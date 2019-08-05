社評：陸停自由行對台示警 後續影響恐超越選舉

與以往選前限制不同

或屬窮台戰略一部分

與馬英九執政時陸客高峰時一年赴台400萬人次相比，蔡英文上台後陸客人數已經大減。據大陸統計，2018年赴台陸客約269.6萬人次，比2017年減少1.35%，其中自由行旅客107萬人次。以本月到明年1月大選約半年計，台灣旅遊業者估計自由行陸客會減少約70萬，經濟損失約新台幣200億元，消息公布翌日，台灣觀光類酒店業股的股價應聲下挫。台灣內政部評估，大陸停發簽注效應，最快到第四季或明年首季才會顯現，以陸客每月來台自由行10萬人次（業界估計是15萬人次）估算，對台灣經濟增長率的影響僅0.1個百分點。

叫停自由行對台灣整體經濟損失或許不大，但值得注意的是北京這項動作傳達的信息。過去台灣選舉前，大陸也會低調減少赴台遊客，惟今次卻首次正式發布官方公告，顯然是希望擴散信息，引起關注，達到警示效果。

在官方公告中，開首明言是「鑑於當前兩岸關係」，直接表達對台灣當局的不滿。似乎生怕外人看不懂，國台辦發言人馬曉光翌日再評論稱，大陸居民赴台自由行試點，是在兩岸關係和平發展大背景下啟動。他指摘民進黨當局不斷推進「台獨」，煽動對大陸敵意，挑動兩岸對立，嚴重破壞自由行試點的基礎和條件，又表示兩岸同胞都希望兩岸關係早日回到和平發展正確軌道上來，陸客赴台旅遊能盡快回復正常、健康局面。言下之意，只要兩岸關係未得改善，陸客自由行就不會恢復。

以往北京在台灣選前縮減陸客，多於投票前3個月時實施，目前距台灣明年1月11日大選投票日還有半年，預示這次大陸減少赴台遊客的目的似有所不同。而且過去減少的多是旅行團，今次則對自由行散客開刀。有分析認為，此舉不像是應對選舉的臨時措施，而是「窮台戰略」的一部分，減少散客對台灣的旅遊業者與中南部鄉村衝擊相對較小，打擊面較小。不排除叫停自由行只是對台經濟施壓的第一步，後續可能還會有舉措出台。在兩岸經貿往來中，台方去年有800億美元順差，若失去大陸市場，台灣的國際收支即變赤字。

台灣總統蔡英文批評大陸此舉是「戰略上很大的錯誤」，又說觀光不應被政治化，說明她深知北京此舉的針對意味。在當今世界，貿易制裁固然是雙刃劍，卻愈來愈常被用作政治武器，從美國制裁中興、華為，到日本制裁韓國，這類「殺敵一千，自損八百」的焦土政策，屢見不鮮。從威脅要對美企設「不可靠實體清單」，到宣布制裁對台軍售的美企看，北京也傾向走令對手畏威的路線。

京對台思維跳脫窠臼

港台來往恐再受限縮

過去，每到台灣選舉前，大陸都盡量避免出台激烈的對台舉措，以免被民進黨「撿到槍」炒作，但今次不僅高調叫停赴台自由行，解放軍更在台海大規模軍演，顯示北京對台政策已跳脫被台灣選舉綑綁的窠臼，不再懼怕對民進黨有利，由寄希望於台灣人民，變成以我為主。經過近年的島內形勢演變，大陸對和平統一台灣的前景日趨幻滅，對於藍綠誰人上台，已經沒有以往那麼在意。

島內的選戰會否因大陸的這種介入生變仍難逆料，但現在看來，在藍綠勢均力敵的較量中，以台北市長柯文哲代表的白色力量下月若加入戰團，恐怕對蔡英文的威脅更大一些。但無論如何，2020年台灣的大選，都不同於以往，將會是影響兩岸關係未來5到10年的重要分水嶺。

長期以來，香港既是兩岸交往的紐帶，又是兩岸角力的戰場。因兩岸關係改善，前幾年港台關係也升溫，台灣駐港機構得以正名，香港亦開設駐台機構，兩地交往空前密切。隨着兩岸關係低迷，港台關係也受影響，特別是今次反修例風波，因涉台案件而起，台方高調介入，已觸碰北京眼中「紅線」，後續對港台官方關係會產生何種影響，值得高度關注。在台北有人提議修訂《港澳關係條例》以制裁港警和官員的氣氛下，港台兩地人員來往會否再受限縮，雙方派駐人員會否重演港英時期遭驅逐的情况，令人十分憂心。

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