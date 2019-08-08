社評：中央發信號部署介入 香港急須向暴力說不

張曉明引鄧小平講話

出動駐軍非天方夜譚

香港陷入數十年來最動盪局面，暴力事件頻生，事態正朝最壞方向發展。最近國務院港澳辦兩度召開記者會，旨在向外界闡述中央立場，至於昨天在深圳舉行的香港局勢座談會，則反映中央已準備有需要時有所行動。港澳辦與中聯辦極少舉行聯合座談會，上次已是2014年8月佔領運動爆發之前。昨天張曉明在開場白亦提到，今次聯合座談會非常重要和特殊，是要「面對（港方）朋友打開天窗說亮話」。

觀乎座談會後的新聞稿，以及與會者引述的說話，中央確實已經將話說得很白。張曉明表示，如果香港局勢進一步惡化，出現香港特區政府不能控制的動亂，中央絕不會坐視不管，中央有足夠多的辦法和強大的力量，迅速平息可能出現的各種動亂。中聯辦主任王志民則說，這是一場關乎香港前途命運的「生死戰」、「保衛戰」，已經到了「退無可退」地步。

綜合張曉明和王志民的說話，重點大致有三：第一，中央認為近期香港事態發展已經變質，有人趁機鼓吹港獨，挑戰一國兩制原則底線，「帶有明顯的顏色革命特徵」；第二，中央不會在原則問題讓步，香港局勢要出現轉機，「不能靠向反對派妥協退讓」，而是靠中央堅持一國兩制方針，支持特區政府、警隊和司法機關嚴正執法，維持社會法治；第三，刻下香港最重要是按照中央要求，「止暴制亂、穩控局勢」，否則社會不能運行，現階段並非合適時機成立獨立調查委員會，但事件平息後可以考慮。

6月反修例風暴爆發，百萬計市民兩度和平遊行，為的是反對修例，與港獨沾不上邊，不過從北京角度而言，「7．21」包圍衝擊中聯辦確是分水嶺事件，中央對局勢看法出現重要變化。近期的遊行示威和暴力衝擊活動，「光復香港，時代革命」等口號愈喊愈響。連日來，不時有人稱這些口號不等於港獨。這些說法有多少說服力，市民自會判斷。無論如何，眼前客觀政治現實是，中央研判有人利用反修例運動，為港獨張目，挑戰一國兩制底線，這一研判令中央認為有必要捍衛國家主權安全，絕對不能退讓。

根據與會者說法，張曉明未有直接談及會否出動駐港解放軍，但有引述已故領導人鄧小平1984和1987年的講話，提到香港一旦發生動亂， 中央就要干預，「有些干預是必要的」。當年鄧小平說，中央的政策是不損害香港利益，也希望香港不會出現損害國家和香港利益的事情，回歸後港人可以罵中共、罵中國，但如果變成行動，要把香港變成反對大陸的基地，那就「非干預不行」，干預首先由特區行政機構出手，不一定要駐港解放軍出動，然而「總有一些事情沒有中央出頭你們是難以解決的」，如果香港發生動亂，駐軍「總得干預」，由亂變治的干預應該歡迎，「不能籠統地擔心干預」。

勿讓一國兩制變味

制止暴力不能再拖

張曉明援引鄧小平這番講話，客觀效果是一個「預告」，旨在說明鄧小平早已公開談過什麼情况下要干預，中央認為現在仍非出手時候，可是倘若真的決定出動駐軍，也是按照鄧小平的大政策大方針辦事。這比起之前國務院港澳辦發言人回應出動駐軍問題，只強調依照《基本法》和《駐軍法》辦事，明顯踏前了一步。

出動駐軍是否一定能夠平息亂局、對港獨力量而言會否正中下懷，仍是一個未知數，然而可以肯定的是，中央準備介入的信號已經亮起。基本法委員會前副主任梁愛詩說，就算出動駐軍，也是按照《基本法》去做，所以「不會牴觸一國兩制」，一國兩制不會「玩完」。可是一旦中央出手介入，就算一國兩制得以繼續，香港也不會跟以往一樣。過去廿年，雖然香港民主路荊棘滿途，然而港人至少得享高度自由，為免一國兩制變味，各方需要認真思考如何制止局勢繼續惡化。

張曉明的發言雖有觸及「港獨」和「顏色革命」，惟必須注意，他沒有稱呼現在香港發生的是「顏色革命」，而是用上「帶有明顯的顏色革命特徵」這一表述，反映中央仍然理解，大多數市民和平上街，目標仍是反修例和不滿政府，並非支持「顏色革命」或「港獨」。中央將和平示威與「顏色革命」切割看待，亦沒有關上獨立調查大門，香港各方亦應思考，是否應該清晰與「港獨」和暴力劃清界線。倘若社會上下願意向暴力說不，香港仍有機會避免駐軍出動或中央援引《基本法》第18條在港實施全國性法律的局面。

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