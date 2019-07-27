社評：祝願元朗平安 盼港大步躝過

元朗危機一觸即發

市民心情忐忑不安

反修例風暴持續個多月，暴力事件愈演愈烈。周日的元朗襲擊事件，白衣暴徒持械打人，目無法紀令人震驚。雖然部分傷者當日並沒有參與港島區的遊行，然而事件明顯有政治動機，白衣暴徒有意識針對有可能參加了示威的黑衣市民，以及幫助他們的人。市民對暴徒橫行憤怒不已，警方表現亦受到質疑。事後警方對未能及時阻止襲擊令市民受傷，表示「非常沉重和難過」，惟很多市民都不滿警方解釋。仇恨與怒火交織，有人發起今天舉行「光復元朗」的遊行，警方以公眾安全為由發出反對通知書，意味遊行違法，可是仍有市民表示，今天會到元朗表達訴求。

警方反對遊行申請，惹來不少爭議。有批評者認為，防止衝突責在警方，反對元朗遊行申請，妨礙市民表達自由，由高等法院原訟庭法官彭鍵基主持的上訴委員會，在考慮「能否保障絕大部分人安全」後，最終決定維持警方發出反對通知書的決定。平情而論，不管警方發不發出反對通知書，相信今天總有人會前往元朗，以各種方式表態，甚至不惜參與違法遊行集會，問題只在於事態到底會否朝人們不想見到的方向發展。

香港向來是安全城市，可是現在和平竟然成為需要祈盼之事，着實叫人感到悲哀。今天元朗居民出門之前，可能都會想一想，究竟穿什麼顏色的衣衫才合適。設想今天元朗可能出現的情况，最理想的當然是人人冷靜克制，平平安安，然而觀乎近期示威活動規律，遊行集會結束後每每發生暴力衝擊事件，不排除今天有可能出現肢體衝突場面，甚至發生流血械鬥的最壞情况。所有熱愛香港、不想見到衝突流血的人，今天心情難免七上八落。

白衣人襲擊事件發生後，元朗猶如一個火藥桶。星星之火可以燎原，即使只是一個小誤會，也有可能燃點起藥引。過去一周，網上出現很多仇恨和挑釁言論，有人提出圍堵十八鄉鄉事委員會，甚至攻擊鄉村、祠堂和山墳，元朗襲擊後一度有白衣人聚集的南邊圍，有女村民表示他們與事件無關，擔心無辜村民成為報復攻擊對象；另一邊廂，亦有人在網上威脅會向遊行人士高空擲物，甚至包括鏹水，視乎遊行路線而定。

以暴易暴非出路

勿讓憤怒冲昏頭

誠然，網民言論未必可以盡信，然而誰亦無法保證網民不會「講得出做得到」。反修例風暴以來，網上一些最初看似只是隨口說說的激烈行動，都被付諸實行，由於沒有「大台」約束，小撮示威者若要採取激烈行動，旁人想管也可能管不住。至於鄉民方面，連日來主流鄉事派和不少村民都與白衣暴徒劃清界線，不接受元朗襲擊事件是所謂的「保衛家族」，可是如果真的有人入村破壞祠堂或祖墳，鄉民絕不會善罷甘休。

立法會議員朱凱廸指出，從原居民角度，破壞祠堂或祖墳的行為，等同對所有宗族成員宣戰，原本「站不住腳的原居民『保家衛族』抗爭就會弄假成真」。倘若真的發生這種情况，村民群眾洶湧，就算今回警方有汲取教訓，及早做好警力部署，亦難保局勢一定能夠受控。11所大專院校校長表示，今天元朗的活動可能變得非常不穩定及危險，希望大學生遠離，以保障人身安全；200名現職及退休中學校長亦聯署聲明，希望所有中學生應好好照顧自己，遠離現場免受傷害，凡此種種，均反映目前情勢之凶險。

以暴易暴絕對不是解決問題的方法，早前香港總商會發表聲明，對於群眾擅自執法「替天行道」的趨勢亦深以為憂。元朗襲擊事件，罪在一小撮極端暴徒以及背後的慫恿者和策劃者，不在無辜鄉民，眼下唯有期望各方冷靜克制，避免因為仇恨敵意冲昏頭腦，輕舉妄動鑄成大錯，警方亦應做好維持治安工作，化危為安。

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