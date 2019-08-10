社評：街坊捲入暴力衝突 警方應對必須謹慎

示威「高危日」又至

多區居民感忐忑不安

過去數周，每逢周六周日「有事發生」，似乎已成為香港的常態，今明兩天又是「高危日」，焦點落在機場、港島東、大埔、深水埗及黃大仙。警方以近期遊行集會事後每每發生堵路破壞衝突為由，就多宗遊行申請發出反對通知書，僅批准周日維園集會的申請，然而眼前社會的現實是，不管警方批准與否，遊行集會都極有可能舉行，關鍵僅在於之後會否出現包圍警署或嚴重暴力衝突。

一連三天的機場集會，率先於昨天舉行，其間雖發生過小爭執，但氣氛整體和平。當前多國已因應本港動盪局勢，提升旅遊提示級別，赤鱲角機場是香港對外重要門戶，旅客安全至關重要，希望各方繼續本着和平理性非暴力原則，確保機場運作暢順。與目前機場的情况相比，港島東等地區的氣氛便緊張得多。

8‧5罷工集會後，多區都發生了暴力事件，黃大仙和北角是其中兩個風眼，前者有激進示威者包圍警署和紀律部隊宿舍，並與警方激烈衝突，後者更發生白衣人襲擊黑衣人、雙方持械打鬥事件。今明兩天，兩區可能又有示威活動，衝突、襲擊、打鬥事件會否再度發生，各界憂心忡忡，不少人更是誠惶誠恐。近日區內一些住宅大廈和管理處已張貼告示，強調私人重地閒人免進，亦不接受警察隨便進入私人屋苑範圍，為的也是希望自保，免受池魚之殃。

反修例風暴發展至今，「主戰場」已由最初的金鐘一帶核心商業地區，轉移到港九新界多個住宅林立的社區；激進示威者的包圍衝擊對象，亦由行政立法機關，變成各區警署，近期已有大約20間警署成為衝擊目擊。暴力事件「遍地開花」，可以來得很突然，叫人猝不及防。美國、澳洲當局提高對港「旅遊提示」級別，就是因應這一新形勢，警示身在香港的國民小心。另一個與「遍地開花」息息相關的新形勢，就是街坊居民也捲入暴力衝突之中。

暴力衝突「遍地開花」

街坊警察對峙要避免

上月的沙田新城市廣場衝突，首度有街坊居民牽扯進來。隨着激進示威者在各區跟警方大打「游擊」，過去兩周涉及街坊的對峙衝突亦愈來愈多，地點遍及馬鞍山、深水埗、黃大仙以至荃灣葵涌等地。在馬鞍山，有激進示威者衝擊警署，見防暴警察到場增援後四散，警察追截期間，與居民發生爭執，部分街坊不滿警方向行人天橋發射胡椒球彈，以及闖入私人屋苑企圖捉人。黃大仙的情况亦頗為類似，激進示威者包圍衝擊警署和紀律部隊宿舍，警方到場驅散，又在港鐵站附近捉人。現場有大批街坊聚集，部分人包圍警車，與警方對峙，警方施放催淚彈，場面一片混亂，鄰近民居亦受催淚氣體影響。

街坊再三出現在警民衝突最前線，原因不一而足，部分人可能是不滿警方，希望聲援示威者，甚至願意扮演「人盾」，亦有人是剛巧路過圍觀拍攝，唯一可以肯定是，他們並不像激進示威者般「有備而來」。以黃大仙警民衝突為例，包圍警車的街坊，身上並無特別防護裝備，有人甚至還穿著「人字拖」。激進示威者與警方「作戰」個多月，應付胡椒噴霧和催淚煙早有一套，然而街坊可不知道臨場如何應對保護自己。7‧21元朗襲擊事件，市民對警方表現相當不滿，如果警方將應付激進示威者的強硬手法，用在街坊身上，可能引發更強烈的反彈，令到亂局更難止息。

目前香港社會嚴重撕裂，有街坊害怕警察，也有街坊害怕黑衣人，然而大多數街坊居民最希望的，始終是社區安寧家宅平安。示威衝突「遍地開花」，連街坊也牽扯進來，是相當危險的新發展。警方面對愈益複雜的現場環境，必須格外小心，避免傷及居民和無辜者，街坊居民亦要留意自身安全，設法遠離險境。

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