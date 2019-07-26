社評：公僕躁動響警號 政府勿續埋沙堆

公務員公開信批評

特區政府四面楚歌

近日網上出現多封由公務員或紀律部隊人員發起的反修例公開信，當中以一封據稱有逾500名行政主任匿名聯署的公開信最受注目。公開信對政府處理修例風波手法「深表遺憾」，批評當局漠視民意，又抨擊警方在元朗襲擊事件中沒有盡責保護市民，事後林鄭和警務處長的表現毫無承擔。另一封據稱由來自44個政策局和部門逾200名公務員發表的公開信更表示，如果政府繼續漠視民意，將會籌備具體工業行動。

由於公開信均以匿名方式發表，具體聯署人數未能求證，惟傳媒確認上述公開信均是來自公務員系統。全港有逾18萬公務員，政務主任（AO）協助政策制定，至於行政主任則負責政策局及政府部門的日常行政事宜，可說是政府部門骨幹。目前政府有數千名行政主任，根據公開信發起人說法，參與匿名聯署的行政主任佔總數超過一成，類似規模的行動，過去可謂絕無僅有。另外，作為林鄭「智囊」之一的政策創新與統籌辦事處，亦有員工設置「連儂牆」表達不滿，凡此種種均令人關注公務員團隊的情况。反修例風暴爆發以來，政府四面楚歌，公務員團隊和警方成為了當局維持管治的兩根支柱，倘若政府未能有效駕馭公務員團隊，管治危機有可能進一步惡化。

由港英殖民地政府時代到特區政府，一直強調公務員政治中立原則，這亦是香港賴以成功的核心價值之一。過去公務員都有共識，甚少以工作身分就政治事件表態，公開信事件難免引起爭議。2002年高官問責制實施後，時任公務員事務局長王永平向全體公務員發出指引，釐清問責官員與公務員的工作關係，闡述公務員應該遵守的基本原則，其中之一是政治中立。根據當年王永平說法，公務員的政治中立，建基於效忠政府的責任，一旦政府下決定後，不論個人立場如何，公務員應全力支持並把決定付諸實行，不應公開發表個人意見。

政治中立原則起爭議

公僕工業行動要三思

公務員政治中立是源自英國的傳統，不管政府如何更替，公務員團隊有責任提供政策意見，以及不偏不倚貫徹執行政府決定。公務員在崗位履行職務，必須恪守政治中立，至於崗位外的個人言論或表達自由，則有灰色地帶。以新西蘭為例，當地政府的公務員政治中立指引提到，很難窮盡每一種可能情况，總體而言，公務員不應將個人政治權利與工作職責混淆，若在工作場所，公務員表達個人政見要受嚴格規限；當不在崗位履行職務時，原則上享有與一般市民相同的政治表達權利。指引強調的核心精神，在於尋求「適當平衡」，尊重公務員表達自由之餘，亦要符合公眾利益，確保民眾能有政治中立和有效的政府公共服務。

綜合本港公務員指引和外國經驗，公務員以匿名方式發表公開信又或設置「連儂牆」，是否有違政治中立，也許言人人殊，然而為了政治原因發起工業行動又或按章工作，確與公務員政治中立原則背道而馳。即使《基本法》訂明港人有罷工權利，公務員仍應三思，採取工業行動是否表達政治訴求的最合適方法。

反修例風暴持續發酵，政府未有回應民間訴求正式撤回修例和設立獨立調查委員會。公開信事件，反映過去最不想公開談論政治的公務員，也覺得要發聲表達不滿。這對政府來說，實是一個嚴重警號，倘若當局再不及早採取更多行動回應訴求，為解決困局釜底抽薪，公務員與政府高層之間的矛盾有可能加劇，除了導致政府管治危機惡化，對於公務員政治中立這一核心價值，也會帶來難以彌補的深遠傷害。

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