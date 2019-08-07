社評：貨幣戰陰霾驟起 貿易戰愈演愈烈

人幣「破七」迎美徵關稅

「匯率操縱國」效用有限

中美貿易戰打打談談，特朗普一貫策略是在關鍵談判舉行前，增加注碼極限施壓，5月初他突然向2000億美元中國貨加徵25％關稅，正是一例。6月底「習特會」，中美同意恢復磋商，特朗普表示暫時不會對中國貨加徵新關稅。上周中美代表在上海會晤，為9月初新一輪貿易談判鋪路，未料近日又橫生枝節。特朗普突然宣布向餘下3000億美元輸美中國貨加徵10％關稅，下月1日起生效。

美方重施故伎，中方亦不示弱，除了暫停採購新的美國農產品，又不排除對進口美國農產品加稅，不過最震撼的事態發展，仍是人民幣「破七」。2008年金融海嘯後，中方未嘗容許人民幣兌美元匯價跌破「七算」。人行強調8月以來人民幣下跌，主要受到全球經濟形勢和貿易摩擦加劇影響，由市場供求決定；不過外界普遍認為，這是中方在貿易戰首度亮出「匯率牌」，旨在警告美國，中方有需要時會以貨幣貶值，作為抵消美方加徵關稅的武器。市場憂慮中美貿易戰升級引爆貨幣戰，道指周一收市急挫767點，是今年表現最差一天，華府隨即宣布將中國列為匯率操縱國，中方嚴正反駁。

華府威脅將中國列為匯率操縱國，說了很多年，一直未有成事。今次是1994年以來，美方首度再將中國列為匯率操縱國，不過現在中國已非吳下阿蒙，華府此招實際並無多大殺傷力，何况美方並無強而有力證據支持相關指控。過去一年，人民幣兌美元在岸價下跌不過2.7％，完全談不上「貶值谷出口」，昨天人行亦重申，雖然中美貿易爭端不斷，中方始終堅持不搞競爭性貶值。不久前，國際貨幣基金組織（IMF）才確認人民幣匯率大體符合基本面，即使華府向IMF提出投訴，得直機會也很低。

美國財政部對匯率操縱國有3項衡量標準，包括對美國有龐大貿易順差、經常帳盈餘相當於GDP的3％以上，以及持續單向干預匯市。中國其實只符合第一項標準。根據美方法例，華府將中國列為匯率操縱國後，可以採取的懲罰措施，包括禁止華府官方機構「海外私人投資公司」（OPIC）向中國提供融資，以及不讓中方競投華府採購合約等，可是中方既不靠OPIC亦不靠華府採購合約。無怪高盛形容，美方給中國貼上「匯率操縱國」標籤，象徵意義多於實質打擊。

特朗普有選舉壓力

中方企硬拒絕就範

中美貿易角力陷入膠着狀態，雙方均無一劍封喉殺着，眼前可用的全是「攬炒」招數。舉例說，美方最新的10％關稅新措施，涵蓋大量消費品，諸如玩具、手提電腦和手機，分析師認為，新關稅可令中國GDP增長降低0.5個百分點，惟對美國經濟傷害更大，會打擊消費和零售就業，倘若日後特朗普進一步再把關稅由10％調高至25％，傷害將更大，就算聯儲局肯「包底」持續減息，也未必能抵消對民生的打擊。當前華爾街擔心貿易戰升級，亦怕特朗普不顧後果出招。過去一周，新關稅和人民幣風波迭起，美股反應比內地股市更大，正是具體反映。

人民幣「破七」及匯率操縱國風波，令中美爆發貨幣戰風險上升，不過對中方而言，人民幣大幅貶值亦是不能隨便亂用的武器，一來人民幣急貶可能引發資金外流，二來中國企業還有大量美元計價債務。昨天人民幣匯率回穩，人行強調不會將匯率作為應對貿易爭端工具，本周人行未有跟隨美國減息，反映中方仍想保持匯率穩定。

貿易戰曠日持久，說到底還是鬥忍痛能力，中方在這方面明顯較強。美國經濟學家羅奇認為，中方亮出「匯率牌」，釋出的最重要信息是，如果特朗普再推關稅重招或制裁措施，中方不會就範，將會更強烈反擊，哪怕用上「傷敵一千自傷八百」招數。明年是美國大選年，貿易戰持續擴大，對美國經濟影響逐步浮現，特朗普選舉壓力將增加。華府下一步有何行動，仍是未知之數。目前北京仍有空間採取財政措施穩增長，有本錢放慢談判步伐，採取堅壁清野策略，「企硬」抵抗美方施壓甚至以牙還牙。未來數月中美貿易對抗可能愈演愈烈，為全球經濟掀起更多波瀾，風雨飄搖的香港經濟，有可能面對更嚴峻考驗。

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