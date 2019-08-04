社評：中美貿易戰 都在邊打邊拖

外界一般未預料特朗普會在此刻宣布加徵中國進口商品關稅，並非因為特朗普6月29日在大阪跟國家主席習近平會晤時作出了應允，特朗普不守承諾的例子太多了。而是因為中美之間的博弈，雙方近期釋出的善意多於對抗，在上海談判前夕，美國暫緩對台出售爭議最大的F-16戰機；特朗普公開表示不贊成香港的示威出現暴力，又以「暴動」（riot）而非過去慣用的「抗議」（protest）來形容最近香港出現的警民衝突。中國也向美國訂購大豆、凍肉和棉花等農產品，但或許因詢價等手續辦理需時，特朗普直截了當地說，中國至今還未兌現購買美國農產品的承諾。

中美高級別官員的貿易談判已經開過12輪，一度傳出九成分歧都已解決，就剩最後的小問題，但5月份談判突陷破裂邊緣。即使如此，雙方為重啟談判，都釋出善意，爭取談判能順利繼續。然而，雙方的分歧又似乎永無徹底解決之方。原因可能是中美已進入全方位較量階段，貿易紛爭牽涉到其他方面的爭鬥，從華為到台灣，一波未平一波又起，特朗普多次表示要達到一個全方位的歷史性協議，根本是不可能的。

中國拖延貿易協議

買時間發展高科技

特朗普不止一次表示，中國在拖延談判，希望拖到明年美國大選，當他的對手勝出才重新談條件。特朗普本人是否真的這麼想？中國是否真的這麼做？外界無從猜測，但種種迹象顯示，中美雙方確實都在拖，中國對於重啟談判開出的價碼很簡單，就是美國先不要實施加徵關稅，只要不加徵關稅，一直談下去都可以。估計中國此舉的動機也很簡單，中國需要的是時間，來發展高科技和令經濟發展模式轉型，中國在高科技雖然有些領域已經追上甚至領先世界水平，但在很多方面仍相當落後。不過，中國有自信和能力，只要高科技發展起來，經濟轉型就事半功倍，更加暢順。達到這兩個目標，中美貿易對中國的重要性就會降低。

美國每四年一次的總統選舉，對美國人而言是天大的事。特朗普競選連任，歷史證明，競選連任的勝出幾率很高，而且民調結果說明他的支持度頗高。影響選民投票取向的關鍵因素是經濟，美國的經濟自特朗普上任以來表現不錯，在各種數據反映良好的情况下，特朗普仍向聯儲局施壓要求減息，令後者被迫減息四分之一厘，特朗普還認為減得不夠，在在顯示他是在為大選做鋪墊。

特朗普拖延談判

以利攻擊民主黨

既然經濟表現是競選的關鍵因素，特朗普明知加徵關稅會導致消費品價格上升而影響通脹，又明知無論加多少關稅也不可能將原在中國設廠生產的企業職位轉回美國，為什麼他還不盡快與中國達成協議？反而美國的「長臂」愈伸愈遠，加徵關稅的威脅無遠弗屆，延伸到歐盟、日本、印度以至最新的越南。這種表現跟為大選做準備好像是背道而馳的。

其實，貿易談判的靈活性高和隨意性大，且美國作為最大的商品輸入國，籌碼和工具甚多。過去幾年證明，只要重新談判，美國可謂要風得風、要雨得雨。跟北鄰加拿大的談判，到最後只答應在牛奶製品稍微讓步就可在其他方面大獲全勝；對南鄰墨西哥簡直是予取予求；即使面對強大的對手如歐盟，在鋼鐵問題上強硬了，在汽車關稅問題上可以先凍結不執行加徵關稅，什麼時候需要就什麼時候實施，一切還是美國說了算。美國是否要等大選的高潮臨近的時候，使出幾個殺手鐧，到時看情况跟中國達成部分協議也行，徹底撕破臉皮宣布無限期停止談判也可以，一切取決大選形勢的需要。而特朗普一直在指控中國因寄望於民主黨候選人而實施的拖字訣，只要談判未有結果，就可繼續以此攻擊民主黨對手，這才是他的大選盤算。

中國採取拖字訣，邊談邊打，什麼時候可以答應什麼條件，尚且難以捉摸；美國的拖字訣，所產生的不確定因素就更大，今天鼓勵企業撤出中國到越南，明天就威脅對越南加徵關稅，企業更無所適從。兩個大國博弈，籌碼都多，都不按牌理出牌，好戲連場，第三方行事只能小心留神，自求多福。

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