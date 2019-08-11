社評：內地經濟表現不俗 香港脫困仍有優勢

內地全年的經濟增長目標在6.0%至6.5%的區間，上半年有6.3%，估計全年達到目標，應該不難。帶動經濟增長的三頭馬車是消費、投資和對外貿易，對經濟增長的貢獻比率分別是60%、20%、20%，上半年的消費總額增長達到8.4%，比總體經濟增長率還要高，當中表現最差的是汽車銷售，由於是耐用消費品，購買力主要取決於對經濟前景的信心，在一片吹淡風的時候，推遲換新車的計劃十分自然。另一個主要影響因素是房地產銷售，城鎮化的比率已經超過六成，在需要大量工人的製造業停滯不前的情况下，城鎮化的推進速度將會放緩，而且最高領導層明確表態不鼓勵炒樓，剛性需求下滑加上預期升值潛力下降，投資買房意欲受打擊自是必然，但總體來說，房地產業仍在繼續增長。雖然全國大城市的樓價已經回落，但廣東省21個城市中，今年上半年的賣地交易，只有7個城市負增長，其餘14個城市都有不同程度上升，廣州的賣地面積更比去年同期增長74%。

消費市場仍然興旺，也在推高通脹率，7月份達到2.8%，如果扣除豬肉因為豬瘟大幅加價的因素外，尚在健康的區間。下半年消費能力的前景，主要看國民可支配收入的增速，這也是經濟下行壓力較大的隱憂。然而，中國人的儲蓄率全球最高，消費意欲還要看他們對經濟增長的信心，如果以「李克強指數」來衡量，就毋須過分憂慮，珠海和深圳的用電量，今年已經四度刷新最高紀錄，全國鐵路載客量也在屢創新高，7月份每天超過1000萬人次乘搭高鐵，主要線路仍然一票難求。

中美貿易

佔外貿總額比例降

過去中國經濟對外貿的依存度甚高，而今已經下降到對經濟增長率貢獻的兩成。在中美貿易戰戰况愈演愈烈下，今年前7個月，進出口總值2.56萬億美元，總體下降1.8%，其中出口仍有輕微上升，進口下跌4.5%，但順差則擴大近四成，相信在人民幣貶值的情况下，這一趨勢將會愈見明顯。在主要貿易伙伴當中，對歐盟、東盟和「一帶一路」沿線國家的貿易額，仍有較高增長，對歐盟的增長超過一成，即使對美國的貿易額下降8.1%，進口降幅大於出口，仍然保持順差。說明中國的對外貿易仍然有很強的競爭力，只是美國的人為因素導致貿易額萎縮，不過，對美貿易佔總貿易額的比率也下降到12%，即使中美貿易戰進一步惡化，對中國外貿的影響也不再是決定性的，只是貿易戰會嚴重影響全球經濟信心，大環境變差會影響中國經濟的增長幅度。

對經濟增長貢獻的另一頭馬車是投資，在過去很長一段時間，國家投資在基建拉動經濟發展，特別是對西部城市。今年上半年增速最快的城市還是傳統的北京、上海、廣州和深圳，但異軍突起的成都緊隨其後，說明過去大力投資西部已經看到成效。雖然投資基建還會繼續，但更多的投資，將會放在經濟轉型的支柱產業上，創新科技和通訊科技成就了所謂「三新經濟」，是指新產業、新業態和新的商業模式生產活動的集合，涵蓋電子商業、外賣送餐和物流業等等，只要看看這些產業的總部大多設於深圳和杭州等地，就可以預測未來投資增速較快的地理方向。

反觀香港，特首林鄭月娥日前表示，香港的經濟面臨「外憂內患」，情况將會比過去經歷的SARS和金融風暴的打擊更嚴重。香港經濟結構單一，過分依賴金融和房地產業，經濟模式轉型一直踟躕不前，而今金融業受外圍環境影響，旅遊業也受到嚴重挑戰，經濟轉型更加時不我待。創新的路徑可能荊棘滿途，但眼前的情况是，毗鄰跟香港相似的深圳，在「三新經濟」方面卻表現突出，何不主動去「分一杯羹」，利用香港對國際市場接軌的優勢，藉此機會為經濟轉型找到新方向。

香港經濟

轉型可以借鏡深圳

中國自2013年開始扭轉過去經濟增長率一直維持在雙位數的局面，至今仍然有6%以上的增長，相對於西方發達經濟體，表現已算不俗；而且基數愈來愈大，增長率就更難提高，今天增長的一個百分點，就相當於過去更高的金額，不能因為增速放緩而對中國經濟發展前景失去信心。香港更應該抓準內地經濟增長的行業和地理方向，加快融合的步伐。

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