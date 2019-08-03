社評：特朗普降低調門 港局須自求多福

中美就港事針鋒相對

特朗普講話有助降溫

中方指控美國等「外部勢力」介入香港反修例風暴，無論措辭和立場均愈來愈強硬。7‧21衝擊中聯辦事件後，外交部發言人華春瑩表示，「可以明顯看出有外國勢力在背後操縱、策劃甚至組織有關行動的迹象」，反問「美國在近期香港事態當中扮演什麼角色」，「奉勸美國趁早收回在香港伸出的黑手」。全國政協副主席、前行政長官董建華更公開點名台灣和美國，是反修例風暴「幕後推手」。

反修例風暴愈演愈烈，根源是特區政府漠視民意，試圖強行修訂《逃犯條例》，之後又遲遲未有回應訴求，包括正式撤回修例以及成立獨立調查委員會。物必先腐也而後蟲生，倘若沒有內因，外力也無從介入，特區政府必須採取切實行動回應訴求。不過話說回來，香港是高度開放社會，外部因素影響從來都存在，這是歷史演變所決定的。有關「外部勢力」介入的爭議，就如運房局前局長張炳良所言，「國際政治錯綜複雜、撲朔迷離，人們的確不能一廂情願」。

新華社周四發表了中共中央政治局委員、中央外事工作辦公室主任楊潔篪的訪問。楊潔篪抨擊美國等一些西方國家政府「不斷向香港局勢煽風點火」，嚴正要求「立即停止以任何形式干預香港事務」。楊潔篪主管中央外事工作，更常以國家主席習近平特別代表身分外訪，他的這番發言，是迄今中央作出的最高層次表態和警告。

反修例風暴爆發以來，香港局勢引起了世界輿論的關注，各地政府中以美英和台北當局說得最多。今年北京提出以「一國兩制台灣模式」實現統一，近期台北則一再表示，「香港一國兩制的經驗，更堅定台灣守護自由、民主及主權的決心」。美國國務院多次就香港示威和暴力事件發表聲明，除呼籲各方克制，亦對「香港自治受侵蝕」表示關注，國務卿蓬佩奧更稱，香港目前持續的問題，是由專制統治引起，「希望北京尊重香港及涉及香港的協議」，惹來中方強烈反駁，除諷刺蓬佩奧仍視自己為中情局負責人，又指「香港自治侵蝕論」是「別有用心的政治抹黑」。

相比之下，特朗普因應香港局勢的發言，一直相對「客氣」，較少「抽水」，例如衝擊中聯辦事件後，特朗普曾表示，「我認為習近平的做法相當負責任」，「示威已持續了一段長時間，我希望他會做正確的事」。然而即使有這番「客氣話」在前，特朗普在本港時間周五凌晨的發言，仍然令人意外。

特朗普除了強調反修例風暴是香港與北京之間的事情，還用上「riots」（騷動或暴動）一詞，以「riots已持續了一段長時間」，代替了之前的表述。有關說法在香港惹來不少注視，同時亦令人關注特朗普是否想向北京發出政治信息。即使撇開「riots」一字不談，特朗普說話的上文下理，明顯是擺出置身事外姿態。

港需迴旋空間破僵局

減「外部因素」助鬆綁

特朗普就香港問題大幅降低調門，同日又宣布向總值3000億美元中國貨加徵10%關稅，葫蘆裏賣什麼藥，確實耐人尋味。上月初，剛卸任美國駐港澳總領事一職的唐偉康，準備在華盛頓智庫發表演說，但活動在原定日期前一天突然押後，根據《金融時報》報道，唐偉康原本計劃就香港自治情况，嚴厲批評北京，但華府要求刪去相關內容，以免影響中美經貿談判。最近唐偉康公開表示，特朗普政府傾向將中美貿易議題放在優先位置，把香港等議題列作次要。領土主權是北京眼中核心利益，中方有否警告過特朗普不得以香港問題作為貿易談判籌碼，外界無從得知，不過特朗普的最新取態，似乎確是不想中方有此聯想。

香港動盪局勢持續，死結愈拉愈緊，解鈴還須繫鈴人，特區政府須負起責任，回應訴求與民和解。為打破眼前政治僵局，香港需要更多政治迴旋空間，有關外部勢力的紛爭，以及中央取態，都是束縛因素。究竟「外部勢力」做過什麼？北京又掌握了什麼情報？外界難以得知，唯一肯定是，「外部勢力」問題會影響中央對香港局勢的研判和應對，從而影響香港事態發展。讓香港從國際外交博弈張力中掙脫出來，有助減少中央疑慮，亦可避免香港成為磨心。

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