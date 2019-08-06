社評：暴力席捲各區 香港滑向何方

「三罷」行動參與者眾

「被罷工」情况需商榷

當前香港經濟形勢嚴峻，第二季GDP按季出現負增長，7月份採購經理指數跌見43.8，是10年來最低，企業產出量大幅萎縮，反映商界對中美貿易戰及社會動盪感到憂慮，營商信心跌至3年半以來最低，展望第三季很有可能繼續出現負增長，標誌香港經濟步入衰退。罷工罷市對經濟一定有影響，本港法例亦沒有明文保障政治罷工，社會上有聲音反對「三罷」，然而客觀政治現實是不少人仍然選擇參與罷工，一些僱主亦予以諒解。受罷工影響，香港國際機場約有200班航機取消，有乘客不滿出行受阻，同時亦有乘客認為，罷工是政府未有回應訴求所致，對航班受影響表示理解。昨天行政長官林鄭月娥談到罷工罷市，也僅說政府密切注視，確保緊急及公共服務不受突發事故影響，呼籲和平表達訴求。

昨天的「全港三罷」，是香港回歸以來首次大規模政治罷工罷市，雖然沒有確切數字參考，然而參與「三罷」的市民顯然不在少數。反修例風暴引爆不滿政府情况，觀乎林鄭最新發言，看不到政府有何良方去緩和緊張局勢，令許多市民失望。即使林鄭重申「修例已死」，當局一日不宣布正式撤回，以及成立獨立委員會全面調查反修例風暴真相，恐怕不易令局勢緩和下來。

不少人對「8．5三罷」持包容體諒態度，可是部分市民為了生計不想參與罷工，他們的權利和自由也應該得到尊重。昨天早上繁忙時間發生的全線癱瘓港鐵行動，導致一些上班族無奈「被罷工」；各區一連串堵路行動，包括堵塞紅隧九龍入口和龍翔道等主要幹道，亦對其他人構成嚴重妨礙。港鐵提到，昨天在路軌發現多樣大型雜物，包括單車、手推車和鐵枝等，嚴重危害列車運作和乘客安全，有列車在大學站附近撞到一輛手推車，需要駛回車廠檢查。罷工與否是個人選擇，若將一己意志強加於別人，明顯有違自由價值。如果這些蓄意妨礙鐵路運作的行動，目標是想「極大化」罷工效果，社會有必要問，人們是否可以為求目的不擇手段，罔顧他人意願及安全？

癱瘓交通起爭執打鬥

各方應冷靜遏阻暴力

對於受癱瘓鐵路和堵塞道路影響的市民來說，這已經談不上是合理抗爭，而是被迫接受「攬炒」，有人反感、憤怒甚至反抗，並不叫人意外。昨天早上，多個港鐵站都有市民與示威者衝突，有乘客不滿車門被阻，與示威者先是口角罵戰，其後更「講手」動粗，甚至出現以滅火筒噴向對方的場面。旺角、黃大仙等地則有反對堵路市民，與示威者互相指罵，元朗和金鐘更發生驚險場面，示威者佔據馬路架設路障，有駕車者不滿阻路，驅車硬闖，有佔路者走避不及受傷，事件中沒有出現嚴重傷亡 ，實屬萬幸。入夜後，示威者在北角堵塞道路，有人持械到場，與激進示威者械鬥，場面駭人。荃灣亦有人持械追打黑衣示威者，雙方爆發械鬥，多人受傷。

憤怒、仇恨和暴力正把香港吞噬。示威者衝擊多區警署，警方使用催淚彈等武器亦愈益頻繁，不知何時方休。昨天多區出現群眾爭執打鬥，是很危險的信號，反映社會撕裂顯著加劇，人人憤怒情緒都在升溫，愈來愈不能容忍不同意見，甚至企圖訴諸言語和肢體暴力，「群眾鬥群眾」風險持續上升，當下各方必須保持冷靜克制，避免事態再惡化。

長期以來，香港的經濟風險都很低，政治風險更幾乎是零，可是經歷了近兩個月的動盪，外資對香港的看法，可能已出現根本變化，就算局勢得以緩和下來，也不容易回復舊觀。暴力不能解決問題，只會引來更多暴力，最終令香港失控「攬炒」，輸的是全港市民。一國兩制是香港唯一活路，以為港獨行得通的人，實際是把香港推向絕路。為了遏阻暴力蔓延，特區政府必須採取更多行動，釜底抽薪紓減民憤，社會各界亦要向暴力說不，否則局勢惡化下去，誰都不敢保證，一覺醒來香港會否還有一國兩制。

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