社評：國防白皮書駁威脅論 反分裂鬥爭成為焦點

捍衛主權永不稱霸

北京闡述戰略意圖

白皮書談及近年軍改進展，闡述改革後兵種基本情况和指揮體制變化，反映中央認為現階段軍改已大致完成，是時候綜合總結。中國國防政策和軍費，一直是國際社會最關注的問題之一，白皮書亦針對這兩個議題，單獨成章分別交代，盼以具體數據和說清楚戰略意圖，回應外界疑慮，試圖破除「中國威脅論」。

軍費方面，白皮書羅列了大量數字，兼顧縱比橫比，藉以強調過去數年國防開支增長適度合理﹕2012年至2017年，國防經費年均增長9.42%，與國家財政支出年均10.43%增長步伐相適應；期內國防費佔GDP總值平均比重為1.3%，是聯合國安理會常任理事國之中最低，國防費佔財政支出平均比重約為5.3%，跟英國相若，比美俄印度少一大截，至於人均國防費更僅及美俄英法等國5％至25％。每年北京「兩會」交代軍費開支，均惹來西方議論，部分言論有斷章取義或炒作之嫌。提高透明度是最佳抗衡方法，北京當局可以朝這方面更加努力。

國防政策方面，白皮書詳述新時代中國奉行的「防禦性國防政策」，交代戰略意圖。白皮書強調堅決捍衛國家主權、安全和發展利益，是中國國防根本目標，並首度表明新時代中國國防，「鮮明特徵」是永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍，至於「世界意義」則是為構建人類命運共同體服務。回顧歷史，戰略意圖誤判，往往是大國墮入修昔底德陷阱主因，比起軍費透明，戰略意圖透明更重要。西方對中國崛起有猜忌，看待白皮書，可能更關心有關保護海外利益的段落，是否意味中國兵力投射能力顯著提升，又或「國防開支與保障國家發展需要仍有較大差距」，是否意味軍費持續增長，云云，然而白皮書闡述的戰略意圖，某程度也是中方公開承諾，就算未能即時增強互信，一定比不說為佳。

當前香港社會動盪，駐港解放軍動向受到關注。白皮書談的是國家大政策，內容沒有談及香港，乃是意料之內，不過國防部發言人出席記者會，也有回應近期香港局勢以及「港獨」勢力是否抬頭的提問。發言人表示密切關注香港形勢發展，重申衝擊中聯辦觸碰一國兩制原則底線，會後記者追問駐港解放軍會否介入，他表示關於這一具體問題，《駐軍法》第3章第14條有明確規定。

港局勢毋須駐軍介入

「黑手論」港陷中美漩渦

根據《駐軍法》相關條文，特區政府根據《基本法》，必要時可向中央請求香港駐軍協助維持社會治安和救災。今次是近期中央部門首次具體談及駐港解放軍會否介入，然而際此敏感時刻，必須避免捕風捉影過分解讀。國防部發言人的說法，相信只是重申「依法辦事」這一大原則，是否要求駐軍協助，主動權在特區政府手中。本月特區政府兩次澄清，否認特首要求解放軍出動。我們認為，為了一國兩制，當前香港局勢應由香港自行收拾，解放軍毋須介入。

白皮書談到國土安全威脅，重點談論台獨，另外亦有提及境外「藏獨」、「東突厥斯坦」等分裂勢力活動頻繁。觀乎白皮書內容，港獨問題遠遠未到威脅國土安全層次，然而白皮書對台獨的強硬表述，值得留意。白皮書強調「反分裂鬥爭形勢更加嚴峻」，批評台灣民進黨當局「挾洋自重」推動台獨，北京有堅定決心和強大能力維護國家主權和領土完整，並重申中共19大報告的「六個任何」，「絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去」，若有人要「把台灣從中國分裂出去」，中國軍隊將不惜代價捍衛國家統一。

中美角力激烈，華府不斷操作「台灣牌」，為台獨張目，白皮書反映中方不會坐視，堅決維護領土和主權完整。早前中聯辦主任王志民談到香港局勢，亦有批評香港有極少數人「挾洋自重亂中取利」，外交部發言人華春瑩則說絕不容忍任何外部勢力插手香港事務，「奉勸（美國）收回在香港伸出的黑手」。「黑手」是很嚴重指控，突顯北京認為有足夠材料顯示，香港已成為美國向中方索要利益的一張牌。「挾洋自重」、「黑手」等強硬措辭，令人擔心香港會全面成為中美對抗博弈之地，香港繁榮穩定將蒙上不確定因素。

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