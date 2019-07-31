社評：經濟烏雲罩香港 傷及筋骨最堪憂

大小氣候俱不利

民生打擊勿低估

政府今天公布第二季經濟增長初值，連日來財經官員都吹淡風。商經局長邱騰華表示，中美貿易戰對全球經濟帶來實質傷害，短期內不會「雨過天青」，最近國際貨幣基金組織又再調低全球經濟增長預測，是10個月來第四次，本港今年首季GDP增長只有0.6%，次季情况未許樂觀，經濟下行風險顯著增加。有分析師推測第二季GDP按年增長近乎零，甚至不排除出現負增長的可能。

香港第二季經濟出現了戲劇轉折，原本逐步向好的經濟氣氛，在5月初中美貿易戰惡化後急轉直下，6月中反修例風暴爆發後，更有進一步惡化之勢。一項調查顯示，本港6月份消費者信心指數跌見5年最低水平。政府最新經濟增長數字究竟是在預期之中，還是意料之外，今天便會揭盅，然而必須指出的是，即使數字較預期理想，也不過是滯後數據，很大程只反映中美貿易戰惡化對香港的衝擊，並未真正反映過去數周反修例風暴愈演愈烈的影響。

綜合不同業界人士說法，7月份本港整體經濟表現很差，貿易、零售、貨運及旅遊等多個行業的指標紛紛向下。香港零售管理協會表示，大部分會員公司在6月及7月第一個星期的營業額，平均錄得單位數至雙位數跌幅，預料傳統暑假旺季生意額將大受影響，全年整體銷售額可能出現雙位數的負增長；有國際奢侈品品牌亦預警，7月份在港銷售數字顯著下跌。酒店業方面，房間入住率亦見下跌，具體跌幅說法不一，由一成至三四成不等，然而可以肯定的是，隨着英日星洲等國先後對港發出旅遊警示，預料旅遊業受到的打擊，勢將進一步擴大。

政治事件對經濟影響可大可小，倘若沒有傷及經濟基本面，一般較易復元。有分析師提到，2014年佔領運動持續79天，惟對香港經濟影響輕微，可是當年經驗能否套用到今朝，又是另一個問題。

路透社引述分析師指出，單計過去8周事態對香港經濟的影響，已較整場佔領運動更為嚴重，除了由於示威活動「遍地開花」、影響範圍更廣，亦因為暴力程度更為激烈。當年佔領運動爆發兩個月後已漸見疲態，社會上的不滿聲音亦日漸增加；相比之下，反修例風暴發展至今，示威者與政府的對抗仍在不斷升級，未來數周有可能出現罷工罷市，各式示威和不合作運動亦不知持續到何時。根據路透社說法，有金鐘食肆和商戶表示，7月份客流比之前一個月大跌三分之一，部分人雖然不滿政府未有回應民間訴求，惟亦開始擔心飯碗。倘若危機曠日持久，中小企、小商戶以至一般市民生計，難免受到愈來愈大影響。

回應訴求政府有責

避免以經濟作籌碼

無論是外圍經濟大氣候，還是社會內部小氣候，目前香港面對的形勢都相當嚴峻。香港沒有能力左右大氣候，只能充當旁觀者，密切留意美國聯儲局減息步伐、歐洲央行會否放水，以及中國對下半年經濟走勢的研判，然而說到小氣候，即使一時三刻未能解困，各方仍有機會設法阻止情况惡化。

近日香港美國商會和評級機構惠譽均對香港局勢表示關注，除了着眼短期經濟打擊，也注視長遠營商環境影響。美國商會引述調查指出，國際企業擔心暴力升級和政治僵局持續，令香港成為愈來愈危險的地方，呼籲特區政府採取切實行動，解決近期示威的根本原因，滿足社會期望，同時亦促請市民避免暴力，與政府進行建設性對話，以免暴力破壞行徑令香港經濟及文化付上代價。惠譽則表示，香港金融底子雖厚，但社會不安和市民愈益不信任政府，長遠會打擊商業信心，損害政府管治質素與效率。

多年來香港在眾多國際競爭力排行榜位居前列，全賴良好的管治水平、法治基礎、營商環境及監管制度，現時的危機，正動搖着這一系列核心競爭力，傷及香港經濟筋骨。政府是這場危機的始作俑者，有責任回應社會訴求，正式撤回修例，以及成立獨立調查委員會，全面還原反修例風暴真相，設法讓社會回復平靜。香港經濟惡化，受害的是每一名市民，以香港經濟作為政治鬥爭籌碼，同樣應該避免。

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