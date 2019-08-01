社評：聆聽校長肺腑之言 勿讓暴力吞噬香港

暴力事件愈演愈烈

擦槍走火風險上升

反修例風暴持續個多月，迄今未見出路，更令人憂心的是，暴力烈度和頻密程度都在不斷上升。警方指激進示威者行徑愈益暴力，人權組織亦質疑警方所用武力持續升級，元朗襲擊事件，暴力分子毆打不同政見者，更是目無法紀，成為激化危機的另一變數。香港由安全城市突然變成火藥桶，稍一不慎隨時可能「搞出人命」，周二深夜的包圍葵涌和天水圍警署事件，正是最新例子。

周日港島西區爆發嚴重警民衝突，警方決定檢控44人暴動罪，大批示威者在葵涌和天水圍包圍警署，要求放人。在葵涌，有示威者擲物攻擊警察，有警員揮棍驅趕示威者及擎槍示警。事後警方表示，涉事警員所持長槍，配備的是布袋彈，擎槍只是戒備自保。不過話說回來，倘若在場有人以為警員準備開槍發射實彈，採取更激烈行動對抗，真的有可能「擦槍走火」。至於天水圍警署外有車輛高速駛過，朝示威者方向發射多枚煙花，導致數人受傷，則再次反映社會撕裂水火不容的情况，已成為「計時炸彈」。自由開放是香港的基石，社會各方對不同觀點愈益拒絕容忍，動輒訴諸言語攻擊甚或暴力傷人，對香港核心價值將帶來難以彌補的傷害。

暴力滋長仇恨，仇恨助長暴力，現時香港就是陷入了這樣的惡性循環，所有愛護香港的人，都應該盡快設法將香港從暴力漩渦中拯救出來。教大校長張仁良去信行政長官，就當前危機獻言，展現的也是這一份情懷。今次危機政府是始作俑者，有責任採取更多行動，主動化解困局，防止擦槍走火。雖然政府表示修例已經「壽終正寢」，可是大多數市民最希望聽到的仍是「撤回」二字，這不僅是字眼問題，而是當局是否願意聆聽主流民意的原則問題，可說是政府向公眾釋出和解誠意的最基本一步。張仁良建議政府清楚表明「正式撤回」修例，為官民對話奠下基礎，政府應該從善如流。

政治問題政治解決，張仁良表示，暴力只會導致更多暴力，將香港推入危險境地，不能解決問題，實乃肺腑之言。他倡議成立的公開對話平台，最大作用也是以理性討論，代替訴諸暴力與強權。張仁良慨嘆現時香港不似是「我們認識的香港」，強調任何暴力都不應縱容、姑息及助長，「大家要向暴力說不」；科大校長史維向學生及教職員發信亦提到，大部分反修例市民堅持以和平追求公義自由民主，這種態度在近日事件中「不被鼓勵」，實屬非常不幸。兩位校長古道熱腸，說的都是肺腑之言，希望香港不要淪為暴力之都。各方應該聆聽他們的忠告，保持冷靜克制，各種煽動暴力仇恨的政治操作亦應該停止，給香港留下一條活路。

撤回修例獨立調查

政府需要回應訴求

反修例風暴發展至今，事態愈益複雜，撕裂愈來愈深。元朗襲擊事件，警方反應緩慢備受質疑，據悉廉署已主動調查是否有警務人員「公職人員行為失當」；警方徵詢律政司意見後，以暴動罪控告44名7．28事件被捕者，同樣引發爭議，據報律政司內部有人發起聯署，質疑是政治檢控。另一邊廂，前行政長官董建華則公開點名，指台灣和美國是香港亂局幕後黑手。我們堅持，唯有成立獨立調查委員會，全方位審視反修例風暴，始能還原事件全貌，弄清楚政府、示威者、警方以至外部勢力的角色，從而為縮窄社會分歧撫平傷口，提供客觀事實基礎。

現時香港暴力失控的情况，莫說是張仁良校長，相信絕大部分市民在兩個月前都無法想像。政府必須盡快行動，提出解決危機可行方法，否則擦槍走火奪命，可能只是遲早問題，不是有警察喪生，就是示威者先亡。近期不少社會領袖呼籲獨立調查事件，誠如史維校長所言，即使政府面對極大困難，亦應展示勇氣及領導能力，作出回應及行動。獨立調查由大法官主持，亦非單單針對警隊，觀乎目前社會「疑警」氛圍，唯有獨立調查才有機會讓警隊恢復聲譽，警察組織應該支持配合，不應擔心調查對警隊不公。

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