社評：外國升級旅遊提示 港旅業夏日吹寒風

暴力事件「遍地開花」

遊港風險如赴西非

反修例風暴6月初爆發，「6．12」金鐘一役後，澳洲率先呼籲國民注意赴港旅遊安全，提醒國民避開群眾集會，以防遇上暴力事件，之後日本、新加坡、加拿大等地相繼跟隨。「7．21」元朗襲擊和包圍衝擊中聯辦後，更多國家對港發出旅遊提示，例如英國便警告，香港多區和平示威結束後，屢生嚴重暴力事件，呼籲國民周六周日遠離商場和地鐵站等公共場所。踏入8月，香港亂局持續，本周一港九新界暴力事件「遍地開花」，外國政府甚為關注。今次美國國務院以「內亂」（civil unrest）為由，提升對港外遊提示級別，不排除有更多國家仿效。

美國外遊提示共分4級，以第四級「不要前往」最高，現在美國將香港的提示級別，調升至第二級的「提高警惕」，促請國民注意安全風險，論嚴重程度雖然未至於呼籲國民「重新考慮是否出發」（即第三級），惟對於香港的安全旅遊城市形象，已是一次重挫。根據美國外遊提示制度，「內亂」是指出現政治、經濟、宗教或族群等不穩情况，可能引發暴力或安全風險。烏克蘭上月大選，今年6月美國便以「內亂」等原因，將烏克蘭的旅遊提示級別升至「提高警惕」。

上周美國總統特朗普表示，香港的「riots」已持續一段長時間，今次國務院的決定，並不叫人太過意外。從外國政府角度而言，香港「8．5」暴力事件是危險發展，當暴力「遍地開花」，遊客區亦受影響，為了保障本國國民安全，有必要採取因應措施。美國國務院提到，6月以來香港一連串示威活動，雖然大多數都是和平，惟部分演變成暴力衝突，這些示威和衝突，擴散到未經警方批准遊行集會的社區，鮮有事先預告。其實美國並非「8．5」事件後首個提升對港提示級別的國家，澳洲在8月6日已率先將提示級別提升至「高度警戒」，理由跟美國大致相同，都是因為示威活動變得愈來愈難預測、暴力衝突風險上升，以及現况可能持續一段時間。

有身在本港的外國旅客表示不太擔心安全，然而必須指出，一旦外國對香港發出「外遊提示」，有可能影響到旅遊保險的保障。出外旅行首選安全地區，一旦收到當地不安全的消息，又得不到旅遊保險足夠保障，必然影響訪港意欲。在美國和澳洲眼中，現時赴港旅遊的安全風險，跟前往烏克蘭、西非塞拉里昂或拉丁美洲薩爾瓦多一樣，這對香港旅遊業的傷害，嚴重程度可想而知。

旅業插水政府應施援

釜底抽薪靠緩和局勢

商經局長邱騰華表示，今年上半年訪港旅客一直有所增長，惟自7月中開始急跌，根據最新數字，8月首周錄得31%負增長，旅遊、零售和經貿等行業都受影響，酒店入住率出現雙位數跌幅。旅遊業界亦稱，示威衝突持續，影響逐步浮現 ，短線旅行團大減，個別導遊停工，部分旅行社開始要員工放無薪假，一些相關行業諸如酒樓食肆，也傳出類似消息。

近年部分社區不時有人投訴，內地團太多影響民生，可是目前不僅內地旅客減少，就連其他國家的旅客也大減，有旅行社表示，9月東南亞來港旅行團生意下跌九成。旅遊業界預計，海外旅客下半年跌幅可能超過三成，情况比2003年SARS時更差，就算動盪局勢告一段落，旅遊業亦難以迅速復元。本港旅遊業直接從業員約有27萬人，若加上零售、餐店、酒店等相關行業從業員，總數可達80萬人，倘若旅遊業情况急速惡化，引發裁員潮連鎖效應，香港整體經濟所受到的衝擊，絕對不能低估。

5月以來，香港經濟受中美貿易戰等外圍因素影響，本已出現下行壓力，暴力衝突持續，更令情况雪上加霜，旅遊業、零售業和飲食業正是眼前「最弱一環」，為了保增長穩飯碗，政府應推出措施，協助業界和從業員克服難關。邱騰華表示會致力向外國解釋，強調香港仍是歡迎遊客的地方。然而外地人對於香港亂局的憂慮，實非三言兩語可以消除，最重要還是讓緊張局勢逐步緩和下來。遏止暴力需要剛柔並濟、釜底抽薪，特區政府有責任採取更多行動回應市民不滿，社會各界應向暴力說不，警方執法亦要小心謹慎。有人發起一連三天在機場集會，希望各方冷靜克制，堅持和平非暴力。

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