控制不僅是軍事問題，也是政治和道義問題，中國即使理由充分，但是一味拒絕討論，最終可能變得被動。中國應該主動倡議，把新中導談判擴大到戰區軍控架構，將美國佔優的常規艦射巡航導彈、戰略轟炸機和遠程攻擊機等全部納入限制對象，在數量、位置和核子化方面都必須經受核查；而且締約國的全球平台和武器都應包括在內，以子之矛攻子之盾，正中美國的軟肋，或可打破其藉新中導條約單方面束縛中國的企圖。

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