社評：深圳成先行示範區 香港不進則退堪憂

所謂歷史關頭，有4個方面可以作為審視的角度。一是建政70周年之際，二是深圳開發40周年之際，三是粵港澳大灣區方興未艾之際，四是香港發生政治混亂之際。

新中國成立70周年，馬上要全面進入小康社會，小康的標準不僅僅是國民生產總值達到多少美元，簡單來說是市民能夠經濟安定、生活安康，大而化之的概念應該是政府遵照法治施政，尊重個體價值；市民遵紀守法，積極奮發。深圳市在這方面是否都已經做到很好，還可以逐一評價，但中央以深圳作為標準，也可以引領全體國民去思考和各級政府去尋找差距。

深圳在40年前以一個小漁村，如今蛻變成為一個特大城市，無論速度與幅度，在世界歷史上都是罕見的例子。其實，上海、廣州等其他城市發展的成就也不遑多讓，但深圳市白手興家，而且後勁十足，今年上半年的經濟增長率，深圳是7.4%，在各方面的底子都比深圳強得多的廣州是7.1%，上海是5.9%。改革開放40周年，中央提出的口號是「改革再出發」，深圳在經濟發展模式轉型方面做得比其他城市好，從「三來一補」的代工，銳意發展自身的製造業，目前搖身一變，以創新科技作為經濟增長龍頭，成為可持續發展的典範。

4個歷史時刻

成就深圳模式

在新中國建國與改革開放周年的歷史時刻，將深圳樹立為「先行示範區」，饒有意義。過去廣東在全國改革開放「先行一步」，比較簡單，只要中央在政策上開綠燈，而且縮小禁區範圍，廣東就可以「邁步先行」，而目前對深圳的要求，不但要先行，還要示範，那麼，其發展的模式是否可以在全國其他城市複製，就成為了需要討論的問題，今後深圳的每一個新政，不但要考慮在深圳實施是否可行，還要考慮全國其他城市的條件，與此同時，其他城市向中央要求在政策上跟深圳看齊，對中央也有一定的壓力。

深圳發展迅猛，其政治與經濟地位，使她在廣東的位置很難擺正，一直以來都有傳聞說深圳要升格為第五個直轄市。其實，直轄市是行政級別和權力的提升，現在中央沒有按傳統的思路出發，而是授予「先行示範區」，權利與義務並重，而且今後的發展，行政級別與權力的因素，將不如創意革新和奮發圖強的精神，這種象徵性的示範，也體現出中央在改革開放的創新思路。

中央提出要發展粵港澳大灣區，立意宏大，是對珠江三角洲未來發展模式的新要求，過去珠三角各自為政，無序發展，城市之間和行業之間，互相之間的競爭關係大於合作關係。不但珠三角要有共同目標，還要跟香港和澳門加強合作，形成協同效應。而大灣區從提出概念，到形成可執行的政策，工程艱巨猶如百廢待舉。中央深改委對深圳「先行示範區」的其中一個要求，就是「抓住大灣區建設重要機遇」，有一種理解是給予深圳作為大灣區發展的龍頭地位，而深圳市領導人在有關會議上也表示，「在粵港澳大灣區建設中，繼續增強核心引擎功能，聯動發展，為粵港澳大灣區這一重大國家戰略實施做出先行示範區的積極貢獻」。深圳的核心地位，今後應該可以制止爭議。

深圳香港兩城

合作多於競爭

深圳過去承接了香港製造業作為經濟發展的起點，近年在發展創新科技方面脫穎而出，香港只能望其項背，目前深圳也希望在金融地位方面有所提升，銳意打造前海成為國際金融中心，但由於人民幣國際化仍然需要一個過程，即使深圳與香港有競爭的關係，也是暗中較勁，况且香港無論如何「先行先試」，其條件在內地其他城市不可能有示範作用。所以，深圳之於香港，是合作關係大於競爭關係，在創新科技方面，香港具有研發和接近國際市場的優勢，深圳有商業轉化和生產製造的優勢，兩者合作，相得益彰。

深圳成為「先行示範區」的另一個歷史時刻，是在香港出現政治混亂之際，從6月開始的多番衝突，香港內部人心惶惶，外界對香港的印象在減分，今後如何發展，需要特區政府提出振奮人心的利民惠民政策，而深圳的進一步發展，可以為香港提供一個「大後方」，為工商業市場和人才流動提供一個更大的發展空間，雖然很多行業和很多市民未必會對這個「大後方」趨之若鶩，但深圳以至整個大灣區的有序發展，也可以成為香港的「定心丸」，其象徵意義不容小覷。

香港正處於一個十字路口，何去何從，需要香港各界從長計議，但起碼有一點可以作為借鑑，就是一河之隔的深圳，即使其發展模式未必可以在香港複製，但也不能不密切注視其今後的發展動向。

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