社評：中央忍手現迴旋空間 港府獨立調查勿猶豫

一國兩制自行找出路

中央為港留政治空間

反修例風暴持續個多月，衝突不斷升級。剛過去的周六和周日，元朗和上環接連爆發激烈衝突，場面恍如巷戰，人權組織批評警方武力升級，警方亦指激進示威者暴力程度愈演愈烈。外國商會援引調查顯示，國際企業對香港短期前景感到悲觀，擔心暴力升級及政治僵局會令香港成為愈來愈危險的地方。近日不少人關注，中央會否強力介入香港局勢，諸如出動駐港解放軍維持治安，又或援引《基本法》第18條，宣布香港進入緊急狀態，在港實施全國性法律。昨天國務院罕有就香港事務召開記者會，自然惹人注目。

平情而論，這次記者會雖然罕見，惟主講者只是國務院港澳辦新聞發言人，並非國家領導人或中央高級官員，宣布重大政策或舉措的機會本來就相當低。記者會內容未見出乎意料之處，主要就是有系統闡述中央對當前香港局勢看法，包括﹕1）重申一國兩制方針底線，不容危害國家主權安全行為，香港近期事態超出和平遊行示威範圍，破壞香港繁榮穩定大局，已經觸及一國兩制原則底線；2）堅決支持行政長官林鄭月娥帶領特區政府依法施政、堅決支持警方嚴正執法；3）希望香港各界堅決守護法治，旗幟鮮明反對和抵制暴力；4）希望香港盡快走出政治紛爭，特區政府和社會應想方設法採取更有效舉措，推動經濟改善民生，尤其是幫助年輕人解決學業、就業和住屋等困難。

早前外交部發言人華春瑩提出「黑手論」警告美國，昨天港澳辦發言人亦批評，有西方勢力在近期香港事件中扮演「不太光彩」角色。北京幕後如何應對，外界不得而知，惟觀乎整場記者會，不管是短期穩定局勢，還是長遠處理社會深層次問題，中央的基調，仍是香港內部事務由特區政府和各界自行處理，中央角色只是支持配合。記者會上，中央只是一般地重申支持香港，並沒有指示香港作出什麼具體舉措。

從中央角度而言，這次記者會的作用，一是宣示中央對港有真正話語權，二是重申一國兩制方針不變。會上有記者提到出動駐軍和政改等問題，港澳辦發言人大抵只是重申《基本法》及相關法例有明確規定，沒有更多闡述，惟換個角度看，中央至少沒有說準備出手。刻下香港局勢嚴峻，「無驚無險」就是福，港澳辦的說法，應可暫紓出動解放軍的憂慮。另外，有記者追問中央會否支持特區政府成立獨立調查委員會，發言人說現時最重要是先制止暴力、恢復社會安定。港澳辦未有正面回應獨立調查一事，不過話說回來，如果中央明確表態，無論支持還是反對，都有具體介入香港內部事務之嫌，對一國兩制亦未必是好事。

獨立調查還原真相

警可把握機會解釋

當前香港亂局，源於政府失政失當，不管出於政治責任還是一國兩制原則，都應該由特區政府收拾殘局。香港仍有自行處理眼前困局的政治空間，特區政府應該好好把握，盡快採取行動，包括回應民間訴求正式撤回修例，以及成立獨立調查委員會。誠然，當部分激進示威者的口號是所謂「光復香港」、「時代革命」，獨立調查是否一定能夠解決眼前危機、令香港回復穩定，難言有十足把握，然而這已是迄今可見最有希望的出路，可以讓社會冷靜下來，避免情勢的發展被小撮極端者騎劫。

當前社會嚴重撕裂，不同立場人士各執一詞，互不信任，唯有還原真相，才能有客觀基礎促進和解。最近愈來愈多社會領袖支持獨立調查，他們沒有政治目的，也沒有暗中搞政治操作、存心針對某一方，只是一心希望香港可以重回正軌。政府應該回應這些理性呼籲。

我們再三強調，獨立調查目的不是針對警方，而是就着反修例風暴始末，還原事實全貌，由政府責任、激進示威者行為、警方應對策略，以至外部勢力介入等，全都包羅其中。獨立調查看的是大局，可與監警會處理具體投訴的機制並行不悖。有警察組織代表擔心，獨立調查會令警隊成為政治攻擊對象，示威者亦不會像政府及警隊般，在聆訊中合作提供資料，變相對警方不公不利；不過從另一角度看，獨立調查對警方也是一個機會，好讓他們說清楚執行職務面對的難處，澄清網上廣泛流傳的一些誤會和不確指控，獨立調查由大法官主持，公平公正毋庸置疑，若警方有蒙冤之處，獨立調查自然會還警方公道。

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