社評：儲局減息兩邊不討好 港人憂時局甚於息口

儲局主席「捍衛獨立」

中間落墨未釋疑惑

美國聯儲局對上一次減息已是2008年底，當時聯儲局為了應對金融海嘯，將利率降至接近零水平，其後更推出「量化寬鬆」措施，大舉買債變相印鈔「放水」，不惜擴大資產負債表規模。超低息環境維持7年，直至2015年底，聯儲局開始「收水」，推動利率正常化，加息周期展開，同時逐步縮減買債規模。

特朗普上任以來，最關心的就是股市表現，視之為「政績」。當前中美貿易戰正酣，加上明年是大選年，特朗普不斷施壓要聯儲局減息，不滿鮑威爾之說甚囂塵上，有意炒人傳聞不脛而走，華爾街亦樂見美股「步步高升」，為減息推波助瀾。最近特朗普高調要求「大幅減息」，幅度劍指半厘，同時叫停「縮表」（縮減資產負債表），明言若非聯儲局收緊貨幣政策，美股表現將更強。

當前美國經濟走勢良好，莫說「大幅減息」，連是否需要減息，亦大有商榷餘地。美國第二季GDP增長2.1%，勝過市場預期，失業率是近半世紀最低，消費表現持續強勁，在這種情况下減息，其實相當罕見。聯儲局一直強調決策獨立，不受政治因素影響，倘若為了討好總統和滿足投資者贏錢欲望去做決定，公信力將嚴重受損。美國有評論形容，這次是聯儲局史上其中一次最不情不願的減息，鮑威爾既要捍衛聯儲局獨立形象，同時又要說服外界，為何經濟表現理想仍要減息。

鮑威爾和聯儲局的做法，似乎是嘗試中間落墨。一方面，聯儲局未有大幅減息，只減四分之一厘；另一方面，局方又同意提早兩個月叫停「縮表」，令不少分析師大跌眼鏡。鮑威爾否認因為白宮施壓減息。他搬出來的減息理據，是要為經濟「買一個保險」。他表示，美國經濟既有正面亦有負面發展，雖然上半年增長速度「健康」，不過製造業表現連續兩季下跌，通脹率低於2％的目標，加上全球增長疲弱，現在減息是要抵禦經濟下行風險。

聯儲局最新議息聲明對美國經濟的描述，跟6月的內容大致相同；一個地方的經濟狀况，在大多數時候總會同時有正面和負面發展，鮑威爾為減息解畫，說服力有多少，恐怕見仁見智。誠然，美國經濟確有長遠隱憂，例如很多新增職位都是臨時工或低收入服務業職位，可是減息作為刺激經濟的主要工具，通常在形勢嚴峻時才使用，刻下美國顯然不在此列。

鮑威爾形容今回是「保險式減息」，強調這只是經濟上升周期中段一次政策調整，並未進入減息周期，暗示無意大幅減息，惟同時亦不排除會再減息。這種說法，與其說是面面俱圓，不如說是兩邊不討好。特朗普強調應展開「長期進取減息周期」，華爾街亦嫌「減得少」；至於認為根本毋須減息的經濟專家，對於鮑威爾能否頂住白宮和華爾街壓力，亦將信將疑。

息口對港影響不如前

資金外流風險更堪憂

今次減息帶來的道德風險，是部分人可能認為「哭得大聲有奶喝」，減息踏出了第一步，只要死纏爛打，自然陸續有來。根據鮑威爾的邏輯，這次「保險式減息」，很大程度是「預防」中美貿易戰等不明朗因素影響；反過來說，特朗普只要持續製造貿易摩擦和地緣政治緊張，就有機會促使聯儲局繼續減息。當前聯邦基金利率目標區間為2至2.25厘，息口仍處於歷史上偏低水平，倘若一再減息，將削弱日後聯儲局「減息抗逆」能力。近期美國有評論關注企業高風險借貸太多的問題，減息將會火上加油，波士頓聯邦儲備銀行行長羅森格倫亦警告，「保險式減息」可能刺激資產泡沫、助長過度借貸。

全球經濟增長放緩，美國減息短期內總有刺激作用，惟長期影響仍需觀察。美國息口走勢變化，對香港經濟雖有一定影響，惟近年效應似乎有所減弱，4年來美國8次加息，香港樓市和消費意欲未受多少影響。觀乎近期形勢，本港經濟和樓市對美國息口的敏感度，顯然不及社會動盪和中美貿易戰。雖然特區財金官員一再表示，近期未見資金大規模外流，可是有投資界人士指出，確有一些大戶和富豪搭建資金通道，必要時可以迅速將大筆資金搬離香港。一旦資金大規模外流，香港的國際金融中心地位，有可能面臨嚴重衝擊。

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