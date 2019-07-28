社評：約翰遜以脫歐逼宮上台或被反噬

英國2016年6月23日就脫歐議題公投後，決議退出歐盟，至今已經3年零1個月，其間首相卡梅倫辭職，繼任首相文翠珊周旋於歐盟與國內政黨之間，與歐盟就「分手費」和北愛邊界等問題達成協議，但脫歐方案三度遭國會否決，去年底還要面對一次黨內不信任動議，最終還是難逃被逼宮下台的厄運。而脫歐的限期，從今年3月29日，推延至10月31日。

約翰遜從政18年，曾任倫敦市長和多個內閣職務，近年人氣急升，他在脫歐倡議到公投運動中，主張以強硬姿態脫歐，成為外相後也極力反對文翠珊的軟弱無能，及後從文內閣跳船，另起爐灶在黨內發起逼宮，直到力壓多名對手成為首相。

約翰遜對於脫歐的強硬立場並非流於競選口號，他在就職演辭中宣布，留給他的時間只有99天，無論屆時有無協議，鐵定10月31日脫歐，並且推翻文翠珊跟歐盟訂立的分手費協議，表示不會為390億英鎊埋單。歐盟執委會主席容克跟約翰遜通電話後重申，原來跟英國達成的協議，沒有修改餘地。

歐盟堅持不會退讓

工黨呼籲舉行大選

約翰遜要面對的還有國內的反對派，工黨一直以來要求「軟着陸」，即有協議脫歐，但出於反對黨立場，反對執政保守黨提出的任何脫歐協議方案，現在更乘勝追擊，要求執政黨無論有無協議，脫歐方案都要提交國會討論，由人民來做最後決定，並呼籲盡快大選。

約翰遜上台所獲得的授權，是16萬保守黨黨員的投票，他們只佔英國人口總數的0.25%，約翰遜以66%的票數當選。本來這是英國的政制，雖有質疑但仍然行之有效，這次成為熱議，是因為脫歐公投的爭議，反而因勢均力敵的結果而變本加厲。51.9%的選民贊成脫歐，48.1%反對，而贊成脫歐的還分成硬脫歐和軟脫歐兩派，在莫衷一是的局面中，文翠珊無力扭轉乾坤，約翰遜何以力挽狂瀾？如果在沒有協議下硬脫歐，約翰遜能贏得大選的機會，實在成疑。

約翰遜從小就立志要當首相，還深入研究了英國政壇泰斗邱吉爾。約翰遜要競選連任，面對的議題就不止於脫歐，所以他在就職演辭中，同時就民生問題縱橫捭闔，從增聘兩萬名警察、增撥資源給醫療和教育系統、保證老人受到有尊嚴的照顧和提高每名學生平均撥款等等均有提及。他在國會的首次發言，也提到自己在倫敦市長任內當地兇殺案數字下降，持刀行劫受到控制，也是他力主的截查政策奏效。但民生問題需要經費，就會牽涉誰來付帳等令選民分化的問題，而且容易犯錯。工黨就指出，約翰遜所引述的兇殺案數字並不正確。

北愛和蘇格蘭離心離德

保守黨內分裂不容樂觀

文翠珊領導保守黨在英國執政，得到北愛爾蘭和蘇格蘭政黨一定程度支持，因為她所提出的脫歐方案，能夠照顧英倫四島中這兩個較有獨立傾向的地區，而約翰遜在首次內閣會議上明確表示，不同意原來已經達成協議的北愛爾蘭邊境替代方案，北愛爾蘭與蘇格蘭兩大政黨跟約翰遜離心離德是意料中事。英國要大選，哪一個候選人失去這兩大票源，勝選機會都會大打折扣。同樣重要的一個因素是，保守黨內部從來都不是鐵板一塊，加上在脫歐問題上的分裂，如果馬上大選，保守黨的內部不和將會成為硬傷。

約翰遜在牛津大學是辯論隊隊長，能夠清晰演繹立場並且雄辯滔滔，他是記者出身，善於概括觀點並列舉生動例子。然而，他也有口沒遮攔的陋習，如批評蒙黑面紗的穆斯林婦女像「郵筒」，對黑人、新移民、同性戀的惡語不堪入耳。雖然這些選民的數量未必能夠左右大局，但每一社群都失票若干，集腋成裘，約翰遜縱使有驚人魅力，也難力挽狂瀾。

按照過往多番的討論，一個能夠滿足英國人民期望、又能夠獲得歐盟同意的方案，如果有的話，早就被通過了，可以想像約翰遜不大可能提出一套左右逢源的方案，所以他才提出要硬脫歐，但目前英國國內要求大選的呼聲漸趨強烈，即使在脫歐前能夠避開，也躲不過硬脫歐後可能出現的亂局。

卡梅倫在提出以公投決定脫歐時豪賭了一次，結果被迫辭職收場，約翰遜再豪賭一次，結局如何，仍難預測。惟看來英國在脫歐問題上的亂局，將會持續更長時間。

■歡迎回應 editorial@mingpao.com